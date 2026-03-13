מסי, הולאנד ודקו: פונט ולאפורטה התעמתו

המתח בברצלונה רק גובר לקראת הבחירות לנשיאות המועדון, וכך גם המתיחות בין שני המועמדים המובילים, הנשיא המכהן ז’ואן לאפורטה וזה שרוצה לנשל אותו ממקומו, ויקטור פונט. השניים התעמתו אמש (חמישי) כחלק מהליך הבחירות כשגם ארלינג הולאנד וכמובן ליאו מסי עלו בין הנושאים.

ניצוצות החלו לעוף בין הצדדים די במהרה, כשלאפורטה גינה את השקרים שלטענתו נאמרו: “זה לא מכבד כלפי חברי ההנהלה, אנחנו חולמים על ברצלונה כנה”. הבעלים גם הכחיש שהוא שיקר במהלך כהונתו. יתרה מכך, הוא גיבה את המנהל המקצועי והמאמן, דקו והאנזי פליק, ולעג לעובדה שלפונט אין פרויקט קונקרטי: “זה ניסיון רשלני להכפיש. אתה היחיד שמשקר. שמנו את המועדון במצב כלכלי בריא”.

כשוויקטור פונט החל לדבר, נאלצו מנהלי העימות להתערב בין הצדדים ולהרגיע את הרוחות כשהאחרון יצא להתקפה: “שלושה אנשים יכולים לעשות את העבודה של דקו, בויאן, אצ’ברייה, מאסיפ והשאר. במקום שיהיה מבנה שאף אחד לא מבין, הוא יהיה מקצועי. המאמן מבקש יציבות, שמשתמעת מכך שאפשר לרשום שחקנים. ויתרנו על איניגו מרטינס. פליק צריך אנשים שמתכננים, לא מאלתרים”.

איניגו מרטינס (IMAGO)

ארלינג הולאנד

גם שמו של חלוץ מנצ’סטר סיטי ארלינג הולאנד עלה במהירות כשלאפורטה טען שהניסיונות של פונט לקשר את החלוץ לבלאוגרנה כשל, וגם סוכנו הכחיש את השיחות: “אין לך טיפת בושה. אתה צריך להיות בשקט, הסוכן שלו הכחיש את זה. לא רצית גם שנרשום את דני אולמו”.

ארלינג הולאנד. "הסוכן שלו הכחיש" (IMAGO)

דקו

גם מינוי דקו שוב עלה על הפרק עקב הקשר של לאפורטה עם אצ’ברייה, כששוב היה תורו של פונט לתקוף: “הוא החליף את ג’ורדי קרויף ומתאו אלמאן, שני מקצוענים בגלל שחבר של גיסו רצה להיות מנהל מקצועי. 80 אחוזים מהקבוצה הנוכחית, שהיא כל כך מצליחה, היא מורשת כי לאמין וקובארסי היו שם כשהגעת. דקו ביצע שלוש החתמות: ויטור רוקה, שגרם להפסדים הכי גדולים בהיסטוריה של המועדון, ז’ואן גארסיה ודני אולמו. אנחנו צריכים לבנות מבנה מקצועי”.

לאפורטה כמובן יצא להגנת הפורטוגלי: “הוא הרבה יותר ממתאו. מתאו אולי יודע כדורגל כמוני, אבל דקו מדבר באותה השפה של המאמן וזה מעשיר. לא הכל עובר בירושה. יש לנו את הסגל הכי רווחי בעולם וזה בזכות דקו. אתה צריך להיות נחוש כדי להביא שחקנים לקבוצה הבוגרת”. הבעלים דיבר גם על אצב’ריה, שלא מחזיק בתפקיד מוגדר במועדון: “הוא בן אדם שאני סומך עליו ואחראי על שמירת ההרמוניה בחדר ההלבשה. יש לו יכולת מופלאה ליישב סכסוכים”.

ליאו מסי

לאפורטה טען שיש לו כבוד למסי ושהוא לא השתמש בשמו באף קמפיין. הוא עדיין מחויב להקים לו פסל לצד קובאלה ויוהאן קרויף, כמו גם מחווה בקאמפ נואו. פונט מצידו הסביר שאם הוא יזכה, הוא יציע למסי להפוך נשיא כבוד של המועדון ויותר מזה, ינסו לקשר את המותג הארגנטינאי עם ברצלונה. “היום הזה באוגוסט שבר לנו את הלב”.

ליאו מסי במדי ברצלונה. "היום הזה באוגוסט שבר לנו את הלב" (IMAGO)

התוכנית הכלכלית

פונט המשיך לתקוף את לאפורטה: “ז’ואן לאפורטה של 2003 היה מגיש הצעת אי אמון על זה של 2026. אם ההיבטים החברתיים והכלכלים לא יעבדו, גם אם הצד הספורטיבי כן יעבוד, הכל ייפול. אין לנו את היכולת לייצר רווחים. הם מכרו חלקים לגורמים מפוקפקים. החוב גדל פי 2.5. ההנהלה הזו איבדה מיליארד אירו ואומרים להם להציל את ברצלונה. אנחנו עובדים על תוכנית עסקית שתיצור 1.65 מיליארד אירו בהכנסות ו-350 מיליון אירו רווח בכל שנה. זו הדרך היחידה לשמור על מודל הבעלות”.

לאפורטה שוב הגן על מהלכיו: “ב-2031, כשהאצטדיון יגדיל פי ארבעה את הכנסותיו וישפר את עסקאות החסות, נבנה את העתיד. נצליח לייצר באזור 1.8 מיליארד אירו. אנחנו מדברים על עובדות ודברים מציאותיים” כשבהמשך כינה את פונט “נוכל” ואף הודיע שהשיפוצים בקאמפ נואו, כולל הגג, מיועדים ל-2028 ומחירי הכרטיסים יהיו הכי זולים מכל המועדונים הגדולים באירופה.

שאלות צולבות

לאפורטה שאל את פונט בנוגע לעמדתו לגבי האנזי פליק אם דקו לא יישאר. “אתה עושה מניפולציות על המציאות וגורם לה להיראות כאילו השחקנים הם הרכוש שלך וזה לא המקרה. המועדון נמצא מעל כל אדם”, השיב פונט. לאפורטה הגיב בנחרצות: “אני רוצה להבהיר שמר פונט הוא סכנה לפרויקט הספורטיבי של ברצלונה”.

האנזי פליק (IMAGO)

כשהגיע תורו של פונט לשאול, בחר האחרון להתייחס למחירי הכרטיסים הגבוהים, כשהנשיא הנוכחי אמר: “עכשיו, לאחר שהצלחנו לאזן את מצבו הפיננסי של המועדון, מי שאינם בעלי מנויים יקבלו הנחה של 50 אחוזים”.

עמדת האוהדים

הנשיא המכהן טען כי השיחות עם קבוצות האוהדים מתקדמות בצורה טובה, והדגיש את הניסוי שערכו במהלך משחק גביע המלך נגד אתלטיקו מדריד, כשאזור האוהדים יכיל 1,200 אנשים. “ההצעה של פונט היא לא מציאותית. ביום ראשון הקרוב, אזור האוהדים יהיה בתפוסה מלאה בפעם הראשונה. ההצעה של פונט מזכירה לי עסקאות בסופר, וברצלונה היא לא סופרמרקט”.