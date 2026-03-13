יום שישי, 13.03.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי

ההכרעה בקרוב: איפה ייערך משחק הפיינליסימה?

המפגש המסקרן שיפגיש את ארגנטינה וספרד ב-27.3 ולראשונה את מסי ולאמין ימאל כבר לא ישוחק בקטאר, כשכל אחת מהנבחרות רוצה לשחק בבית שלה. האפשרויות

|
לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)
לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)

אחת הסוגיות שהכי מעסיקות את עולם הכדורגל בזמן האחרון היא מה יעלה בגורלו של משחק הפיינליסימה. ההתמודדות בין זוכת היורו, ספרד לבין זאת של הקופה אמריקה, ארגנטינה, ומעל הכל, הקרב הראשון בין לאמין ימאל לליאו מסי, אמורה להתקיים בפגרת הנבחרות הקרובה, ב-27 במרץ.

אבל זה לא עניין של מתי היא תקרה, אלא איפה. הכל כבר נקבע, והמשחק היה אמור להיות באצטדיון לוסייל בקטר (כן, איפה שמסי וארגנטינה הניפו את גביע העולם), אך כעת, בעקבות המלחמה בין ישראל וארה”ב לאיראן, שמשגרת טילים בין היתר גם לקטאר, ההתמודדות המרתקת צריכה לעבור מיקום ובימים האחרונים יש ויכוחים של ממש בשאלה – לאן?

בימים האחרונים פורסם בתקשורת הספרדית שאופ”א, בהנהגת אלכסנדר צ’פרין כבר בחרו אצטדיון חלופי, הלוא הוא הברנבאו של ריאל מדריד, אבל יש מי שפחות התחבר לרעיון, והוא כמובן יושב ראש ההתאחדות הארגנטינאית –קלאודיו טאפיה.

מסי וטאפיה (IMAGO)מסי וטאפיה (IMAGO)

טאפיה רוצה שזה יהיה בבית שלו

בסופו של דבר, מדובר במשחק ניטרלי, וטאפיה לא רוצה שהוא ישוחק על אדמת ספרד וייתן יתרון ליריבה, אך גם האלטרנטיבה שהוא מציע לא ממש הגיונית, שכן הוא מבקש להעביר את המשחק לארגנטינה, לאצטדיון מונומנטל של ריבר פלייט, שבכלל אמור לארח קונצרט באותו התאריך. למרות זאת, טאפיה חותר לכך שהרעיון שלו יתממש ולשם כך הוא נפגש עם נשיא קונמבול, כדי שיעזור לו לדחוף את האופציה.

כעת, העניין די במבוי סתום, אך הוא אמור להיפתר ממש בקרוב, שכן אף אחד מהצדדים לא רוצה שהמשחק היוקרתי יתבטל. נראה שהאפשרות שמתעקש עליה טאפיה פחות סבירה ואם לא בברנבאו, משחק הפיינליסימה ישוחק על אדמת אירופה, במדינה ניטרלית. מה שכבר נראה כמעט בטוח – ליאו מסי ולאמין ימאל לא יפגשו בקטאר, אלא אם לדונלד טראמפ יש תוכניות שאנחנו לא מכירים.

