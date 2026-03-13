"מלא בביטחון בת"א, רוצה לזכות במכבי ביורוליג"

מכבי תל אביב תתארח הערב (שישי, 21:30) לקרב משמעותי על הכניסה לפלייאין של היורוליג. מי שהתראיין במולדתו לכבוד ההתמודדות הוא המנהל המקצועי האיטלקי של הצהובים, קלאודיו קולדבלה, שבעברו כשחקן עבר בין היתר גם במילאנו.

"מכבי היא יותר מסתם קבוצה"

קולדבלה אמר כי מכבי היא חוויה אחרת: "איפה שאני הולך אני נשאב להיסטוריה של הקבוצה, מכבי היא משהו מיוחד. היא תמיד הייתה הקבוצה של המדינה וייצגה אותו עם הרבה זכיות – אחת מהחברות המובילות וההיסטוריות בכדורסל האירופי. זו חוויה נהדרת לחיים ולספורט לעבוד בקבוצה עם סטנדרטים גבוהים מאוד ועם קהל תובעני שתמיד מורגל לנצח".

“התחרות מול הפועל ת”א והפועל ירושלים מחזקת אותנו”

על התחרות בזירה המקומית: "בזמנו היה רק מכבי. היום, התחרות הפנימית חזקה מתמיד. יש שתי הפועל, תל אביב וירושלים, שונות, בסגנון אך עושות דברים גדולים, ומכבי לא רגילה להתחרות עם שתי קבוצות בזירה המקומית. החלטנו להסתמך על שחקנים מקומיים, רעיון שאני מאמין בו מאז ומתמיד. יש לנו שלד ישראלי מעולה, מבלאט וסורקין ועד קטש. ביורוליג אנחנו הקבוצה החמישית מתוך עשרים בשימוש בשחקנים מקומיים".

רומן סורקין ותמיר בלאט (לילך וויס-רוזנברג)

אתגרי העונה והמעבר לבלגרד

"התחלנו קצת קשה, כי לשחק במגרש ניטרלי זה לא פשוט וזה מצריך יותר טיסות ופחות אימונים. מאז חזרתנו הביתה בדצמבר ניצחנו 26 מ-31 משחקים: ביורוליג 10 מ-15, ובליגה לא הפסדנו מאז 17 בנובמבר להפועל תל אביב. העובדה שמדובר בקבוצת של המדינה יוצרת אנרגיה מטורפת, ולכן אנחנו זקוקים לזה יותר מכל קבוצה אחרת”, אמר קולדבלה.

"לעבוד במכבי זה גם משמעותי בגלל העבודה בישראל", הוסיף קולדבלה. "אני תושב תל אביב, אחת הערים היפות בעולם, שילוב בין מיאמי לברוקלין – האקלים, האנשים, החברה… זו חוויה מדהימה. כל יום שלי מלא ביטחון, השגרה רגועה. לא הרגשתי אף פעם בסכנה, גם לא עם המשפחה, גם בטיולים. העברנו את כל הצוות לבלגרד רק כמה שעות לפני שהמצב החמיר. בבלגרד אפשר לבחור בין מלון לדירה, אנחנו מנסים לשמור על שגרה רגילה עם המשפחות. יש קשר חזק בין בלגרד למכבי. אני מקווה שנוכל לחזור לישראל כמה שיותר מהר, גם כי הליגה מחכה לנו וגם כסימן חזרה לחיים רגילים”.

קלאודיו קולדבלה (שחר גרוס)

הקריירה, הניסיון בחו"ל והקבוצות האיטלקיות

"כשחקן הייתי אחד ששיחק בחו"ל ולא רק באיטליה, שיחקתי באא"ק אתונה ופאוק סלוניקי ביוון. קשה לי לקרוא לזה עבודה, תמיד ראיתי את הכדורסל כתחביב. זו גאווה אישית להגיע ממקום כזה להיות המנהל המקצועי של מכבי תל אביב. המסלול שלי ממשיך – חוויות לחיים שאין להן מחיר. שתי הקבוצות החשובות בקריירה שלי – וירטוס בולוניה ואולימפיה מילאנו, הן היריבות שלנו ביורוליג. היורוליג אכזרית: 38 משחקים, פורמט קשה, הרבה קבוצות נשארות מחוץ לפלייאוף. בולוניה ומילאנו מגיעות מליגה קשה שעלה השנה ברמה. לדעתי לשתיהן יש סיכוי לפלייאוף”.

המאבק על הפלייאין והעתיד האישי שלו

"המספרים מראים שמכבי בבית היא קבוצת פלייאוף, אבל הערך שלנו משתנה כשמשחקים במגרש נייטרלי. אני מאמין שהתשובה תגיע כבר במילאנו. גם דובאי הייתה קבוצה מצוינת עד ההתפתחויות האחרונות ומונקו החליפה מאמן – כל זה עוזר קצת לאיטלקיות”, אמר קולדבלה.

על עתיד אפשרי באיטליה, אמר: “עדיין יש לי חוזה ארוך במכבי. המטרה שלי – לזכות ביורוליג כאן. כשחקן כמעט הגעתי לזה, עכשיו כמנהל מקצועי אני רוצה לעשות את זה. יהיה נחמד לעשות את זה גם באיטליה. העולם משתנה עכשיו עם NBA אירופה, אני סקרן לראות מה יהיה עם כל זה”.