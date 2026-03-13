יום שישי, 13.03.2026 שעה 08:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7129-761665דטרויט פיסטונס
67%7036-757666בוסטון סלטיקס
63%7330-771867ניו יורק ניקס
59%7585-780266קליבלנד קאבלירס
57%7196-729963אורלנדו מג'יק
55%7428-749866טורונטו ראפטורס
53%7728-776566אטלנטה הוקס
52%7767-771067פילדלפיה 76'
51%7954-812168מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
43%7507-719065מילווקי באקס
43%8018-778067שיקגו בולס
27%7638-710566ברוקלין נטס
25%7867-722264וושינגטון וויזארדס
24%7980-737966אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
73%7152-762464סן אנטוניו ספרס
65%7183-748865יוסטון רוקטס
62%7884-814368דנבר נאגטס
60%7179-733065פיניקס סאנס
58%7767-793167מינסוטה טימברוולבס
57%7694-768467לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
52%7115-719764לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
36%7679-745166דאלאס מאבריקס
34%7809-752765ניו אורלינס פליקנס
32%7875-764066ממפיס גריזליס
30%8252-780666יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

10 נק' לשרף, 8 לוולף, ברוקלין נכנעה לאטלנטה

הרכז הישראלי פתח בחמישייה לראשונה מאז אוקטובר והיה רחוק שתי נקודות משיא הקריירה. הסנטר המשיך בשלו, הנטס הפסידו 108:97 להוקס. 21 נק' לג'ונסון

|
בן שרף שומר (רויטרס)
בן שרף שומר (רויטרס)

בן שרף ודני וולף פתחו הלילה (בין חמישי לשישי) בחמישייה של ברוקלין ואף קיבלו דקות משמעותיות במשחק החוץ באטלנטה והצליחו להקשות על המארחת, אך ההוקס הלוהטים שמרו על הרצף שלהם וניצחו 97:108.

שרף, שפתח בחמישייה של הנטס לראשונה מאז חודש אוקטובר, רשם שיא דקות ב-NBA עם 31 וסיים בפעם השנייה ברציפות בספרות כפולות כשקלע 10 נקודות. הוא קלע 4 מ-7 מהשדה, החטיא את שתי זריקותיו לשלוש ודייק פעמיים מהקו, והוסיף 4 אסיסטים לצד 5 איבודים, ריבאונד ומדד פלוס/מינוס 13-. וולף תרם 8 נקודות (2 מ-7 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 3 מ-4 מהעונשין), יחד עם 8 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-3 איבודים ב-28 דקות, עם מדד 9-.

את רוב הנקודות שלהם הם קלעו במחצית הראשונה – שרף קלע 6 נקודות, וולף 7, כשהנטס ירדו להפסקה בפיגור 57:50. בתחילת הרבע הרביעי הגארד השלים מהפך עם סל מקרוב לאחר סבסוב יפה שקבע 82:83 לברוקלין, אך אטלנטה הגיבה במהירות עם ריצת 0:10 בתוך כשתי דקות וחצי.

דני וולף עם הכדור (רויטרס)דני וולף עם הכדור (רויטרס)

הנטס עוד הצליחו לצמק ל-95:91 פחות מחמש דקות לסיום, אבל אז כוכב אטלנטה, ג'יילן ג'ונסון, השתלט על המשחק עם 9 נקודות במהלך ריצת 0:11 שסגרה את הסיפור. בעקבות הניצחון עלו ההוקס למאזן 31:35 במקום השמיני במזרח, בעוד ברוקלין ירדה ל-49:17 במקום ה-13.

היעדרותו של נולאן טראורה עזרה לשרף לקבל יותר קרדיט, והוא מבחינתו המשיך לצבור ניסיון חשוב בדרך למשחקו השישי ב-NBA עם מספר נקודות דו-ספרתי, כשהיה רחוק שתי נקודות משיא הקריירה שלו. גם מייקל פורטר ג'וניור וזאיר וויליאמס לא שיחקו.

בן שרף שומר (רויטרס)בן שרף שומר (רויטרס)

ג’יילן ג'ונסון הוביל את רשימת הקלעים של אטלנטה עם 21 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, זקארי ריזאשה תרם 19 נקודות ו-9 ריבאונדים וניקיל אלכסנדר-ווקר הוסיף 18. בצד השני, ג'וש מיינוט הוביל את ברוקלין עם משחק שיא של 24 נקודות, בעוד הרוקי דרייק פאוול, שפתח לצד שרף ווולף, סיים עם 11 נקודות ב-4 מ-13 מהשדה. המשחק הבא של הנטס ייערך במוצאי שבת ב-19:00 שעון ישראל, אז יתארחו בפילדלפיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */