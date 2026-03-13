זברב בחצי הגמר, פילס איבד עשתונות

אלכסנדר זברב רשם הלילה ציון דרך היסטורי בקריירה שלו, כאשר העפיל לראשונה לחצי גמר טורניר אינדיאן וולס לאחר ניצחון חלק 2:6 ו-3:6 על ארתור פילס הצרפתי. הניצחון, שהושג תוך שעה ו-22 דקות, הכניס את הגרמני, המדורג רביעי בעולם, למועדון אקסקלוסיבי במיוחד: הוא הפך לשחקן החמישי בלבד בהיסטוריה שמגיע לשלב חצי הגמר בכל תשעת טורנירי המאסטרס 1000, ומצטרף בכך לארבעת הגדולים - רוג'ר פדרר, רפאל נדאל, נובאק ג'וקוביץ' ואנדי מארי. זברב הוא גם השחקן הראשון שנולד אחרי שנת 1990 שרושם את ההישג המרשים הזה מאז תחילת סבב המאסטרס היוקרתי.

המשחק עצמו היה בשליטה מוחלטת של זברב מתחילתו ועד סופו. בעבר, הגרמני התקשה בטורניר בקליפורניה ומעולם לא עבר את שלב רבע הגמר (הודח בשלב זה ב-2021 על ידי טיילור פריץ וב-2024 על ידי קרלוס אלקראס), אך הפעם הוא הגיע ממוקד. כבר במשחקון ההגשה הראשון של פילס, זברב שבר את יריבו בתום ראלי ארוך של 26 חבטות שהסתיים בטעות של הצרפתי. הגרמני הציג משחק הגשה משובח, הכניס 71 אחוזים מההגשות הראשונות שלו וזכה ב-75 אחוזים מהנקודות בעקבותיהן. הוא הצליח לשבור את הגשותיו של פילס ארבע פעמים במהלך ההתמודדות, תוך שהוא מציל את כל שלוש נקודות השבירה שעמד מולן, כולל שתיים בעזרת הגשות ללא מענה (אייסים) בתחילת המערכה השנייה.

ארתור פילס חובט בכדור. (רויטרס)

עבור פילס בן ה-21, המדורג 32 בעולם, המפגש מול זברב היה מתסכל במיוחד, והוא התקשה למצוא את האנרגיות והקצב שאפיינו אותו בסיבובים הקודמים. כבר במערכה הראשונה, לאחר שנקלע לפיגור של שבירה כפולה ו-4:1 בעקבות טעות כפולה בהגשה, הצרפתי איבד את עשתונותיו לחלוטין. הוא הטיח את המחבט שלו בעוצמה על המשטח הקשה, הרים אותו והטיח אותו שוב כדי לוודא את הריסתו. בעקבות התקרית החריגה ספג פילס אזהרה מהשופט על השחתת ציוד, קיבל את ההחלטה בהבנה, וניגש להשליך את המחבט ההרוס לפח האשפה שליד כיסא השופט.

בסיום המשחק, פילס לא חיפש תירוצים והודה בעליונות של יריבו: "הייתי יכול לעשות הכל טוב יותר, אבל נפלתי היום על עצם קשה. הוא שיחק טוב מאוד והגיש מצוין. היו לי כמה נקודות שבירה בתחילת שתי המערכות שלא הצלחתי לנצל. ניסיתי לשנות גישה במערכה השנייה, לשחק מהר יותר ואגרסיבי יותר, אבל כשאתה משחק ככה אתה גם עושה יותר טעויות. הרגשתי קצת יותר עייף היום, והכדור שלו שונה בהשוואה לשחקנים אחרים. הוא מגיע מהר יותר, שטוח יותר, והוא פשוט לא מחטיא".

למרות ההדחה והתסכול, הטורניר בקליפורניה מהווה נקודת ציון חיובית מאוד עבור פילס במסע החזרה שלו לצמרת. הצרפתי חזר רק לאחרונה למגרשים מהיעדרות ארוכה של כחצי שנה בעקבות שבר מאמץ בגבו, זכר לאליפות רולאן גארוס. במהלך תקופת ההחלמה שלו, הוא עבר שינוי פיזי משמעותי, השיל כ-7 קילוגרמים ממשקלו, וביצע עבודה אינטנסיבית של חמש שעות ביום על כושר גופני הרחק ממגרש הטניס. בנוסף, הוא צירף לצוות שלו פיזיותרפיסט צמוד כדי לשמור על גבו. הגעתו לרבע גמר המאסטרס, תוך ניצחון מרשים על פליקס אוז'ה-אליאסים בסיבוב הקודם, מוכיחה שהעבודה הקשה משתלמת ושהוא בדרך הנכונה.

מנגד, זברב, שרשם את ההעפלה ה-24 שלו לחצי גמר בטורנירי מאסטרס 1000 וה-80 בקריירה בסך הכל, יפגוש בשלב חצי הגמר את המנצח במפגש בין יאניק סינר ללרנר טיין. הגרמני נמצא כעת במרחק של שני ניצחונות בלבד מהשלמת הישג נוסף - הגעה לגמר בכל תשעת טורנירי המאסטרס, כאשר אינדיאן וולס ומונטה קרלו הם היחידים שחסרים לו ברשימת הגמרים.