סינר וסבאלנקה עלו לחצי גמר אינדיאן וולס

טורניר המאסטרס באינדיאן וולס מתקרב בצעדי ענק לשלבי ההכרעה, והלילה הבטיחו המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, והמדורג שני בגברים, יאניק סינר, את מקומם בחצי הגמר לאחר ניצחונות מרשימים במיוחד. שני הכוכבים הגדולים של עולם הטניס ממשיכים להפגין דומיננטיות ולהוכיח מדוע הם נחשבים למועמדים הבכירים להניף את הגביע בטורניר היוקרתי בקליפורניה.

בטורניר הנשים, ארינה סבאלנקה נאלצה לעבוד קשה מהרגיל לפני שגברה 6:7 (0), 4:6 על ויקטוריה אמבוקו הקנדית בת ה-19, המדורגת עשירית בטורניר ומי שזכתה באליפות קנדה הפתוחה ב-2025. אחרי שלא איבדה יותר מארבעה משחקונים באף מערכה מתחילת הטורניר הנוכחי, הבלארוסית נתקלה ביריבה עיקשת ונגררה לשובר שוויון במערכה הראשונה, זאת לאחר שהחמיצה לא פחות מארבע נקודות שבירה. עם זאת, ברגע האמת בטיי-ברייק, המדורגת ראשונה בעולם העלתה הילוך, הציגה דומיננטיות מוחלטת וניצחה בצורה חלקה עם 0:7 מוחץ.

סבלנקה מכה כדור בדרך לניצחון. (רויטרס)

בסיום המשחק, שארך שעה ו-49 דקות, סבאלנקה שיתפה בתחושותיה: הייתי ממוקדת בתוכנית המשחק שלי ושיחקתי נקודה אחר נקודה. אני די מרוצה מהדרך שבה אני מגישה עד כה. במהלך ראיון לצוות השידור, סבאלנקה סיפרה כי נוכחותה של אגדת הטניס מרטינה נברטילובה ביציע שימשה עבורה כקמע מזל בשובר השוויון. טים הנמן, שראיין אותה, חשף בפניה נתון מדהים: מאז תחילת שנת 2025, המאזן שלה בשוברי שוויון עומד על 25 ניצחונות לעומת שלושה הפסדים בלבד. נברטילובה עצמה ציינה כי בקריירה שלה היא הרגישה מובכת להגיע לשובר שוויון כי הרגישה שהייתה צריכה לנצח קודם לכן. סבאלנקה הסכימה והודתה שהרגישה פספוס שלא סגרה את המערכה מוקדם יותר, אך ציינה שהיריבות שלה מרגישות לחץ אדיר כשהן מגיעות מולה לטיי-ברייק.

כעת, סבאלנקה, שהפסידה בגמר אינדיאן וולס ב-2023 לאלנה ריבאקינה וב-2025 למירה אנדרייבה, תמשיך במסע לעבר תואר ראשון בטורניר. זכייה תהיה שווה עבורי את כל העולם, זו תהיה ההוכחה שאם לא מוותרים, משיגים את המטרות, אמרה הבלארוסית, שתפגוש בחצי הגמר את לינדה נוסקובה הצ'כית, המדורגת 14, שניצחה 2:6, 6:4, 2:6 את טליה גיבסון האוסטרלית.

בגזרת הגברים, יאניק סינר האיטלקי המשיך לדרוס כל יריב שעומד בדרכו והעפיל לחצי הגמר השלישי שלו בטורניר. המדורג שני בעולם הביס 1:6, 2:6 את לארנר טיאן האמריקאי המדורג 25 בתוך 66 דקות בלבד. טיאן בן ה-20, שהפך לאמריקאי הצעיר ביותר ברבע גמר הטורניר מאז מאמנו מייקל צ'אנג ב-1992, סבל מכאבים ונכנע לעוצמות האדירות של סינר. האיטלקי פתח בסערה, איבד רק שש נקודות במשחקוני ההגשה שלו במערכה הראשונה, וירה 10 אסים לאורך המשחק עם שגיאה כפולה אחת בלבד.

במערכה השנייה, סינר הוכיח אופי כשהציל שתי נקודות שבירה בפיגור 1:0, ומיד לאחר מכן שבר את טיאן למרות שהאמריקאי הוביל 0:40. הניצחון הזה ממשיך את הרצף המטורף של סינר בן ה-24, שסופר כבר תשעה ניצחונות רצופים בטורנירי מאסטרס 1000 עם 18 מערכות רצופות, מאז הזכייה בפריז בסוף השנה שעברה, ורושם את הופעתו ה-14 בקריירה בחצי גמר מאסטרס.

בנוסף, האיטלקי, שמחזיק במאזן מושלם של 0:20 מול שחקנים שמאליים, האריך את רצף הניצחונות שלו מול יריבים אמריקאים ל-26 משחקים רצופים, נתון מדהים שהחל מאז ההפסד לבן שלטון בשנגחאי ב-2023. בחצי הגמר הקרוב מחכה לסינר משוכה קשה הרבה יותר בדמותו של אלכסנדר זברב הגרמני, שגבר 2:6, 3:6 על ארתור פילס הצרפתי ומבטיח קרב ענקים על הכרטיס לגמר.