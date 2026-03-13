קניקובסקי אחרי השער: צריך להישאר על הקרקע

המשחק הראשון של שלב שמינית גמר הליגה האירופית הסתיים בצורה חיובית עבור פרנצווארוש, שניצחה 0:2 את בראגה, ואפילו עוד יותר עבור גבי קניקובסקי, שהיה זה שכבר את השער הראשון עבור ההונגרים בניצחון הסופר חשוב על הפורטוגלים.

קניקובסקי דיבר בתום המשחק: “אני רק רוצה לעזור לקבוצה לנצח. למעשה, הקרדיט מגיע ללני ג’וזף (המבשל), הוא הקל עליי להבקיע. אני מאוד שמח שתרמתי לניצחון”, הצטנע הישראלי.

אקס מכבי תל אביב המשיך: “זה היה מאמץ קבוצתי היום. שיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד, אבל זו פשוט תוצאה טובה, יש עוד משחק אחד בשבוע הבא. אנחנו צריכים להישאר על הקרקע ולסיים את העבודה”.

פרנצווארוש בחיבוק קבוצתי (רויטרס)

קין פירגן: “קניקובסקי היה מדהים”

גם קין התייחס לגבי: “הכדור הוחזר במהירות לשער, לני מצא את קניקובסקי, והוא כבר כבש שערים חשובים בעבר, והוא היה מדהים היום. מאז שהגיע למועדון, הוא מציג ביצועים טובים מאוד”.

קניקובסקי, שעבר הקיץ לקבוצה ההונגרית לאחר ששיחק במכבי ת”א, בולט במיוחד בקבוצה של רובי קין. העונה במדי פרנצווארוש, המדורגת ראשונה בליגה המקומית, הוא עם מספרים של 6 שערים ו-3 בישולים ב-36 הופעות בכל המסגרות.