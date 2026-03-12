יום חמישי, 12.03.2026 שעה 23:58
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית

"סיומת ללא פגם של גבי קניקובסקי, פעל ברוגע"

לאחר שכבש את שער היתרון של פרנצווארוש בליגה האירופית מול בראגה, הישראלי סחט מחמאות: "קבלת העדור שלו יפיפייה". במועדון החמיאו: "הראה מנהיגות"

|
מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי בהרכב פרנצווארוש (רויטרס)
הישראלים של פרנצווארוש, גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, ממשיכים לעשות חיל יחדיו בקבוצה כשבתקופה האחרונה הם פותחים זה לצד זה בקישור דרך קבע והערב (חמישי) עזרו לקבוצתם בדרך ל-0:2 ענק על בראגה בשמינית גמר הליגה האירופית.

הערב הם עלו ביחד ב-11 במשחק הראשון של שמינית הגמר, השלימו 90 דקות כל אחד (אבו פאני הוחלף בתוספת הזמן), ומול הקהל הביתי היה זה גבי קניקובסקי שזכה לרגע ענק כשכבש את שער היתרון במעמד היוקרתי בדקה ה-32.

בתקשורת ההונגרית התלהבו מ”מחצית ראשונה מושלמת” של הקבוצה, ואמרו על הישראלי: “הוא פעל באופן רגוע וזה איפשר לו לשלוח בעיטה מדויקת לפינה של השער”.

חגיגה בפרנצווארוש (רויטרס)חגיגה בפרנצווארוש (רויטרס)

ב-”M4Sport” לא חסכו במחמאות: “קבלת הכדור שלו הייתה יפהפיה, הסיומת ללא פגם, פרנצווארוש השיגה את היתרון בליגה האירופית מפעולה נהדרת של הישראלי”.

גם באתר המועדון, שם מסקרים את אירועי המשחק, פרגנו לא רק ליכולת על המגרש, אלא גם מסביב לו: “אחרי מסירה יפה, קניקובסקי הישראלי בעט לרשת. הנה המנהיגות שהקבוצה הייתה צריכה”.

הישראלים נמצאים בתקופה מצוינת בפרנצווארוש תחת רובי קין. במחזור האחרון בליגה אבו פאני כבש ובישל, כאשר קניקובסקי הבקיע במשחק העלייה משלב הפלייאוף של הליגה האירופית ב-0:2 מול לודוגורץ.

