יום שישי, 13.03.2026 שעה 02:13
ספורט אחר  >> טניס

פגולה שברה את הנאחס, עלתה לרבע באינדיאן וולס

המדורגת 5 בעולם ניצחה לראשונה בקריירה את בלינדה בנצ'יץ' (3-6, 6-7) ותפגוש את ריבקינה בשלב הבא: "אף אחת לא מנצחת אותי 5 פעמים ברצף".

|
ג'סיקה פגולה במסיבת עיתונאים (רויטרס)
ג'סיקה פגולה במסיבת עיתונאים (רויטרס)

ג'סיקה פגולה ממשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה. המדורגת חמישית בעולם הבטיחה את מקומה ברבע גמר טורניר אינדיאן וולס היוקרתי, לאחר שגברה על השווייצרית בלינדה בנצ'יץ' בשתי מערכות, 3-6 ו-6-7 (5). עבור האמריקאית, שניצחה בחודש שעבר בטורניר המאסטרס בדובאי, זוהי העפלה שנייה בקריירה לשלב שמונה האחרונות בקליפורניה (הראשונה הייתה ב-2021). מעבר לכך, היא רושמת הישג מרשים של הגעה לרבע הגמר לפחות בכל ארבעת הטורנירים בהם השתתפה מתחילת השנה, לאחר שכבר הדיחה בסיבובים הקודמים שחקניות בכירות כמו ילנה אוסטפנקו.

מעבר לעצם ההעפלה, הניצחון בשמינית הגמר היווה ציון דרך משמעותי עבור פגולה. טרם ההתמודדות, המאזן בין השתיים עמד על 4-0 לטובתה של בנצ'יץ', כאשר האמריקאית מעולם לא הצליחה לזכות אפילו במערכה אחת מול יריבתה. "הייתי חייבת להפוך את הקערה", אמרה פגולה בחיוך בראיון על המגרש בסיום המשחק. "היום, אף אחת לא מנצחת אותי חמש פעמים ברצף. היא תמיד הייתה יריבה קשה עבורי, אבל אני מרגישה שמאז הפעם האחרונה ששיחקנו, הפכתי לשחקנית שונה לחלוטין". המפגש הקודם בין השתיים נערך לפני כמעט שלוש שנים בטורניר צ'רלסטון.

ג'סיקה פגולה מדברת עם התקשורת. (רויטרס)ג'סיקה פגולה מדברת עם התקשורת. (רויטרס)

המשחק עצמו התאפיין בטניס אגרסיבי מצד שתי השחקניות, שחיפשו לשלוט בקצב ובתנועה על המגרש. פגולה סיימה עם יתרון קל בווינרים (28 מול 27 של בנצ'יץ') ונעזרה בשמונה הגשות ללא מענה (אייסים). ההבדל המרכזי היה נעוץ בטעויות הבלתי מחויבות, כאשר השווייצרית רשמה תשע שגיאות יותר מיריבתה. בנצ'יץ' אף סבלה מטעויות כפולות ברגעים קריטיים, כולל שבירת הגשה שאיפשרה לפגולה לחזור מפיגור של 2-0 במערכה השנייה. משחקון מפתח נוסף התרחש במצב של 2-2 במערכה השנייה - זה היה המשחקון הארוך במשחק, שכלל חמישה שוויונות, ובו האמריקאית הצליחה לשבור את ההגשות לאחר ארבע אפשרויות. פגולה ציינה גם את תנאי מזג האוויר המאתגרים ואמרה כי הרוח הקשתה על ההגשות, במיוחד לאור יכולת החזרת הכדורים הגבוהה של שתיהן.

פגולה התייחסה במסיבת העיתונאים לפריחה המאוחרת בקריירה שלה, אותה היא מייחסת לשנים בהן נעדרה מהסבב. "לא שיחקתי הרבה בין הגילאים 20 ל-24 בגלל ניתוחים ותקופות שיקום. העובדה שהשנים האלה לא 'נשחקו' עליי היא אולי הסיבה שאני לא בהכרח מרגישה מבוגרת", הסבירה. האמריקאית ציינה כי החוזקה הגדולה ביותר שלה כיום היא הפתיחות ללמידה והנכונות לבצע שינויים. "לפעמים זה יכול להפחיד מאמנים שלא רוצים לשנות יותר מדי, אבל אני תמיד פתוחה לנסות דברים חדשים, בין אם זה בהגשה, בכף היד או בטקטיקה. אני לא מפחדת להיכשל. זה משאיר את המוח שלי תמיד עובד ופותר בעיות. ככה אני משחקת את הטניס הכי טוב שלי". השיפור בהגשות, לדבריה, היה מפתח חשוב מול מחזירת כדורים מצוינת כמו בנצ'יץ', שכן הוא הוריד ממנה המון לחץ.

בשלב רבע הגמר צפוי לפגולה אתגר קשה לא פחות, כאשר תפגוש את אלנה ריבקינה. השחקנית הקזחית העפילה לשלב זה לאחר שיריבתה, סונאי קרטל, פרשה במצב של 4-6 ו-3-4 לטובת ריבקינה. המפגש הקרוב יהווה שחזור של חצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, שם ידה של ריבקינה הייתה על העליונה לאחר שניצחה 3-6 ו-6-7 (7). פגולה, ששואפת להמשיך את המומנטום החיובי, תנסה להוכיח שהיכולת המנטלית והטקטית המשופרת שלה תוכל להוביל אותה גם לשלבים המכריעים של הטורניר היוקרתי בקליפורניה, תוך שהיא נהנית מתהליך הלמידה וההשתפרות המתמיד שלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */