פגולה שברה את הנאחס, עלתה לרבע באינדיאן וולס

ג'סיקה פגולה ממשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה. המדורגת חמישית בעולם הבטיחה את מקומה ברבע גמר טורניר אינדיאן וולס היוקרתי, לאחר שגברה על השווייצרית בלינדה בנצ'יץ' בשתי מערכות, 3-6 ו-6-7 (5). עבור האמריקאית, שניצחה בחודש שעבר בטורניר המאסטרס בדובאי, זוהי העפלה שנייה בקריירה לשלב שמונה האחרונות בקליפורניה (הראשונה הייתה ב-2021). מעבר לכך, היא רושמת הישג מרשים של הגעה לרבע הגמר לפחות בכל ארבעת הטורנירים בהם השתתפה מתחילת השנה, לאחר שכבר הדיחה בסיבובים הקודמים שחקניות בכירות כמו ילנה אוסטפנקו.

מעבר לעצם ההעפלה, הניצחון בשמינית הגמר היווה ציון דרך משמעותי עבור פגולה. טרם ההתמודדות, המאזן בין השתיים עמד על 4-0 לטובתה של בנצ'יץ', כאשר האמריקאית מעולם לא הצליחה לזכות אפילו במערכה אחת מול יריבתה. "הייתי חייבת להפוך את הקערה", אמרה פגולה בחיוך בראיון על המגרש בסיום המשחק. "היום, אף אחת לא מנצחת אותי חמש פעמים ברצף. היא תמיד הייתה יריבה קשה עבורי, אבל אני מרגישה שמאז הפעם האחרונה ששיחקנו, הפכתי לשחקנית שונה לחלוטין". המפגש הקודם בין השתיים נערך לפני כמעט שלוש שנים בטורניר צ'רלסטון.

ג'סיקה פגולה מדברת עם התקשורת. (רויטרס)

המשחק עצמו התאפיין בטניס אגרסיבי מצד שתי השחקניות, שחיפשו לשלוט בקצב ובתנועה על המגרש. פגולה סיימה עם יתרון קל בווינרים (28 מול 27 של בנצ'יץ') ונעזרה בשמונה הגשות ללא מענה (אייסים). ההבדל המרכזי היה נעוץ בטעויות הבלתי מחויבות, כאשר השווייצרית רשמה תשע שגיאות יותר מיריבתה. בנצ'יץ' אף סבלה מטעויות כפולות ברגעים קריטיים, כולל שבירת הגשה שאיפשרה לפגולה לחזור מפיגור של 2-0 במערכה השנייה. משחקון מפתח נוסף התרחש במצב של 2-2 במערכה השנייה - זה היה המשחקון הארוך במשחק, שכלל חמישה שוויונות, ובו האמריקאית הצליחה לשבור את ההגשות לאחר ארבע אפשרויות. פגולה ציינה גם את תנאי מזג האוויר המאתגרים ואמרה כי הרוח הקשתה על ההגשות, במיוחד לאור יכולת החזרת הכדורים הגבוהה של שתיהן.

פגולה התייחסה במסיבת העיתונאים לפריחה המאוחרת בקריירה שלה, אותה היא מייחסת לשנים בהן נעדרה מהסבב. "לא שיחקתי הרבה בין הגילאים 20 ל-24 בגלל ניתוחים ותקופות שיקום. העובדה שהשנים האלה לא 'נשחקו' עליי היא אולי הסיבה שאני לא בהכרח מרגישה מבוגרת", הסבירה. האמריקאית ציינה כי החוזקה הגדולה ביותר שלה כיום היא הפתיחות ללמידה והנכונות לבצע שינויים. "לפעמים זה יכול להפחיד מאמנים שלא רוצים לשנות יותר מדי, אבל אני תמיד פתוחה לנסות דברים חדשים, בין אם זה בהגשה, בכף היד או בטקטיקה. אני לא מפחדת להיכשל. זה משאיר את המוח שלי תמיד עובד ופותר בעיות. ככה אני משחקת את הטניס הכי טוב שלי". השיפור בהגשות, לדבריה, היה מפתח חשוב מול מחזירת כדורים מצוינת כמו בנצ'יץ', שכן הוא הוריד ממנה המון לחץ.

בשלב רבע הגמר צפוי לפגולה אתגר קשה לא פחות, כאשר תפגוש את אלנה ריבקינה. השחקנית הקזחית העפילה לשלב זה לאחר שיריבתה, סונאי קרטל, פרשה במצב של 4-6 ו-3-4 לטובת ריבקינה. המפגש הקרוב יהווה שחזור של חצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, שם ידה של ריבקינה הייתה על העליונה לאחר שניצחה 3-6 ו-6-7 (7). פגולה, ששואפת להמשיך את המומנטום החיובי, תנסה להוכיח שהיכולת המנטלית והטקטית המשופרת שלה תוכל להוביל אותה גם לשלבים המכריעים של הטורניר היוקרתי בקליפורניה, תוך שהיא נהנית מתהליך הלמידה וההשתפרות המתמיד שלה.