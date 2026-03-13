אס לטווח ארוך: מכבי חייבת להחתים את בלאט

תמיר בלאט מודל 2026, בדיוק כמו המודל של אשתקד, משתייך לזן שקשה מאוד למצוא בימינו. הוא רכז טבעי, פלור ג'נרל אמיתי ומצרך נדיר בנוף הכדורסל המודרני. הוא ממשיך לנפץ כל תקרת זכוכית שמישהו העז להציב בפניו ומגיע לכל התמודדות בגישה שיש לו מה להוכיח, או כפי שהוא מגדיר זאת: עם "צ'יפ על הכתף". מעל הכל, כפי שמיטיבים לספר עליו, הוא פשוט אוהב את המשחק. מדובר בשחקן שלא חושש מרגעי ההכרעה, כזה שייקח את הזריקה הגורלית או ימצא את המסירה המושלמת ובשורה התחתונה, יבצע את המהלך הנכון.

יותר "מחרים" מאשר "אתמולים"

העונה הנוכחית של הצהובים קיבעה את מעמדו של בלאט כמבוגר האחראי על הפרקט. היו לא מעט משחקים שבהם היה ברור כי הקבוצה חייבת אותו איתה ברגעי האמת. הרכז מדורג העונה במקום העשירי בטבלת מוסרי האסיסטים של היורוליג, ואם להודות על האמת, כבר מזמן ברור שמחזיקת הגביע חייבת לשמר אותו אצלה לשנים הבאות. במונחים של היצע וביקוש, כשמפרקים את שוק השחקנים לפי עמדות, ניכר שאין הרבה נכסים כמוהו.

מרבית הרכזים האיכותיים שעדיין פעילים נמצאים בשלבים מתקדמים מאוד של הקריירה. אצל רבים מהם נראה שיש יותר ימי עבר להתרפק עליהם מאשר ימי עתיד. בתרגום חופשי מאנגלית, יש להם יותר "אתמולים" מאשר "מחרים". לכן, אין ספק שלצהובים כחולים יש בידיים משהו מיוחד, שחקן שניתן להצמיד לו את התווית של "שובר שוויון" בליגה הישראלית. זוהי אותה תווית שקיבל רומן סורקין, והרי ברור שיכולים להיות מספר שוברי שוויון בקבוצה אחת. אם במכבי תל אביב הצליחו להנחית שחקנים כמו טי ג'יי ליף וגור לביא, ברור שהרכז הנוכחי שלהם משתייך בדיוק לאותה קטגוריה יוקרתית.

הסוד של המעבדה השקטה

לומר שניהול הקריירה של תמיר בלאט הוא מופתי יהיה אנדרסטייטמנט של המילניום. אפשר לעסוק במספרים היבשים וביכולת הסטטיסטית כדי להוכיח את השפעתו על המשחק, אך המדדים הללו לא מספרים את הסיפור המלא של הרכז הנהדר של עודד קטש. בצ'ק ליסט שלו אפשר לסמן "וי" על אופי חזק ועל תשוקה אדירה למשחק, אבל מה שבאמת הופך אותו למיוחד אלו הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה.

הקסם קורה כשאף אחד לא מסתכל, כשהמצלמות כבויות. זו העבודה הקשה המושקעת במכון הכושר ובשעות הנוספות על הפרקט. הרעב של בלאט חורג מעבר לרצון לנצח, הוא מחפש להתפתח ללא הפסקה. המחמאה הגדולה ביותר שאפשר לומר עליו היא שהוא לעולם לא מחפש את אזור הנוחות, אלא דווקא את חוסר הנוחות, המקום שממנו צומחים באמת. בלאט רואה את המשחק כמה מהלכים קדימה, ובקצב שבו הוא מנפץ תקרות, התקרה הבאה כבר לא אמורה להפתיע. למעשה, ההפתעה היחידה היא שאנו מתקרבים לנקודה שבה באמת שום דבר ממנו כבר לא יפתיע. מכבי תל אביב רוצה להאריך את חוזהו, וחשוב מכך, היא פשוט חייבת לעשות זאת.