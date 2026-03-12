יום שישי, 13.03.2026 שעה 00:00
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
63%7330-771867ניו יורק ניקס
59%7585-780266קליבלנד קאבלירס
56%7065-716362אורלנדו מג'יק
55%7428-749866טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
65%7183-748865יוסטון רוקטס
61%7753-800767דנבר נאגטס
59%7071-720764פיניקס סאנס
58%7767-793167מינסוטה טימברוולבס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
52%7115-719764לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
34%7809-752765ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
30%8252-780666יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

תולה את הגלימה: דווייט האוורד הודיע על פרישה

"סופרמן", שנבחר 3 פעמים לשחקן ההגנה של העונה ונודע בהטבעות מרהיבות, הודיע על סיום הקריירה בפוסט חשוף: "אני לא סופר-אנושי. המשחק הפריש אותי"

|
דווייט האוורד והגלימה המפורסמת (רויטרס)
דווייט האוורד והגלימה המפורסמת (רויטרס)

אחרי 20 של כדורסל שכללו דומיננטיות בצבע, חיוכים רחבים ואליפות אחת בלתי נשכחת, “סופרמן” מוריד את הגלימה. דווייט האוורד, אחד הסנטרים המעניינים שנראו על הפרקט בדור האחרון, הודיע היום (חמישי) באופן רשמי על פרישה מכדורסל בגיל 40.

האוורד נבחר בעברו שלוש פעמים לשחקן ההגנה של העונה, שמונה פעמים לאולסטאר ועוד ארבע פעמים לחמישיית העונה. הוא נודע בהטבעות המרהיבות שלו איתן גם זכה בתחרות ההטבעות ב-2008, וכעת מספר שנים לאחר שסיים את דרכו ב-NBA, החליט לתלות את הנעליים. בהודעה מרגשת וחשופה שהעלה לרשתות החברתיות, שיתף האוורד בתחושות המורכבות שליוו אותו בשלהי הקריירה ובתוכניות שלו ליום שאחרי.

“רציתי להמשיך, אבל המשחק הפריש אותי”

האוורד, שנבחר ראשון בדראפט 2004, לא הסתיר את העובדה שהיה רוצה להמשיך לשחק ברמות הגבוהות ביותר. “אני יודע שחלקכם חשבתם שכבר פרשתי, אבל לא... המשחק הפריש אותי”, כתב בכאב. “עדיין היה לי עוד מה לתת. לראות שחקנים אחרים שעדיין משחקים בגיל 40 נתן לי השראה להמשיך לנסות, אבל עכשיו אני מאמין שהחובה שלי היא להעביר את הלפיד לדור הבא”.

דווייט האוורד (רויטרס)דווייט האוורד (רויטרס)

הסנטר, שהיה מזוהה יותר מכל עם הכינוי “סופרמן”, הוסיף בנימה אישית: “החלטתי שהגיע הזמן להתקדם. אני לא סופר-אנושי, אני בוכה, אני נאבק ואני מרגיש כמו כולם. למרות השקרים, התקשורת והשנאה, אני עדיין מראה אהבה ומחייך בתוך הסערה. עכשיו אני מוריד את הגלימה כדי להשקיע במשפחה שלי ולתרום לקהילות ברחבי העולם”.

סגירת חשבון וחשיפה בדרך?

לצד התודות למעריצים שליוו אותו מהימים העליזים באורלנדו, התקופה ביוסטון ועד לאליפות עם הלייקרס בבועה, האוורד לא שכח לעקוץ את מבקריו לאורך השנים: “תודה לשונאים ולנחשים שניסו להרוס אותי, בכל פעם שעשיתם את זה, רק הפכתם אותי לחזק יותר”.

דווייט האוורד באורלנדו (רויטרס)דווייט האוורד באורלנדו (רויטרס)

הסנטר גם סיפק טיזר מסקרן לסרט דוקומנטרי שצפוי לצאת השנה: “כשהסרט שלי יצא, העולם ידע את האמת על הכל. אתם תראו איך ניצלו ילד קטן ומוגן מג’ורג’יה שהגיע מהתיכון ישירות ל-NBA. למרות הכל, הצלחתי להמשיך לחייך”.

מכיוון שלא זכה ל”מסע פרידה” רשמי בליגה, האוורד, שנכנס להיכל התהילה ב-2025, הודיע כי הוא יוצא למסע משלו. בכל 12 בחודש (מספר הגופייה המזוהה איתו), הוא יקיים את “יום D12”, במסגרתו יבקר בערים שונות ברחבי העולם ויבצע מעשי חסד אקראיים. “זה לא מסע כדי שהמעריצים יעריכו אותי, אלא כדי שאני אעריך אותם על שתמכו בי כל השנים”, סיכם לאחר שנפרד מהכדור הכתום לאחר שנים רבות ויתחיל לחפש את דרכו מחדש.

