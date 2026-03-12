סנסציה: דרייפר הדיח את ג'וקוביץ' בשמינית

הפתעת ענק בטורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס. ג'ק דרייפר הבריטי, אלוף השנה שעברה המדורג 14 בטורניר, הדהים הלילה את נובאק ג'וקוביץ' (3 בעולם) והדיח אותו בשמינית הגמר לאחר מותחן אדיר שהסתיים ב-4:6, 6:4, 6:7 (5) בתום שעתיים ו-35 דקות של טניס פיזי ומשובח.

עבור הבריטי בן ה-24, מדובר באחד הניצחונות הגדולים בקריירה, ובהרבה יותר מעוד ציון דרך. דרייפר חזר לסבב רק לאחרונה, לאחר שנעדר חודשים ארוכים בעקבות פציעה קשה בזרועו השמאלית, אשר אילצה אותו להחמיץ טורנירים גדולים כמו אליפות ארה"ב ואליפות אוסטרליה הפתוחה. הניצחון על שיאן תוארי הגראנד סלאם מהווה הצהרת כוונות אמיתית על חזרתו לכושר שיא, בדיוק ב"גן העדן של הטניס" בו זכה בתואר הגדול בקריירה שלו אשתקד.

נובאק ג'וקוביץ' מנופף לקהל לאחר הפסד. (אימאגו)

המשחק עצמו היה רכבת הרים של ממש. לאחר שג'וקוביץ' בן ה-38, שחזר לשחק לראשונה מאז ההפסד לקרלוס אלקראס בגמר אליפות אוסטרליה, לקח את המערכה הראשונה, דרייפר הגיב עם שבירות משלו והשווה את התוצאה. המערכה השלישית סיפקה את אחד הרגעים הבלתי נשכחים של העונה: במשחקון הראשון, במצב של 30:30, השניים סיפקו ראלי מטורף בן 26 חבטות שכלל ריצות ספרינט מצד לצד, חבטות העברה והקפצות מעל הרשת. ג'וקוביץ' אמנם ניצח את הנקודה, אך נפל לקרקע באפיסת כוחות כשידיו לצדדים, והתקשה להסדיר את נשימתו.

המאמץ הפיזי גבה מהסרבי מחיר כבד, והבריטי ניצל זאת כדי לשבור את ההגשות מיד לאחר מכן ולעלות ליתרון. דרייפר כבר הגיש לניצחון במשחק במצב של 4:5 במערכה המכריעה, אך חווה ירידת מתח, אותה כינה בסיום בכנות "צ'וק ענק", ונשבר על האפס. למרות זאת, הוא הצליח לאסוף את עצמו, שמר על קור רוח, והפגין אופי אדיר בשובר השוויון, בו ניצח 5:7 והבטיח את הכרטיס לשלב הבא.

"זה היה משחק מטורף, שנינו נתנו את הכל", אמר דרייפר הנרגש בסיום. "אני פשוט המום. לנצח את נובאק, מישהו שצפיתי בו, הערצתי והיה האליל שלי מאז שהייתי ילד, זה משהו שאני לא יכול לתאר. זה דבר אחד להגיש לניצחון מול שחקן צמרת, אבל כשזה מול נובאק זה הרבה יותר קשה. אני גאה בדרך שבה הצלחתי לאסוף את עצמי אחרי שנשברתי. אמרתי למאמן שלי שאני עדיין חושב שהרמה שלי יכולה להיות הרבה יותר טובה, במיוחד מבחינה מנטלית. זה קשה כשאתה נעדר מהמגרשים כל כך הרבה זמן, אבל זו זכות גדולה להיות פה אחרי הגיהנום שעברתי עם הפציעה".

מנגד, ג'וקוביץ', שעדיין מחפש זכייה שישית בטורניר וראשונה מאז 2016, סיכם באכזבה את הקמפיין: "יש לי תחושה מרירה עכשיו, אבל אני גאה בעצמי על הלחימה ועל כך שלא ויתרתי. הכל הוכרע על נקודה אחת. זה היה נהדר לנצח את הראלי ההוא בתחילת המערכה השלישית, אבל נשארתי לגמרי בלי דלק בגללו. כשהוא נשבר ב-5:4 הקהל דחף אותי והרגשתי את האנרגיה, חשבתי שאולי אקח את זה, אבל עשיתי כמה טעויות בשובר השוויון. ככה זה טניס".

נובאק ג'וקוביץ' בפעולה (רויטרס)

הסרבי גם החמיא ליריבו: "אני לא חושב שיש הבדל גדול ברמה שלו עכשיו לעומת לפני הפציעה. הוא משחק ברמה נהדרת, התנאים כאן מתאימים לו. הוא שחקן מצוין ובחור נהדר, ואני מאחל לו את כל הטוב להמשך הטורניר". בעקבות המשחק, אגדת הטניס מרטינה נברטילובה ייעצה לסרבי לשנות גישה: "הוא בגיל שבו הוא חייב לקצר את הנקודות. הוא עדיין יכול להתיש יריבים, אבל זו לא צריכה להיות המטרה. הוא צריך להכיר בכך שהזמן עושה את שלו".

ברבע הגמר יפגוש דרייפר את דנייל מדבדב (מדורג 11), שניצח מוקדם יותר את אלכס מיקלסן האמריקאי 2:6, 4:6, בקרב שמבטיח להיות מסקרן לא פחות.