איטודיס לפני בארסה: אתגר כי לא שיחקנו תקופה

תאמינו או לא, אבל למעלה משבועיים עברו מאז הפעם האחרונה שהפועל תל אביב שיחקה כדורסל. בפעם ההיא, אי שם ב-26 בפברואר, היא עצרה רצף של חמישה הפסדים רצופים ביורוליג עם ניצחון על מילאנו, והיום (שישי, 21:30) היא תנסה לרשום ניצחון שני ברצף ולבצע צעד נוסף לעבר הפלייאוף, כדי להבטיח כרטיס לשנה נוספת במפעל.

הפועל תל אביב נמצאת עם מאזן של 17 ניצחונות ו-11 הפסדים העונה ביורוליג, והיא עם רצף של ארבעה ניצחונות בכל המסגרות. המשחק הקודם מול בארסה היה הראשון אי פעם של האדומים ביורוליג, והוא נגמר עם חגיגה ענקית בסופיה בדמות 87:103 נפלא הודות ל-20 נקודות של אנטוניו בלייקני ו-18 נקודות של וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו.

המשחק נגד הבלאוגרנה יתקיים ללא קהל, כאשר ברצלונה נמצאת עם מאזן של 17 ניצחונות ו-13 הפסדים, עם שני משחקים יותר מהפועל תל אביב, לה נדחה המפגש נגד פאריס והדרבי נגד מכבי תל אביב. המשחק נגד הצרפתים יתקיים כבר ביום שלישי הקרוב (17.3, 17:00) והמפגש נגד היריבה העירונית יהיה בחודש הבא (12.4).

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

מדר צפוי לשחק, מוטלי בספק. איטודיס: “אתגר, כי לא שיחקנו”

מבחינה מקצועית, ים מדר לא התאמן בשבוע שעבר כשהקבוצה הגיעה לסופיה, אבל בתחילת השבוע הזה הוא שב לאימונים והוא צפוי להיות כשיר. ג’ונתן מוטלי נפגע ברגל באימון ברביעי ועבר בדיקה, בה גילו שיש לו מתיחות בקרסול. הגבוה ייבחן לפני ההתמודדות ושם יקבעו האם ישחק. מעבר לכך, תומר גינת וטיילר אניס לא ישחקו כמובן.

ים מדר (חגי מיכאלי)

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המפגש: “אנחנו התכוננו למשחק הגדול נגד ברצלונה. בימים האחרונים התאמנו קשה, אבל זה אתגר כי המשחק האחרון נגד מילאנו היה מזמן. כולם מתאמנים ברצינות ואנחנו מחכים למשחק מול קבוצה גדולה בבית שלה. לא קל לחזור מחוסר אקטיביות למשחק בקצב גבוה”.

קולין מלקולם הוסיף: “אנחנו מצפים למשחק קשה מאוד מול יריבה מאוד טובה. שיחקנו נגדה בשלב מאוד מוקדם של העונה. עד לכאן זו קבוצה שבטח היה לה זמן להסתגל ולשנות דברים, להשתפר כקבוצה. זו קבוצה עם עם הרבה ניסיון, וזה משחק חשוב מאוד”.