יום חמישי, 12.03.2026 שעה 16:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג

תומר גינת יעבור הליך רפואי, צפוי להיעדר כחודש

הפורוורד שנפצע בברכו לפני מספר חודשים עדיין לא הצליח להתאושש. מוטלי סובל ממתיחה קלה בקרסול, החלטה לגבי שיתופו מול ברצלונה תהיה בסמוך למשחק

|
תומר גינת על הפרקט (חגי מיכאלי)
תומר גינת על הפרקט (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב תעלה לראשונה מאז המלחמה עם איראן והחיזבאללה על הפרקט מחר (שישי, 21:30) כשהיא תתארח אצל ברצלונה במסגרת היורוליג. בינתיים אחד השחקנים שלא נמצא עם הקבוצה בסופיה בגלל פציעה וגם לא יעשה את הדרך לספרד הוא תומר גינת, שפצוע בברכו.

הפורוורד הישראלי נפגע בברך באותו משחק נגד הפועל ירושלים לפני כמה חודשים, ניסה לחזור לשחק ולבסוף פעם נוספת הרגיש כאבים בברך. כעת, בהפועל תל אביב החליטו שהוא יעבור ביום ראשון הקרוב הליך רפואי, במטרה לעזור לו לשוב למגרשים כמה שיותר מהר ובלי כאבים.

גינת סובל מלכידה של העצב בצד החיצוני של הברך, והפעילות הרפואית נועדה כדי לשחרר אותו מכך. בהפועל תל אביב מעריכים לצד הצוות הרפואי שאם הכל ילך כשורה, הוא יוכל תוך שלושה שבועות לחזור לאימונים מלאים, אך כן זהירים בגלל שמדובר בפציעה לא נפוצה בכלל.

גג'ונתן מוטלי מאוכזב (אורן בן חקון)

בנוסף, גם ג’ונתן מוטלי עבר בדיקת MRI אחרי שנפגע ברגל באימון, כאשר גילו לו מתיחות קלה בקרסול. הגבוה עשוי להיות כשיר אפילו למשחק נגד ברצלונה, כאשר ההחלטה תתקבל בסמוך למשחק. גם איתי שגב, יפתח זיו ועוז בלייזר לא נמצאים עם הקבוצה, ויחברו בימים הקרובים לחברים שלהם.

