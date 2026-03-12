שוויאטק דרסה את מוצ'ובה בדרך לרבע הגמר

איגה שוויאטק, המדורגת שנייה בעולם ובטורניר, העפילה אמש (רביעי) לרבע גמר טורניר אינדיאן וולס היוקרתי, כשהציגה יכולת דומיננטית במיוחד ודרסה את קרולינה מוצ'ובה הצ'כית בתוצאה 6:2, 6:0. הניצחון המוחץ הושג תוך 77 דקות בלבד, והיווה את הופעתה הטובה ביותר של הפולנייה בטורניר עד כה.

רבים ציפו למפגש צמוד בין שתי הטניסאיות, שהיווה שחזור של גמר הרולאן גארוס המותח מ-2023. מוצ'ובה, המדורגת 13, הגיעה לטורניר בכושר מצוין, לאחר שזכתה בחודש שעבר בטורניר קטאר מסבב ה-WTA 1000, ורשמה 14 ניצחונות מתוך 16 משחקיה האחרונים. למרות זאת, שוויאטק השתלטה על המשחק לאחר פתיחה צמודה, וזכתה בעשרה משחקונים רצופים מנקודה של 2:2 במערכה הראשונה.

איגה שוויונטק חובטת בכדור בעוצמה (רויטרס)

"הרגשתי נהדר", אמרה שוויאטק לאחר המשחק. "הרגשתי שאני משחקת טוב יותר ויותר. היא השחקנית האהובה עליי לצפייה ב-WTA, אז זה נחמד מאוד לשחק נגדה. אולי היא השחקנית היחידה שאני צופה בה, אז אולי בגלל זה אני גם מרגישה איך היא משחקת". הפולנייה, אלופת אינדיאן וולס לשעבר (2022 ו-2024), לא התמודדה עם נקודת שבירה אחת לאורך המשחק, ושברה את הגשותיה של מוצ'ובה חמש פעמים.

כשנשאלה על סוד הצלחתה, הסבירה שוויאטק: "אני תמיד רוצה להיות פרואקטיבית עם חבטת כף היד שלי, כי זה מה שמביא לי נקודות. אני חושבת שפשוט בחרתי את הכדורים הנכונים כדי להתקדם או להישאר מאחור ולטחון קצת יותר ולשחק עם יותר ספין. אני חושבת שקבלת ההחלטות הייתה טובה היום, אז לא מיהרתי, והיו לי מצבים נוחים לעשות מה שרציתי. זו שילוב של הכל, אבל בסך הכל, אני תמיד רוצה לעשות הרבה עם הפורהנד שלי".

הניצחון הדגיש את מעמדה של שוויאטק כאחת השחקניות הדומיננטיות בסבב. זהו השאט-אאוט ה-38 שלה במערכה שנייה בטורנירי WTA 1000, והיא השוותה את שיא הקוורטר-גמר ה-27 שלה בטורנירים מסוג זה. אינדיאן וולס הפך לטורניר השלישי בטיבו עבורה מבחינת ניצחונות בקריירה, עם 25 ניצחונות. היא שואפת להיות האישה הראשונה לזכות באירוע היוקרתי שלוש פעמים. במהלך המשחק, שוויאטק בדקה לרגע את קרסולה הימני, אך אישרה לאחר מכן שהכל בסדר וכי פשוט פגעה בעצמה עם המחבט.

ברבע הגמר תפגוש שוויאטק את אלינה סביטולינה האוקראינית, המדורגת תשיעית בעולם. לשוויאטק יתרון 1:4 במאזן ראש בראש מול סביטולינה, כשניצחה בשלושת המפגשים האחרונים ביניהן. "לא משנה נגד מי אשחק, זה יהיה משחק קשה", אמרה שוויאטק. "אלו שחקניות שמבססות את המשחק שלהן על יציבות, רצות לכל כדור ומחזירות כל כדור. אצטרך הרבה משמעת כדי לסיים את הנקודה, לפעמים אפילו כמה פעמים. זה השבוע השני של טורניר נהדר, אז רק שחקניות טובות משחקות".