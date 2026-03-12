יום חמישי, 12.03.2026 שעה 19:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"צ'לסי צריכה להסיר את סמל אלופת העולם"

באנגליה קטלו את הבלוז לאחר התבוסה לפ.ס.ז' בעקבות הרגע שבו אנצו הצביע על הסמל: "זה הפך לסימן לניתוק מהמציאות. הם אפילו לא הכי טובים בלונדון"

|
אנצו פרננדס מצביע על סמל אלופת העולם (IMAGO)
אנצו פרננדס מצביע על סמל אלופת העולם (IMAGO)

צ'לסי עשתה צעד גדול בדרך הלא נכונה, אל מחוץ לליגת האלופות, לאחר שהובסה 5:2 על ידי פאריס סן ז’רמן במשחק הראשון של שמינית הגמר. מעבר לתוצאה, נדמה שהגישה של שחקני הבלוז היא זו שעוררה את זעם הפרשנים באנגליה, שם לא חסכו בביקורת נוקבת על המועדון מהבירה, שבמקום להתרכז בכדורגל, בחר להפגין “שחצנות חסרת כיסוי”.

ב’טלגרף’ התייחסו למשחק כביטוי ליהירות שהתפשטה במועדון וקראו לשינוי מיידי, אך לאו דווקא מקצועי: “השינוי הטוב והקל ביותר שצ’לסי יכולה לבצע יהיה להסיר את סמל המנצחים של גביע העולם למועדונים מהחולצות שלה”, נכתב בטור דעה חריף. עוד הוסיפו כי הסמל הפך לסימן של ניתוק מהמציאות: “אפילו אנצו פרננדס לא באמת יכול לחשוב שצ’לסי היא הקבוצה הטובה בעולם כרגע. היא אפילו לא הכי טובה בלונדון”.

עוד נכתב כי סגן הקפטן, פרננדס, היה הפנים של אותה התפרקות מנטלית. בכתבה תוארה החגיגה שלו לאחר שער השוויון הזמני כ”יהירות טהורה”, לאחר שהצביע על תג אלופת העולם מול הקהל בפריז. “חגיגת הטווס שלו התפוצצה לו בפרצוף”, נכתב, תוך ציון העובדה שב-16 הדקות האחרונות צ’לסי “איבדה את הראש באופן קולקטיבי, השליכה את השוער שלה מתחת לגלגלים ואפילו הטיחה מביא כדורים אל הדשא במהלך של חוסר שליטה”.

פדרו נטו ומביא הכדורים, רגע של איבוד עשתונות (IMAGO)פדרו נטו ומביא הכדורים, רגע של איבוד עשתונות (IMAGO)

באנגליה המשיכו לבקר את התנהלות הארגנטינאי גם לאחר שריקת הסיום, כשתואר כיצד צרח על השוער פיליפ יורגנסן וסירב ללחוץ יד לשחקני היריבה: “ווינרים אמיתיים יודעים להפסיד. אנצו, כך נראה, לא יודע”.

“תרבות של איבוד עשתונות”

מעבר לשחקנים, הביקורת הופנתה גם כלפי ההנהלה ותרבות המועדון בסטמפורד ברידג’. ב’טלגרף’ נכתב כי הזכייה בגביע העולם למועדונים יצרה “יהירות שחורגת מעצם ההישג” וחלחלה לכל הדרגים. בטור הזכירו אירועים דומים נוספים מהמשחק כמו המקרה בו פדרו נטו דחף מביא כדורים, וטענו כי השחקנים נמצאים תחת הרושם המוטעה שהסמל שעל החזה הופך אותם לחסינים וזה מוביל ל”תרבות של איבוד עשתונות”.

אנצו פרננדס, תרבות של איבוד עשתונות (רויטרס)אנצו פרננדס, תרבות של איבוד עשתונות (רויטרס)

השורה התחתונה הייתה ברורה: “העובדה שהטורניר ישוחק שוב רק ב-2029 מאפשרת לצ’לסי להמשיך להזכיר ליריבות שהיא זכתה בו, אבל לפי מה שקרה בפאריס, זה עושה יותר נזק מתועלת. עד שהשחקנים לא ירדו מהעץ, אין להם סיכוי להצליח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */