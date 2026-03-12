יום חמישי, 12.03.2026 שעה 14:50
פורסם מתווה האיגוד לליגות הנוער בכדורסל

החזרה תהיה הדרגתית ותכלול את ליגות הנוער והליגה הארצית ומטה אצל הבוגרים, כשאין שינוי לגבי מבנה הליגות. וגם: סדר הקבוצות במקרה של הפסקת ליגות

כדור כדורסל (רועי כפיר)
כדור כדורסל (רועי כפיר)

באיגוד הכדורסל הישראלי נערכים לחזרת המשחקים בשלל הליגות במדינה, כשהוציאו היום (חמישי) מתווה הפונה לכל ליגות הנוער השונות ולליגה ארצית ומטה, כשהליגות הבכירות בכדורסל הגברים והנשים, כמו גם הליגה הלאומית לגברים, הוחרגו.

באיגוד הדגישו כי נערכת חזרה הדרגתית לפעילות במסגרת הליגות, אך כל פעילות ספורטיבית לרבות אימונים, משחקים ואירועים תתקיים בכפוף להנחיות פיקוד העורף וכי האחריות לוודא שהמשחקים מתקיימים לפי ההנחיות היא על האגודות.

במסמך הצהירו כי נכון לרגע זה, אין שינוי במתכונת הליגות ואין הקפאה של עולות ויורדות. לכן, כל הליגות ימשיכו להתנהל בהתאם למבנה התחרותי של הליגה שנקבע בתחילת העונה, כשמרגע שיהיה אישור מפיקוד העורף ומנהל הספורט, הליגות יחזרו בתוך שבוע מרגע הודעת איגוד הכדורסל.

עמוס פרישמן (רדאד געמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

אם לא יגיעו להכרעה תיערך הגרלה

משחקים שלא התקיימו בגלל המצב הביטחוני יושלמו במועדים חדשים, ויתקיימו עד סוף חודש יולי במידה ולא תהיה פגיעה בנבחרות הצעירות. אם הליגות לא יושלמו, קביעת דירוג הקבוצות ייקבע בהתאם למצב הטבלה במועד הפסקת הליגה ועל פי סדר הקריטריונים הבא: אחוז הניצחונות של כל קבוצה, מאזן המשחקים הישרים, יחס הסלים במשחקים הישרים ולבסוף יחס הסלים הכללי. אם אחרי כל זה עדיין לא יהיה ניתן להכריע מי תסיים מעל מי, ילכו להגרלה. 

כמו כן, ביקש האיגוד מהאגודות להיערך מבחינת זמינות אולמות ולהכין אולם חלופי מראש במידה והאולם הביתי לא זמין. במידת הצורך, ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית להחליט על החלפת ביתיות. בנוסף, האיגוד עדכן כי יעשה מאמצים לסייע לאגודות במציאת פתרונות שיאפשרו את השלמת המשחקים לאור האתגרים הנלווים בעקבות המצב. במידה והמצב יימשך לתקופה ארוכה יותר, באיגוד יבחנו את המתווה מחדש.

