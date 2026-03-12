מסתמן: מסי או לאמין ימאל יחגגו תואר בברנבאו

הפינליסימה בין נבחרות ארגנטינה וספרד צפוי להיערך באצטדיון סנטיאגו ברנבאו במדריד, כך דווח בעיתון ‘מארקה’ הספרדי. המשחק המסקרן שבו ייפגשו לראשונה ליאו מסי ולאמין ימאל, מתוכנן להתקיים ב-27 במרץ - אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון.

כידוע, בתכנון המקורי, המשחק אמור היה להיערך באצטדיון לוסייל בקטאר, שבו נערך גם גמר מונדיאל 2022. עם זאת, ההתאחדות הקטארית הודיעה על השעיית כל הטורנירים והתחרויות במדינה בעקבות חוסר היציבות הביטחונית באזור בשל המלחמה באיראן, מה שהוביל לחיפוש אחר יעד חלופי.

בעקבות ההתפתחויות, החלו לבחון אפשרויות אחרות לאירוח המשחק. בין הערים שעלו כמועמדות היו מיאמי ולונדון, שנחשבו לאופציות מרכזיות בזכות התשתיות והנגישות הגבוהה לשחקנים המשחקים ברובם במועדונים אירופיים. עם זאת, האפשרות של מיאמי ירדה מהר מהפרק וגם לונדון איבדה בהדרגה מכוחה, מה שסלל את הדרך לבחירה האפשרית במדריד.

הסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)

מי יזכה הפעם?

הפינליסימה, ממשיכת דרכה את דרכו גביע ארטמיו פרנקי ומפגישה במשחק אחד את אלופות אירופה ודרום אמריקה. המהדורה האחרונה של הטורניר נערכה בשנת 2022 באצטדיון וומבלי והסתיימה בניצחון של ארגנטינה על איטליה במה שהיה התואר הראשון בעידן המחודש של המפעל שמקודם במשותף על ידי אופ"א וקונמבול.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

אירוח המשחק בברנבאו, אם אכן זה מה שיקרה, יוסיף עוד פיקנטריה למפגש הגם כך מצופה בין מסי ללאמין ימאל. הסיבה היא כמובן שמדובר באצטדיונה הביתי של ריאל מדריד, שסירבה לארח בו גמרים בהשתתפות ברצלונה במשך שנים רבות בטענות כאלה ואחרות. אז אמנם הפעם לא מדובר בבארסה, אבל בכוכביה הגדולים בעבר ובהווה, ואחד מהם צפוי להניף שם תואר.