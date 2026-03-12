יום חמישי, 12.03.2026 שעה 14:50
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

מסתמן: מסי או לאמין ימאל יחגגו תואר בברנבאו

בריאל מסכימים? במדריד דווח שמשחק הפינליסימה יתקיים דווקא באצטדיון הביתי של הבלאנקוס ב-27 במרץ. אם זה יקרה, אחד משני הכוכבים יחווה רגע נדיר

|
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

הפינליסימה בין נבחרות ארגנטינה וספרד צפוי להיערך באצטדיון סנטיאגו ברנבאו במדריד, כך דווח בעיתון ‘מארקה’ הספרדי. המשחק המסקרן שבו ייפגשו לראשונה ליאו מסי ולאמין ימאל, מתוכנן להתקיים ב-27 במרץ - אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון.

כידוע, בתכנון המקורי, המשחק אמור היה להיערך באצטדיון לוסייל בקטאר, שבו נערך גם גמר מונדיאל 2022. עם זאת, ההתאחדות הקטארית הודיעה על השעיית כל הטורנירים והתחרויות במדינה בעקבות חוסר היציבות הביטחונית באזור בשל המלחמה באיראן, מה שהוביל לחיפוש אחר יעד חלופי.

בעקבות ההתפתחויות, החלו לבחון אפשרויות אחרות לאירוח המשחק. בין הערים שעלו כמועמדות היו מיאמי ולונדון, שנחשבו לאופציות מרכזיות בזכות התשתיות והנגישות הגבוהה לשחקנים המשחקים ברובם במועדונים אירופיים. עם זאת, האפשרות של מיאמי ירדה מהר מהפרק וגם לונדון איבדה בהדרגה מכוחה, מה שסלל את הדרך לבחירה האפשרית במדריד.

הסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)הסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)

מי יזכה הפעם?

הפינליסימה, ממשיכת דרכה את דרכו גביע ארטמיו פרנקי ומפגישה במשחק אחד את אלופות אירופה ודרום אמריקה. המהדורה האחרונה של הטורניר נערכה בשנת 2022 באצטדיון וומבלי והסתיימה בניצחון של ארגנטינה על איטליה במה שהיה התואר הראשון בעידן המחודש של המפעל שמקודם במשותף על ידי אופ"א וקונמבול.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

אירוח המשחק בברנבאו, אם אכן זה מה שיקרה, יוסיף עוד פיקנטריה למפגש הגם כך מצופה בין מסי ללאמין ימאל. הסיבה היא כמובן שמדובר באצטדיונה הביתי של ריאל מדריד, שסירבה לארח בו גמרים בהשתתפות ברצלונה במשך שנים רבות בטענות כאלה ואחרות. אז אמנם הפעם לא מדובר בבארסה, אבל בכוכביה הגדולים בעבר ובהווה, ואחד מהם צפוי להניף שם תואר.

