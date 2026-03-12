עמוס לוזון מול ינאי: המאבק על דוראד עולה שלב

קבוצת עמוס לוזון פועלת להכרעה משפטית במאבק השליטה מול עופר ינאי, הבעלים של נופר אנרג'י, על תחנת הכוח דוראד. החברה דיווחה הבוקר (חמישי) לבורסה לניירות ערך כי הגישה אתמול בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למינוי בורר שיכריע בהליך ההיפרדות בין הצדדים לגבי השליטה בתחנת הכוח דוראד.

מבוי סתום במועמדים המוסכמים

הפנייה לערכאות משפטיות מגיעה לאחר ששני המועמדים, רואי החשבון, גד סומך ויצחק סוארי, לתפקיד פוסק, אשר שמותיהם צוינו מראש בהסכם בעלי המניות המקורי, הודיעו כי נבצר מהם למלא את התפקיד.

מכיוון שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על זהות פוסק חלופי, החליטה קבוצת לוזון לממש את הקבוע בהסכם ולבקש מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט למנות בורר. תפקידו של הבורר המבוקש יהיה לשמש כפוסק בעצמו או למנות במהירות גורם מקצועי שינהל את הליך ההיפרדות במב"י, בין בעלי המניות, המחזיקים כל אחד בנתח של 50% בחברה המשותפת.

עמוס לוזון (שחר גרוס)

חוסר ודאות לגבי תנאי העסקה

הדיווח הנוכחי מהווה המשך ישיר לדיווח המיידי מהשבוע שעבר (8 בפברואר 2026), בו עדכנה החברה על ההיערכות להנעת הליך הפירוד. למרות הצעד המשפטי האקטיבי, בחברה מבהירים כי מדובר במידע צופה פני עתיד.

הליך ההיפרדות בין לוזון לינאי נחשב לאחד הסכסוכים המרתקים בשוק האנרגיה המקומי, לאור האחזקה המהותית בתחנת הכוח דוראד, המהווה נכס אסטרטגי משמעותי עבור שני הצדדים.