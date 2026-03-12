באיטליה ניתחו: גאנדלמן הצליח לשנות את לצ'ה

ביום שבת (19:00), לצ’ה תארח את נאפולי כשאחרי הניצחון החשוב על קרמונזה, הקבוצה שיפרה את סיכוייה להישאר בליגה. הקבוצה מקצה המגף קיבלה בוסט נוסף כשעומרי גאנדלמן שב לאימונים מלאים אתמול (רביעי) אחרי שסחב פציעה שהובילה אותו בעיקר להיכנס מהספסל לדקות הסיום.

הקשר הישראלי, שהגיע בינואר האחרון מגנט לג’יאלורוסי, תרם באופן מיידי לקבוצתו החדשה כשברשותו ניצבים כבר שני שערים בסרייה א’, ששניהם גם הובילו לניצחונות מול אודינזה וקליארי. הוא יצר פתרון טקטי שהיה חסר לקבוצה ומעל הכל, תרומה התקפית שחשובה למאבקי התחתית.

באתר ‘פוליה-אין’ האיטלקי ניתחו את השילוב בינו לבין המועדון והכריעו: “די פרנצ’סקו מצא שחקן שלא רק ירחיב את הרוטציה, אלא ממש ישנה את הקבוצה בקישור ובאזור רחבת היריבה. בשבועות הראשונים שלו בסרייה א’, גאנדלמן כבר כבש שערים מכריעים, השתלב במהירות וסיפק לקבוצה את האיכות שנדרשה לה, תנועה ללא כדור, ונוכחות בחלק הקדמי”.

רכש שמתאים לחזון של לצ’ה

העסקה של גאנדלמן יושבת בתיאום מושלם עם האסטרטגיה הטכנית של המועדון בשנים האחרונות: לצרף שחקן עם פרופיל בינלאומי, שיש לו עוד מקום לשיפור, אבל כבר מספק מספרים גבוהים. הישראלי הגיע מגנט אחרי עונות טובות מאוד בבלגיה, ועם הופעות התקפיות מרשימות.

עבור קבוצה שצריכה בכל עונה לבנות את סגל שנלחם על הישארות באמצעים דלים, להחזיק בקשר עם חוש התקפי ויכולת לסיים את ההזדמנות ברשת יכול להוביל לשינוי עצום במהלך העונה.

איפה הוא מתיישב טקטית אצל לצ’ה של די פרנצ’סקו

אחד הדברים הכי מעניינים הוא איפה אוזביו די פרנצ’סקו, מאמן לצ’ה, בוחר להציב את גאנדלמן. למרות שהוא התחיל כקשר מרכזי, בג’יאלורוסי הוא משתלב בעיקר בקישור ההתקפי, בשיטה שמצריכה חיבור יותר טוב בין הקישור להתקפה.

אוזביו די פרנצ'סקו (IMAGO)

בעמדה הזו, גאנדלמן מציג תכונות ייחודיות. הוא לא פליימייקר קלאסי שיכול לספק שערים גדולים ובישולים, או שחקן כנף שעובר את השומר שלו באחד על אחד באופן קבוע. הוא שחקן שבאופן אינטיליגנטי מפריע בין קווי ההגנה ובמהירות יכול להפוך לחלוץ נוסף כשהמשחק מתפתח בשליש האחרון. התנועה שלו מגבירה את הנוכחות של לצ’ה ברחבת היריבה ומאפשרת לקבוצה להביא עוד שחקנים קרוב לשם מבלי לאבד את האיזון במגרש.

הצד הטכני

מנקודת מבט טכנית, גאנדלמן מביא שילוב נדיר ללצ’ה: הוא בנוי פיזית, יש לו עין לשער, והיכולת לשחק פשוט. כשהוא כמעט 1.90 מ’, הוא אפקטיבי מאוד במאבקי אוויר ובשליחה לכדורי עומק. התכונות האלו מתורגמות לכמה יתרונות עבור לצ’ה.

הראשונה היא שהקבוצה יכולה להוציא לפועל הרמות יותר מוצלחות, בין אם מהצדדים או מהאמצע, בידיעה שיש מישהו שיכול להגיע לכדורים האלו ברחבת ה-16. הוא גם מאוד מיומן בלתקוף את הכדור החוזר ולהבין לאן הוא הולך עוד לפני שהוא הלך לשם בתוך הרחבה, כדי לייצר התקפה נוספת.

עומרי גאנדלמן נוגח לרשת (IMAGO)

הנוכחות שלו גורמת לשחקני הגנה יריבים לעקוב אחריו בריצות ולשחרר שטח לשחקני הכנף ולחלוץ בחור שנוצר בזכותו. גם כשהוא לא מסיים את המהלך, התנועה שלו עוזרת לפנות שטחים וליצור מצבים מסוכנים.

שני שערים שמסבירים את האיכות שלו

המשחקים הראשונים שלו בסרייה א’ אישרו את התחושות החיוביות כלפיו. אחרי ההגעה שלו בינואר, גאנלדמן שומש באופן מיידי על ידי די פרנצ’סקו וכבר מצא את הרשת פעמיים. הגולים שכבש היו חשובים בגלל שהם באו במשחקים קריטיים במאבקי הירידה.

אלה לא רק המספרים, אלא גם שערים שהובילו להשפעה אדירה על התקדמות הקבוצה. הקשר הישראלי הסתגל במהירות לכדורגל האיטלקי. שחקנים שמגיעים בחלון החורף לא תמיד מייצרים תרומה מיידית, אבל במקרה שלו, הוא כבר הוכיח את יכולותיו ברמה הטכנית והמנטלית.

עומרי גאנדלמן עם פרס השחקן המצטיין (IMAGO)

איך לצ’ה יכולה להשתפר מבלי לאבד את האיזון

נקודה חשובה נוספת בלצ’ה ומדאיגה אותה היא האיזון. הצירוף של גאנדלמן לא שינה את המערך הטקטי, אלא הוסיף לו אופציות נוספות מבלי להתפשר על השלכות. כשהקבוצה בונה התקפה מאחור, הנוכחות שלו בין הקווים מציעה פיזיות שלא הייתה מגיעה מקשר התקפי ‘קלאסי’.

כשהיא פוגשת יריבה יותר תחרותיות, הוא יכול להשתלט על כדורי גובה, לשמש כחומה ולהתחרות על כדורים חוזרים. יתרה מכך, הוורסטיליות שלו מאפשרת למאמן לשנות מערכים במהלך המשחק. הוא יכול לשמש כקשר התקפי, לשחק יותר מאחורה או אפילו לזוז לעמדת החלוץ השני, שהופך את המשחק של לצ’ה ללא צפוי.

המשקל של הצמיחה שלו בזמן מאבקי ההישרדות

למרות ההשפעה החיובית, גאנדלמן עדיין שחקן שיש לו המון מקום לשיפור. המשחק ההגנתי זה לא הצד החזק שלו, והוא עדיין צריך להסתגל לקצב ולאינטנסיביות של הסרייה א’.

עומרי גאנדלמן מול אנדי דיוף (IMAGO)

למרות זאת, ההגעה שלו ללצ’ה מסמנת מספר דברים מעניינים. הקבוצה רכשה שחקן שיודע לכבוש גולים מהקישור, לשפר את הנוכחות ההתקפית של הקבוצה שנחשבה לגרועה בליגה (כרגע היא בשוויון עם פארמה ופיזה) ולהציע מספר אופציות לכיבוש שערים.

אם הוא ימשיך בדרך הזו, גאנדלמן עשוי להפוך לאחד משחקני המפתח של הג’יאלורוסי העונה. עבור קבוצה שנלחמת להישאר בליגה, להחזיק בקשר שמסוגל להשפיע בדקות הסיום יכול לתת להם יתרון על פני יריבותיה לתחתית.

רכישה שיכולה לשנות עונה שלמה

מספר חודשים אחרי שהגיע, התחושה היא שגאנדלמן כבר הצליח לשנות חלק מהדינמיקות בלצ’ה. הקבוצה הפכה לפחות צפויה, יותר מסוכנת בריצות שלה ויותר שלמה במהלכים ההתקפיים.

שחקני לצ'ה חוגגים (IMAGO)

התרומה שלו לא מסתכמת רק בשערים שהוא כבש, אלא גם באיך שהוא מייצר שטח, מחבר בין ההגנה לקישור והקישור להתקפה, ומגביר את הנוכחות של הקבוצה ברחבת היריבה. אם הוא יצליח לשמור על יציבות ולגדול יותר במהלך העונה, ההגעה שלו יכולה להיות אחת מנקודות המפנה הגדולות ביותר בעונה של לצ’ה.