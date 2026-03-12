אופ"א תעניש? ההתחכמות של קימיך ואוליסה

באיירן מינכן תגיע למשחק מול אטאלנטה כשהיא כבר כמעט הבטיחה את העלייה. לאחר ניצחון מוחץ 1:6 במשחק הראשון, הבווארים זקוקים רק להשלים את המשימה בגומלין מול יריבה שנשארה להיאחז בתקווה קטנה בלבד למהפך. למרות זאת, ייתכן שהקבוצה של וינסנט קומפאני תספוג מכה כפולה.

למרות שהכל נראה חיובי עבור באיירן, מעל משחק רבע הגמר האפשרי מרחף איום של סנקציות נגד מייקל אוליסה, החלוץ שכבש שני שערים במשחק הראשון בשמינית הגמר, ונגד ג'ושוע קימיך.

הסיבה לכך היא שאוליסה ספג כרטיס צהוב במכוון לאחר שלקח כדור קרן כאשר התוצאה כבר הייתה 0:6. השחקן יליד בריטניה, שמייצג את נבחרת צרפת, יחמיץ בעקבות הכרטיס הזה את משחק הגומלין של שמינית הגמר, משחק שנחשב כמעט חסר משמעות.

אוליסה (IMAGO)

במקרה של קימיך, בדקה ה-82 ובמצב של 0:6, הוא עיכב בעיטת חופשית בחצי המגרש שלו במשך יותר מ-45 שניות. הדבר הכעיס את שחקן אטאלנטה יונוס מוסא, שדחף אותו כדי לגרום לו לבצע את הבעיטה, מה שהוביל לכך שגם קימיך ספג כרטיס צהוב.

כעת שתי הפעולות הללו נמצאות תחת עינה הפקוחה של אופ"א, והארגון עשוי לנקוט צעדים ולהעניש את השחקנים בעונש חמור יותר ממשחק אחד בלבד.

אופ"א נוהגת להעניש שחקנים שמקבלים כרטיס צהוב במכוון כדי לנקות את המאזן שלהם בהשעיה של שני משחקים ואף בקנסות כספיים. ועדת המשמעת של הארגון משתמשת בצילומי וידאו כדי לזהות בזבוז זמן או עבירות מיותרות שמעידות על פעולה מתוכננת מראש. התקנה הזו נועדה להגן על ההוגנות הספורטיבית.

קימיך (IMAGO)

אם אכן יוחלט להעניש אותם, השחקנים עלולים להחמיץ את משחק רבע הגמר מול ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי, מהמפגש ביניהן תיקבע יריבתה הבאה של באיירן.

תקדימים לעונשים על כרטיס מכוון

המקרה המפורסם ביותר של ענישה כזו היה של סרחיו ראמוס, שנענש לאחר שהודה כי עשה זאת במכוון במשחק מול אייאקס ב-2010. עם זאת, עצם ההודאה הייתה גורם מרכזי בעונש, שכן דני קרבחאל נחקר בעבר על פעולה דומה, אך לא נענש. מצב דומה התרחש גם עם ג'רארד פיקה מול ארסנל ב-2016. גם אז נפתחה חקירה, אך לבסוף השחקן לא נענש.