יום חמישי, 12.03.2026 שעה 14:50
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס 26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

אופ"א תעניש? ההתחכמות של קימיך ואוליסה

יעלה ביוקר? השניים ספגו צהוב מכוון כדי לספוג השעיה מהגומלין מול אטאלנטה ו"להתנקות" לפני ריאל/סיטי, אך בארגון נוטים להעניש על כרטיסים מכוונים

קימיך ואוליסה (IMAGO)
קימיך ואוליסה (IMAGO)

באיירן מינכן תגיע למשחק מול אטאלנטה כשהיא כבר כמעט הבטיחה את העלייה. לאחר ניצחון מוחץ 1:6 במשחק הראשון, הבווארים זקוקים רק להשלים את המשימה בגומלין מול יריבה שנשארה להיאחז בתקווה קטנה בלבד למהפך. למרות זאת, ייתכן שהקבוצה של וינסנט קומפאני תספוג מכה כפולה.

למרות שהכל נראה חיובי עבור באיירן, מעל משחק רבע הגמר האפשרי מרחף איום של סנקציות נגד מייקל אוליסה, החלוץ שכבש שני שערים במשחק הראשון בשמינית הגמר, ונגד ג'ושוע קימיך.

הסיבה לכך היא שאוליסה ספג כרטיס צהוב במכוון לאחר שלקח כדור קרן כאשר התוצאה כבר הייתה 0:6. השחקן יליד בריטניה, שמייצג את נבחרת צרפת, יחמיץ בעקבות הכרטיס הזה את משחק הגומלין של שמינית הגמר, משחק שנחשב כמעט חסר משמעות.

אוליסה (IMAGO)אוליסה (IMAGO)

במקרה של קימיך, בדקה ה-82 ובמצב של 0:6, הוא עיכב בעיטת חופשית בחצי המגרש שלו במשך יותר מ-45 שניות. הדבר הכעיס את שחקן אטאלנטה יונוס מוסא, שדחף אותו כדי לגרום לו לבצע את הבעיטה, מה שהוביל לכך שגם קימיך ספג כרטיס צהוב.

כעת שתי הפעולות הללו נמצאות תחת עינה הפקוחה של אופ"א, והארגון עשוי לנקוט צעדים ולהעניש את השחקנים בעונש חמור יותר ממשחק אחד בלבד.

אופ"א נוהגת להעניש שחקנים שמקבלים כרטיס צהוב במכוון כדי לנקות את המאזן שלהם בהשעיה של שני משחקים ואף בקנסות כספיים. ועדת המשמעת של הארגון משתמשת בצילומי וידאו כדי לזהות בזבוז זמן או עבירות מיותרות שמעידות על פעולה מתוכננת מראש. התקנה הזו נועדה להגן על ההוגנות הספורטיבית.

קימיך (IMAGO)קימיך (IMAGO)

אם אכן יוחלט להעניש אותם, השחקנים עלולים להחמיץ את משחק רבע הגמר מול ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי, מהמפגש ביניהן תיקבע יריבתה הבאה של באיירן.

תקדימים לעונשים על כרטיס מכוון

המקרה המפורסם ביותר של ענישה כזו היה של סרחיו ראמוס, שנענש לאחר שהודה כי עשה זאת במכוון במשחק מול אייאקס ב-2010. עם זאת, עצם ההודאה הייתה גורם מרכזי בעונש, שכן דני קרבחאל נחקר בעבר על פעולה דומה, אך לא נענש. מצב דומה התרחש גם עם ג'רארד פיקה מול ארסנל ב-2016. גם אז נפתחה חקירה, אך לבסוף השחקן לא נענש.

