מהפכה בדרך: עשרות מליונים לשדרוג מתקנים

משרד התרבות והספורט צפוי לפרסם בימים הקרובים קולות קוראים רחבי היקף להקמת ושדרוג מתקני ספורט ברחבי המדינה. המהלך יוצא אל הפועל לאחר שמבחני התמיכה של "תוכנית המתקנים הלאומית" יאושרו על ידי המועצה הלאומית לספורט שתתכנס בשבוע הבא. ל-ONE נודע כי בכוונת המשרד להשקיע עשרות מיליוני שקלים בהקמת אולמות חדשים, שדרוג מגרשי כדורגל והקמת בריכות טיפוליות כמענה לצרכים שעלו בעקבות המלחמה.

המדינה תשים דגש משמעותי על הקמת אולמות חדשים והתאמת אולמות כדורסל קיימים לדרישות ליגת העל. ההחלטה התקבלה בעקבות פניות רבות למשרד התרבות והספורט מצד רשויות מקומיות שקבוצותיהן מארחות משחקים באולמות ללא כמות מושבים מספקת. המטרה היא להרחיב את המבנים ולהתאימם לסטנדרטים של איגוד הכדורסל ומנהלת הליגה.

חלוקת התקציב לאולמות: 73 מיליון שקלים

ההשקעה באולמות בשנה הקרובה תתחלק למספר מסלולים מרכזיים. 18 מיליון שקלים יוקצו להקמת שני אולמות גדולים בעלות של 9 מיליון שקלים לכל פרויקט, תוך התמקדות בענפי הכדוריד והכדורגל באולמות. 35 מיליון שקלים נוספים יושקעו בהקמת חמישה אולמות ספורט בינוניים, בדגש על כדורעף או כדורסל, בעלות של כחמישה מיליון שקלים לכל אולם. בנוסף, 20 מיליון שקלים יוקצו במיוחד לשדרוג של שני אולמות כדורסל קיימים לצורך התאמתם לליגת העל.

מיקי זוהר (שחר גרוס)

כדורגל: שדרוג האצטדיון הלאומי והקמת מרכז מצוינות

בגזרת הכדורגל, המשרד יקצה תקציבים לתכנון ושדרוג אצטדיונים גדולים לצד קול קורא להקמה ושדרוג מגרשים לליגה א' ולקבוצות נוער. בימים הקרובים, בהנחיית השר מיקי זוהר, יפורסם קול קורא לשדרוג האצטדיון הלאומי ברמת גן. מנכ"ל המשרד כפיר כהן ומנהל אגף המתקנים אבי כליף נמצאים בשיח עם משרד האוצר לאישור התקציב, כאשר בשלב הראשון יוקצו כ-30 מיליון שקלים לתכנון הפרויקט בשיתוף ההתאחדות לכדורגל.

ההתאחדות ביקשה תמיכה ממשלתית של כ-150 מיליון שקלים לביצוע השדרוג, שעלותו הכוללת מוערכת ב-250 עד 300 מיליון שקלים. השר זוהר הבטיח ליו"ר ההתאחדות שינו זוארץ כי יאשר את יתרת התמיכה בהחלטת ממשלה, כפי שחשף במסגרת תוכנית שיחת היום של ONE. כמו כן, מתוכנן לקום מרכז מצוינות שלישי להתאחדות לכדורגל, שיצטרף למרכזים הקיימים בזבולון ובאשקלון, מתוך יעד סופי של ארבעה מרכזים ברחבי הארץ.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

מענה לספורט האולימפי ולספורט המוטורי

המדינה תעודד בניית מתקנים לספורט ההישגי במטרה להבטיח ציוד ותשתיות מותאמים לספורטאים האולימפיים. חידוש מעניין נוסף הוא הקמת מסלול דראג קבוע לנהיגה ספורטיבית. לצד אלו, יוקמו מתקנים קהילתיים לקהל הרחב ויוקצה תקציב ייעודי לשדרוג מתקני ספורט בכפרי נוער ובפנימיות. סכומי התמיכה לרשויות יקבעו בהתאם לגודל האוכלוסייה המקומית.

המשרד יקצה כספים גם לצרכים ספורטיביים מיוחדים, כגון דרישות איגודים בינלאומיים לאירוח מפעלים רשמיים, דרישות ביטחוניות או בטיחותיות ושיפור חוויית הצפייה. בהקשר זה, כפי שפורסם ב-ONE, יפורסם מבחן תמיכה קצר למתן סיוע ראשוני של כ-150 אלף שקלים להוצאות האירוח של עירוני קרית שמונה, שנאלצה לשהות בבתי מלון בשל הלחימה.

היום שאחרי: בריכות טיפוליות וסל הספורט

כמענה לנזקי המלחמה, משרד התרבות והספורט מתכנן להקים בריכות טיפוליות לקהילה. מדובר בבריכות שיקומיות-רפואיות ולא תחרותיות. שווי כל פרויקט מוערך ב-8 מיליון שקלים, כאשר תוכנית המתקנים תממן כ-4 מיליון שקלים מתוכם. בנוסף, המשרד יעניק תקציבים לפרויקטים ברשויות המקומיות במסגרת "סל הספורט", שצפוי לעמוד השנה על כ-45 מיליון שקלים.