בירושלים ממשיכים לשחק - גם בזמן המלחמה

עיריית ירושלים מפעילה משחקי כדורסל חופשיים ומגרשי ספורט פתוחים ברחבי העיר. גם בתקופת מלחמה, התושבים מצביעים ברגליים ומגיעים לשחק במגרשים הסמוכים למרחב מוגן. ההרשמה למקצים נסגרת בתוך דקות.

המיזם, המופעל על ידי העירייה לאורך כל השנה, מאפשר משחקי כדורסל חופשיים במתכונת 5 על 5, לצד שימוש במגרשי ספורט ומתקנים עירוניים נוספים ועל פי הנחיות פיקוד העורף.

משחקים עם מרחבים מוגנים

בימי המלחמה, מתקיימים משחקים פתוחים באולמות עם מרחבים מוגנים. המשחקים מיועדים לגילאי 18 ומעלה, הרישום מתבצע דרך מחלקת הכדורסל באגף הספורט של עיריית ירושלים.

במהלך השגרה, הפעילות מתקיימת מספר פעמים בשבוע וההרשמה אליה נעשית מראש בקבוצת ווטצאפ ייעודית ורבת משתתפים. בימים האחרונים נרשם ביקוש שיא, כאשר מקצי המשחקים מתמלאים בתוך דקות ספורות בלבד מרגע פתיחת ההרשמה.

בנוסף, מפעילה העירייה ברחבי ירושלים מגוון רחב של מגרשי ספורט מוארים, מתחמי כדורסל, שטחים ירוקים ומתקני ספורט נוספים, בהם מתחם הספורטק בעמק הארזים הכולל מגרשי כדורגל, פוטבול ומגרשי ספורט נוספים.

בעירייה מציינים כי דווקא בימים מורכבים אלו, פעילות הספורט והמפגש הקהילתי במגרשים הפתוחים מאפשרים לתושבים לצאת מעט מהשגרה, לשמור על שגרת חיים בריאה ולחזק את החוסן האישי והקהילתי.

מנהלת אגף הספורט בעיריית ירושלים, ליאת פיטרו, אמרה: "גם בתקופה מאתגרת של מלחמה, חשוב לשמור על שגרה, על פעילות גופנית ועל מפגש בין אנשים. הביקוש הגדול למיזם 'מגרש פתוח' מראה עד כמה תושבי ירושלים מבינים שנפש בריאה בגוף בריא. נמשיך להפעיל יוזמות ספורט וקהילה ברחבי העיר כדי לחזק את החוסן של התושבים ולשמור על ירושלים חיה, פעילה ובריאה, לצד שמירה על הנחיות פיקוד העורף אשר מצילות חיים".