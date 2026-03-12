יום חמישי, 12.03.2026 שעה 14:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

בירושלים ממשיכים לשחק - גם בזמן המלחמה

הביקוש למיזם "מגרש פתוח" של העירייה מזנק: התושבים מצביעים ברגליים ומגיעים לשחק במתכונת של 5 על 5 במגרשים הסמוכים למרחב מוגן. כל הפרטים בפנים

|
משחק כדורסל בירושלים (עיריית ירושלים)
משחק כדורסל בירושלים (עיריית ירושלים)

עיריית ירושלים מפעילה משחקי כדורסל חופשיים ומגרשי ספורט פתוחים ברחבי העיר. גם בתקופת מלחמה, התושבים מצביעים ברגליים ומגיעים לשחק במגרשים הסמוכים למרחב מוגן. ההרשמה למקצים נסגרת בתוך דקות.

המיזם, המופעל על ידי העירייה לאורך כל השנה, מאפשר משחקי כדורסל חופשיים במתכונת 5 על 5, לצד שימוש במגרשי ספורט ומתקנים עירוניים נוספים ועל פי הנחיות פיקוד העורף.

משחקים עם מרחבים מוגנים

בימי המלחמה, מתקיימים משחקים פתוחים באולמות עם מרחבים מוגנים. המשחקים מיועדים לגילאי 18 ומעלה, הרישום מתבצע דרך מחלקת הכדורסל באגף הספורט של עיריית ירושלים.

במהלך השגרה, הפעילות מתקיימת מספר פעמים בשבוע וההרשמה אליה נעשית מראש בקבוצת ווטצאפ ייעודית ורבת משתתפים. בימים האחרונים נרשם ביקוש שיא, כאשר מקצי המשחקים מתמלאים בתוך דקות ספורות בלבד מרגע פתיחת ההרשמה.

בנוסף, מפעילה העירייה ברחבי ירושלים מגוון רחב של מגרשי ספורט מוארים, מתחמי כדורסל, שטחים ירוקים ומתקני ספורט נוספים, בהם מתחם הספורטק בעמק הארזים הכולל מגרשי כדורגל, פוטבול ומגרשי ספורט נוספים.

בעירייה מציינים כי דווקא בימים מורכבים אלו, פעילות הספורט והמפגש הקהילתי במגרשים הפתוחים מאפשרים לתושבים לצאת מעט מהשגרה, לשמור על שגרת חיים בריאה ולחזק את החוסן האישי והקהילתי.

מנהלת אגף הספורט בעיריית ירושלים, ליאת פיטרו, אמרה: "גם בתקופה מאתגרת של מלחמה, חשוב לשמור על שגרה, על פעילות גופנית ועל מפגש בין אנשים. הביקוש הגדול למיזם 'מגרש פתוח' מראה עד כמה תושבי ירושלים מבינים שנפש בריאה בגוף בריא. נמשיך להפעיל יוזמות ספורט וקהילה ברחבי העיר כדי לחזק את החוסן של התושבים ולשמור על ירושלים חיה, פעילה ובריאה, לצד שמירה על הנחיות פיקוד העורף אשר מצילות חיים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */