יום חמישי, 12.03.2026 שעה 12:01
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4643-6426ניימיכן3
4427-4526טוונטה אנסחדה4
4434-4826אייאקס5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3436-3626כרונינגן10
3249-4026פורטונה סיטארד11
2943-3926גו אהד איגלס12
2951-3526זוולה13
2744-2926וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

"לא יפתיע אם גארסיה יעניק יותר דקות לגלוך"

בתקשורת ההולנדית פרסמו תחזית אופטימית לישראלי תחת המאמן החדש, והסבירו למה שיחק פחות אצל הקודמים בתפקיד: "לא רצה לקחת חלק במשימות ההגנתיות"

|
אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)
אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)

אוסקר גארסיה ניצב בפני משימה קשה במיוחד: להציל את העונה של אייאקס בשמונת המחזורים האחרונים של הליגה ההולנדית. הספרדי מונה למחליפו של פרד גרים, שחזר לתפקידו כראש מערך האימון במועדון. גארסיה מגיע לסיטואציה מורכבת במיוחד, כאשר לפניו מספר החלטות משמעותיות שיצטרך לקבל בזמן הקרוב.

בשבת הקרובה יחווה המאמן בן ה-52 את טבילת האש שלו במשחק בית מול ספרטה רוטרדם. למרות שאייאקס לא יכולה להרשות לעצמה לאבד אפילו נקודה נוספת, ההתמודדות הזו נחשבת רק לפתיח למה שמצפה בהמשך. בלוח המשחקים מחכים לה קרבות קשים מול פיינורד בחוץ בדה קויפ, מול טוונטה, האלופה המכהנת פ.ס.וו, וגם מול אוטרכט והירנביין. במצב כזה, סיום העונה במקום השני נראה כמשימה מורכבת במיוחד.

מקום שני בליגה יעניק לאייאקס כרטיס ישיר לליגת האלופות בעונה הבאה, יחד עם הכנסות כספיות משמעותיות. במקרה כזה, המנהל המקצועי ג'ורדי קרויף יוכל לחזק את הסגל בצורה משמעותית בקיץ. נכון לעכשיו אייאקס מדורגת רק במקום החמישי, בפיגור של חמש נקודות מהמקום השני שבו נמצאת פיינורד.

אוסקר גארסיה (IMAGO)אוסקר גארסיה (IMAGO)

ניימכן מקדימה אותה בשתי נקודות וטוונטה מדורגת רביעית בזכות הפרש שערים. גם אלקמאר וספרטה, שנמצאות במרחק חמש ושש נקודות בהתאמה, עלולות לצמצם את הפער. דבר אחד ברור: גארסיה יצטרך לקבל החלטות חשובות במהירות, כי המשך הדשדוש אינו אפשרות.

להחזיר את גלוך לעניינים

בהולנד ניתחו את הסיטואציה של אוסקר גלוך תוך התייחסות למאמן החדש: “גלוך היה הרכש הגדול של אייאקס בקיץ האחרון, בעסקה שהוערכה בכמעט 15 מיליון אירו. תשעה חודשים לאחר מכן, קשה לומר שהישראלי הפך להצלחה גדולה במועדון. בתחילה שימש כמחליף בתקופתו של הייטינחה, לאחר מכן שיחק כקיצוני שמאלי ואף כחלוץ מדומה, לפני שהתבסס כקשר התקפי בעמדה מספר 10 ובהמשך סיפק את משחקיו הטובים ביותר דווקא באגף הימני”, נכתב ב-’voetbalzone’.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

“עם זאת, השחקן היצירתי התקשה להימנע מהתקופה הלא טובה של הקבוצה ולעיתים קרובות מאבד כדורים במהלך המשחקים, בין היתר בשל הסיכונים הרבים שהוא לוקח בסגנון המשחק שלו. גם חוסר הרצון שלו לקחת חלק במשימות הגנתיות גרם לכך שמעולם לא היה שחקן הרכב בטוח תחת הייטינחה וגרים”, הוסיפו בהולנד.

גלוך נעדר מהמשחק מול אקסלסיור בתחילת פברואר בשל מחלה, ולאחר מכן פתח רק ב-0:0 מול זוולה. “למרות זאת, מבחינת ממוצע שערים ובישולים לכל 90 דקות, הוא עדיין נמנה עם השחקנים היעילים בליגה ההולנדית. לכן, לא יהיה מפתיע אם גארסיה יעניק לו יותר דקות משחק בשבועות הקרובים”, טענו בהולנד.

