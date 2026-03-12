"לא יפתיע אם גארסיה יעניק יותר דקות לגלוך"

אוסקר גארסיה ניצב בפני משימה קשה במיוחד: להציל את העונה של אייאקס בשמונת המחזורים האחרונים של הליגה ההולנדית. הספרדי מונה למחליפו של פרד גרים, שחזר לתפקידו כראש מערך האימון במועדון. גארסיה מגיע לסיטואציה מורכבת במיוחד, כאשר לפניו מספר החלטות משמעותיות שיצטרך לקבל בזמן הקרוב.

בשבת הקרובה יחווה המאמן בן ה-52 את טבילת האש שלו במשחק בית מול ספרטה רוטרדם. למרות שאייאקס לא יכולה להרשות לעצמה לאבד אפילו נקודה נוספת, ההתמודדות הזו נחשבת רק לפתיח למה שמצפה בהמשך. בלוח המשחקים מחכים לה קרבות קשים מול פיינורד בחוץ בדה קויפ, מול טוונטה, האלופה המכהנת פ.ס.וו, וגם מול אוטרכט והירנביין. במצב כזה, סיום העונה במקום השני נראה כמשימה מורכבת במיוחד.

מקום שני בליגה יעניק לאייאקס כרטיס ישיר לליגת האלופות בעונה הבאה, יחד עם הכנסות כספיות משמעותיות. במקרה כזה, המנהל המקצועי ג'ורדי קרויף יוכל לחזק את הסגל בצורה משמעותית בקיץ. נכון לעכשיו אייאקס מדורגת רק במקום החמישי, בפיגור של חמש נקודות מהמקום השני שבו נמצאת פיינורד.

אוסקר גארסיה (IMAGO)

ניימכן מקדימה אותה בשתי נקודות וטוונטה מדורגת רביעית בזכות הפרש שערים. גם אלקמאר וספרטה, שנמצאות במרחק חמש ושש נקודות בהתאמה, עלולות לצמצם את הפער. דבר אחד ברור: גארסיה יצטרך לקבל החלטות חשובות במהירות, כי המשך הדשדוש אינו אפשרות.

להחזיר את גלוך לעניינים

בהולנד ניתחו את הסיטואציה של אוסקר גלוך תוך התייחסות למאמן החדש: “גלוך היה הרכש הגדול של אייאקס בקיץ האחרון, בעסקה שהוערכה בכמעט 15 מיליון אירו. תשעה חודשים לאחר מכן, קשה לומר שהישראלי הפך להצלחה גדולה במועדון. בתחילה שימש כמחליף בתקופתו של הייטינחה, לאחר מכן שיחק כקיצוני שמאלי ואף כחלוץ מדומה, לפני שהתבסס כקשר התקפי בעמדה מספר 10 ובהמשך סיפק את משחקיו הטובים ביותר דווקא באגף הימני”, נכתב ב-’voetbalzone’.

אוסקר גלוך (IMAGO)

“עם זאת, השחקן היצירתי התקשה להימנע מהתקופה הלא טובה של הקבוצה ולעיתים קרובות מאבד כדורים במהלך המשחקים, בין היתר בשל הסיכונים הרבים שהוא לוקח בסגנון המשחק שלו. גם חוסר הרצון שלו לקחת חלק במשימות הגנתיות גרם לכך שמעולם לא היה שחקן הרכב בטוח תחת הייטינחה וגרים”, הוסיפו בהולנד.

גלוך נעדר מהמשחק מול אקסלסיור בתחילת פברואר בשל מחלה, ולאחר מכן פתח רק ב-0:0 מול זוולה. “למרות זאת, מבחינת ממוצע שערים ובישולים לכל 90 דקות, הוא עדיין נמנה עם השחקנים היעילים בליגה ההולנדית. לכן, לא יהיה מפתיע אם גארסיה יעניק לו יותר דקות משחק בשבועות הקרובים”, טענו בהולנד.