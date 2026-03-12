ירדן כהן עבר בדיקות רפואיות של נבחרת ישראל

המגן השמאלי של בית"ר ירושלים, ירדן כהן, נשלח לבדיקות רפואיות מטעם נבחרת ישראל, זאת על מנת להבטיח שאם יוחלט לזמנו לסגל לקראת המשחק הקרוב מול נבחרת גאורגיה הוא יהיה זמין באופן מיידי.

בבית"ר הסבירו את המהלך ואמרו: "בכדי שהבדיקות המחייבות של הנבחרת יהיו תקניות, רשמיות ובתוקף ירדן כהן נשלח כבר לבדיקות רפואיות מטעם הנבחרת, זה מעיד על כך שהוא נמצא בתמונת הזימונים הקרובים למשחק בסוף החודש".

מפריצה בהרכב להזדמנות בנבחרת

כזכור, כהן הגיע לירושלים בתחילת העונה כשחקן שנועד להוות גיבוי למגן הצרפתי אריאל מנדי, אלא שהיכולת של המגן הישראלי לאורך העונה שינתה לחלוטין את התמונה.

ירדן כהן בועט (אורן בן חקון)

כהן הצליח לדחוק את מנדי אל הספסל ובהמשך אף הוביל לכך שהצרפתי עבר למ.ס אשדוד. מאז הפך כהן לשחקן קבוע בהרכב של בית"ר בעמדת המגן השמאלי והוא מציג גם מספרים התקפיים מרשימים עם שלושה שערים ושלושה בישולים.

בית"ר מסיימת מחנה באילת

במקביל לסוגיית הנבחרת, בבית"ר מסכמים היום את מחנה האימונים שקיימה הקבוצה באילת, מחנה שהוגדר במועדון כ "מוצלח וחשוב". הבלם לוקה גדראני כבר הצטרף לקבוצה לאחר שחזר מגאורגיה, כאשר בצוות המקצועי ביקשו ממנו לשוב מוקדם כדי שיוכל לקחת חלק במשחק הליגה, לפני פגרת הנבחרות, זאת במידה והליגה אכן תחודש כמתוכנן בסוף השבוע הבא, כאשר הכל תלוי באישור פיקוד העורף.

לוקה גדראני (רועי כפיר)

חזרה למציאות בירושלים

החזרה מהמחנה באילת תחזיר את שחקני בית"ר ובעיקר את הזרים לשגרה בירושלים, הכוללת התראות ואזעקות בעיר הבירה. במועדון מתכוונים להמשיך ללוות מקרוב את השחקנים הזרים בתקופה הקרובה על מנת להבטיח שיעברו את הימים הללו בביטחון. במועדון מזכירים כי חלק מהשחקנים כבר חוו אזעקות בירושלים עוד לפני שהקבוצה ירדה למחנה האימונים בדרום.