יום חמישי, 12.03.2026 שעה 12:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ירדן כהן עבר בדיקות רפואיות של נבחרת ישראל

סימן לבאות? מגן בית"ר עבר בדיקות רפואיות מטעם הנבחרת לקראת אפשרות לזימון למשחק מול נבחרת גאורגיה. בבית"ר מסיימים מחנה אימונים מוצלח באילת

|
ירדן כהן (רועי כפיר)
ירדן כהן (רועי כפיר)

המגן השמאלי של בית"ר ירושלים, ירדן כהן, נשלח לבדיקות רפואיות מטעם נבחרת ישראל, זאת על מנת להבטיח שאם יוחלט לזמנו לסגל לקראת המשחק הקרוב מול נבחרת גאורגיה הוא יהיה זמין באופן מיידי.

בבית"ר הסבירו את המהלך ואמרו: "בכדי שהבדיקות המחייבות של הנבחרת יהיו תקניות, רשמיות ובתוקף ירדן כהן נשלח כבר לבדיקות רפואיות מטעם הנבחרת, זה מעיד על כך שהוא נמצא בתמונת הזימונים הקרובים למשחק בסוף החודש".

מפריצה בהרכב להזדמנות בנבחרת

כזכור, כהן הגיע לירושלים בתחילת העונה כשחקן שנועד להוות גיבוי למגן הצרפתי אריאל מנדי, אלא שהיכולת של המגן הישראלי לאורך העונה שינתה לחלוטין את התמונה.

ירדן כהן בועט (אורן בן חקון)

כהן הצליח לדחוק את מנדי אל הספסל ובהמשך אף הוביל לכך שהצרפתי עבר למ.ס אשדוד. מאז הפך כהן לשחקן קבוע בהרכב של בית"ר בעמדת המגן השמאלי והוא מציג גם מספרים התקפיים מרשימים עם שלושה שערים ושלושה בישולים.

בית"ר מסיימת מחנה באילת

במקביל לסוגיית הנבחרת, בבית"ר מסכמים היום את מחנה האימונים שקיימה הקבוצה באילת, מחנה שהוגדר במועדון כ "מוצלח וחשוב". הבלם לוקה גדראני כבר הצטרף לקבוצה לאחר שחזר מגאורגיה, כאשר בצוות המקצועי ביקשו ממנו לשוב מוקדם כדי שיוכל לקחת חלק במשחק הליגה, לפני פגרת הנבחרות, זאת במידה והליגה  אכן תחודש כמתוכנן בסוף השבוע הבא, כאשר הכל תלוי באישור פיקוד העורף.

לוקה גדראני (רועי כפיר)

חזרה למציאות בירושלים

החזרה מהמחנה באילת תחזיר את שחקני בית"ר ובעיקר את הזרים לשגרה בירושלים, הכוללת התראות ואזעקות בעיר הבירה. במועדון מתכוונים להמשיך ללוות מקרוב את השחקנים הזרים בתקופה הקרובה על מנת להבטיח שיעברו את הימים הללו בביטחון. במועדון מזכירים כי חלק מהשחקנים כבר חוו אזעקות בירושלים עוד לפני שהקבוצה ירדה למחנה האימונים בדרום.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
