דיילה והזרים של מכבי ת"א מתאמנים בקפריסין

לפני כשבוע מרבית הזרים של מכבי תל אביב מלבד קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו, עזבו את ישראל בשל פריצת המלחמה עם איראן והירי הרקטי מאיראן ולבנון על המדינה. בנוסף אליהם, הצוות המקצועי והניהולי הזר של הצהובים עזב גם הוא, במסע שעבר דרך מצרים.

כעת, למעט כריסטיאן בליץ’ הפצוע, כל הצוות והשחקנים הזרים שעזבו התכנסו בקפריסין והם מקיימים שם אימונים מלאים החל מהיום (חמישי) ומחכים לעדכונים לגבי חידוש הליגה בישראל.

השחקנים הזרים שנמצאים באי השכן הם טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, הליו וארלה ואמיר סהיטי, כשהמאמן, רוני דיילה, ואנשי הצוות, קני מילר (עוזרו) ודין קיילי (מאמן השוערים), נמצאים גם הם. עוזר המאמן הנורבגי, קנת’ דוקן, לא הצטרף להתכנסות בקפריסין.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

התרחיש המדובר כבר קרה בקיץ

מהשחקנים הזרים, מלבד אנדרדה וסיסוקו שבארץ, גם יון ניקולאסקו, שבכל מקרה גמר את העונה, וכריסטיאן בליץ’, שמתאושש מפציעה, לא נמצאים בקפריסין. מבחינת הצוות הניהולי, המנהל המקצועי, בן מנספורד, והמנכ”ל, ג’ק אנגלידיס, הגיעו לקפריסין כבר לפני שלושה ימים כדי להכין את הכל לקראת קליטת השחקנים והצוות.

בעצם מכבי תל אביב מתאמנת מעתה בשתי קבוצות – הישראלים יחד עם אנדרדה וסיסוקו בישראל בהדרכת אבי ריקן, והזרים שכשירים בקפריסין בהדרכת דיילה, כשכולם ממתינים להתפתחויות בכל הנוגע לחזרה לישראל. מקרה דומה קרה בקיץ אחרי הסבב הקודם מול איראן, אז ז’רקו לאזטיץ’ והזרים התאמנו בסרביה והישראלים התאמנו עם ריקן ויוסי זיגדון בארץ.