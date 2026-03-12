קניקובסקי כבש, 0:2 ענק לפרנצווארוש על בראגה

שמינית גמר הליגה האירופית יצאה היום (חמישי) לדרך ובחלק השני מצפים לנו עוד ארבעה משחקים. גם גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני יוצאים לדרך כשפרנצווארוש מארחת כעת את בראגה, סלטה ויגו פוגשת את ליון, נוטינגהאם פורסט מול מיטיולן וגנק נגד פרייבורג.

פרנצווארוש – בראגה 0:2

כשחקן, רובי קין הוביל את טוטנהאם לניצחון על הפורטוגלים בנוקאאוט לפני 19 שנים, וכעת הוא פוגש אותם כמאמן פרנצווארוש. ההונגרים בלתי מנוצחים בחמישה משחקים ביתיים בליגה האירופית העונה, בעוד בראגה תנסה להעביר את ההכרעה לגומלין.

דקה 32, שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1: גבי קניקובסקי שם את ההונגרים על לוח התוצאות. תנועה חכמה של הישראלי לעומק נענתה במסירה של לני ג'וזף, הקשר השתלט עם העקב ובעט בשמאל לפינה הימנית בדיוק רב.

חגיגה בפרנצווארוש (רויטרס)

רובי קין (רויטרס)

דקה 69, שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:2: דווקא בדקות טובות של בראגה, המארחת הכפילה את היתרון. פריצה של צ'בראיל מקרצקיס על קו ימין הסתיימה בבישול לג’וזף, שבנוסף לאסיסט שלו קודם לקניקובסקי, הוסיף גם גול.

לני ג'וזף מאושר (רויטרס)

סלטה ויגו – ליון 1:1

הצרפתים סיימו את שלב הליגה במקום הראשון, אבל הם סופרים כבר ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון. הספרדים חוזרים לשמינית הגמר לראשונה מזה שמונה שנים והם בכושר טוב למרות ההפסד 2:1 לריאל מדריד, עם ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים.

דקה 25, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: הספרדים עם מתפרצת מופלאה מהרחבה שלהם, חאבי רואדה שם את הרגל המסיימת למסירת רוחב ומקרוב הכניע את דומיניק גרייף.

שמחה בסלטה ויגו (רויטרס)

אילאייש מוריבה בפעולה (רויטרס)

דקה 55, כרטיס אדום לסלטה ויגו! בורחה אגילסיאס שהוצהב במחצית הראשונה, ביצע עבירה גסה נוספת וקיבל את הצהוב השני שגרם להרחקתו.

נוטינגהאם פורסט – מיטיולן 1:0

הדנים המפתיעים סיימו את שלב הליגה במקום השלישי עם שישה ניצחונות והם אפילו ניצחו את האנגלים 2:3 במשחק חוץ באוקטובר. נוטינגהאם הדיחה את פנרבחצ’ה בפלייאוף, אבל מאז ה-0:3 על הטורקים במשחק הראשון היא לא ניצחה בארבעה משחקים ברצף.

דקה 81, שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: פורסט תקפה ותקפה, אך הדנים הפתיעו. צ'ו קיו-סונג ניצל הגנה חולמנית של האנגלים כדי להגיע עם הראש להרמה מאגף ימין ולנגוח פנימה.

החגיגה של צ'ו קיו-סונג (רויטרס)

גנק – פרייבורג 0:1

הבלגים עלו לשמינית הגמר אחרי 4:6 דרמטי בסיכום על דינמו זאגרב בפלייאוף. הגרמנים בכושר לא משהו עם ניצחון בודד בארבעת המשחקים האחרונים – 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך, והם מקווים לצאת לדרך חדשה.

דקה 24, שער! גנק עלתה ל-0:1: מהלך קבוצתי נהדר הסתיים עם דאבל פס שהגיע לזכריה אל אואהדי, והאחרון שלח וולה חד לרשת כדי לשים את הבלגים ביתרון.