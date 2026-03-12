פונט במגעים לאופציית רכישה מועדפת להולאנד

פצצה בהקשר הבחירות לנשיאות ברצלונה. בשבועות של תנועה מתמדת, הבטחות ודיונים סביב הבחירות בברצלונה, ב’ספורט’ תיעדו במדריד את מה שייתכן שתהיה אחת התמונות שיסמנו את הישורת האחרונה של הקמפיין.

בכלי התקשורת תיעדו את אנשי המחלקה המקצועית של ויקטור פונט כשהם יוצאים ממלון הקבוצה של מנצ'סטר סיטי בבירת ספרד, מלון Four Seasons. קרלס פלנצ'ארט ושאבי אגילאר, חברים בצוות של פונט, קיימו פגישות בתוך המלון עם מנכ"ל המועדון האנגלי, פראן סוריאנו, ועם המנהל הספורטיבי שלו, הוגו ויאנה.

לפי מקורות שנבדקו, אחד היעדים של הפגישות הוא להשיג אופציית רכישה מועדפת לברצלונה אם יגיע היום שבו ארלינג הולאנד ומנצ'סטר סיטי יחליטו להיפרד. החלוץ הנורבגי נחשב כבר זמן רב לאחת המטרות הספורטיביות הגדולות שמקושרות למועדון, ושמו ממשיך להופיע בתוכניות לטווח הארוך.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

הולאנד האריך לאחרונה את חוזהו במנצ'סטר סיטי בחוזה ארוך טווח עד 2034, ולכן מהלך כזה לא נחשב אפשרי בטווח הקצר. עם זאת, קבלת זכות עדיפות תעניק לברצלונה קדימות על פני קבוצות אחרות שהביעו עניין, כמו ריאל מדריד.

פעילות אינטנסיבית

למעשה, ויקטור פונט עצמו רמז הבוקר כי "המחלקה המקצועית בימים האלה פעילה מאוד בשוק, נוסעת ונפגשת עם מועדונים. אנחנו קרובים מאוד לכמה דברים שנוכל להציע להאנזי פליק". יש לציין כי פלנצ'ארט, שעבד לצד פפ גווארדיולה במשך כמעט שני עשורים בברצלונה, מנצ'סטר סיטי ובאיירן מינכן, מחזיק בקשר מצוין עם המאמן וגם עם המועדון האנגלי.

השיחות נערכו בדיסקרטיות מלאה בתוך המלון, ליתר דיוק בחדר פרטי, בניסיון לשמור על הפגישה הרחק מאור הזרקורים ומהעיניים החיצוניות. כך מועמדותו של ויקטור פונט מתמקדת מראש בעסקאות אסטרטגיות לעתיד. במקרה הזה, ניסיון להבטיח שלמועדון תהיה עדיפות אם יום אחד הולאנד ומנצ'סטר סיטי יחליטו להיפרד. אם תרחיש כזה אכן יתרחש בעתיד, פונט רוצה שלברצלונה תהיה הזכות הראשונה להביא את הולאנד לקבוצה.