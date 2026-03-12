קרובים מתמיד: שחר צפוי להודיע שבכר ממשיך

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, אמור בכל יום נתון להכריז רשמית על מינויו של ברק בכר למאמן בשנתיים הקרובות וזאת אחרי שיסוכמו כל הפרטים האחרונים בין הצדדים.

ללא קשר לחתימה הצפויה, על בכר מוטלת המשימה להוביל את חיפה לאירופה דרך הליגה או גביע המדינה. בליגה המצב של הקבוצה לא משהו בלשון המעטה, ואם היא רוצה לפתוח את המאבק על הכרטיס לאירופה, היא חייבת לנצח את הפועל ת"א הרביעית, אחרת הפער ממנה יגדל לתשע נקודות. זה כבר יהיה פער כמעט בלתי מחיק. סביר להניח שהמקום הרביעי יוביל לאירופה.

בחיפה לא מדברים בקול רם על העונה הבאה עד להודעה הרשמית של שחר בנוגע להחתמתו של בכר, אבל במועדון מבינים היטב שהם יהיו חייבים להתחזק במספר עמדות מפתח של שחקנים בתפקיד קשר ה-10, חלוץ מטרה ואולי שחקן כנף נוסף. זאת למרות שבפועל יש לקבוצה שני שחקני כנף באנקרים דוגמת מנואל בנסון שנחשב לזר שובר שוויון וקנג'י גורה שרק הולך ומשתפר והופך לשחקן סופר משמעותי.

קנג'י גורה ומנואל בנסון (עמרי שטיין)

כרגע ובהנחה שלא ניתן יהיה להחזיר את מוחמד אבו פאני שצריך לקבל החלטה עם עצמו אם הוא רוצה לחזור לשחק בארץ, הקישור של חיפה מוצף בשחקנים. מי יותר ומי פחות משמעותיים, אבל עדיין קישור שכל קבוצה יכולה להתברך בו: עלי מוחמד, איתן אזולאי, נבות רטנר, ירין לוי, שאם לא יימכר בקיץ יחזור לקבוצה, סדריק דון, פטר אגבה שלדעת גורמים בקבוצה יכול להמשיך ולהתפתח, מיכאל אוחנה ודולב חזיזה. כאמור, לכך יכול להתווסף קשר זר בונה משחק בדמותו של ברוניניו, שבחיפה יעשו מאמץ להחתימו בקיץ, ואם לא הוא, אז קשר זר אחר ברמה הכי גבוהה שניתן להביא.

חיפה חוזרת לאימונים

בתוך כך, אחרי יום חופשי מכבי חיפה תחדש היום את אימוניה עם סגל כמעט מלא להוציא את הפצועים פייר קורנו ופדראו, כמו גם את ג’ורג’ה יובאנוביץ' שטרם חזר לארץ. זאת כדי להמשיך בהכנות לאפשרות שהליגה תחודש בסוף השבוע הבא במשחק חוץ בבלומפילד ללא קהל מול הפועל ת"א.