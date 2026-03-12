יום חמישי, 12.03.2026 שעה 12:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

בארסה מקציבה 100 מיליון אירו על חוליאן אלברס

דיווח: הקטלונים לא מוכנים לשלם מעבר לכך על כוכב אתלטיקו. לאפורטה הבהיר ושלח מסר: "זה לא שחקן שאתה משלם עליו הון. קודם שיראה שהוא רוצה להגיע"

|
ישחקו יחד? חוליאן אלברס ולאמין ימאל (IMAGO)
ישחקו יחד? חוליאן אלברס ולאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה סימנה יעד ברור לחיזוק ההתקפה’ אבל הציבה גם תקרת מחיר: עד 100 מיליון אירו כולל בונוסים. היעד המדובר הוא חוליאן אלברס, ששוב הותיר את עתידו באתלטיקו מדריד פתוח והעלה את מפלס העניין אצל ברצלונה.

מי שהתייחס לנושא הוא ז’ואן לאפורטה, שהבהיר כי הארגנטינאי הוא שחקן שמוערך מאוד בבארסה, אך לא בכל מחיר. בראיון לרדיו בברצלונה אמר: “חוליאן אלברס הוא שחקן מצוין שלפי מה שאומרים יכול להתאים מאוד לשיטה של ברצלונה, אבל זה לא שחקן שאתה צריך לשלם עליו הון".

לאפורטה גם הדגיש כי מבחינת המועדון התנאי הראשון למהלך כזה הוא רצונו של השחקן עצמו: “קודם הוא צריך להראות שהוא רוצה להגיע, כמו שאנחנו רוצים מכל שחקן שמעניין אותנו, וזה צריך להיות במחיר סביר”. לדבריו, רק אם התנאים הללו יתקיימו ניתן יהיה לבחון את העסקה: “אז אפשר יהיה לשקול את זה. אבל לפי הדרישות שלו כרגע - הן לא במקום".

חוליאן אלברס (רויטרס)חוליאן אלברס (רויטרס)

הרמז של אלברס

במקרה או שלא, הדברים הגיעו בדיוק ביום שבו אלברס עצמו פתח שוב את הדלת לאפשרות שיעזוב את אתלטיקו. לאחר שהבקיע צמד בניצחון 2:5 על טוטנהאם, החלוץ נשאל האם הוא יכול להבטיח שיישאר גם בעונה הבאה וענה: “אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אף פעם אי אפשר לדעת. אבל אני מאוד שמח כאן. שאלו אותי שאלה ואז זה מתפרסם בכל מקום. אני שמח וחושב על היום יום”.

זו כבר הפעם השנייה בתוך ארבעה חודשים שהארגנטינאי רומז על עתיד לא ברור. בראיון קודם אמר כי “מדברים הרבה עליי ועל ברצלונה” והוסיף שיראו מה יקרה בסיום העונה.

בברצלונה עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות סביב החלוץ בן ה-26, בעיקר משום שהמועדון מחפש יורש עתידי לרוברט לבנדובסקי, שיחגוג 38 באוגוסט הקרוב.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

במערכת המקצועית של הקטלונים מעריכים מאוד את אלברס בזכות היכולת שלו לשלב בין כיבוש שערים, משחק קבוצתי ותנועה מחוץ לרחבה. עם זאת, במועדון כבר קבעו את המסגרת הכלכלית: גם אם הקבוצה תחזור לעמוד בכלל 1:1 של הפייר פליי הפיננסי של הליגה, היא לא מתכוונת לשלם יותר מ-100 מיליון אירו עבור חלוץ, כולל כל הבונוסים והמשתנים בחוזה – כך לפי דיווח של ‘מונדו דפורטיבו’.

