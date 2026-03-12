יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:54
ספורט אחר  >> טניס

אלקראס גבר על רוד, ג'וקוביץ' הודח מול דרייפר

הספרדי הרשים עם 1:6, 6:7(2) במשחק שבו חבט במהירות 178 קמ"ש ויפגוש ברבע הגמר את קמרון נורי. הסרבי נכנע 4:6, 6:4 ו-7:5(5) לבריטי המדורג 14

|
קרלוס אלקראס (רויטרס)
קרלוס אלקראס (רויטרס)

קרלוס אלקרס ממשיך להראות מדוע הוא כיום הטניסאי הטוב בעולם. הספרדי העפיל לרבע גמר טורניר אינדיאן וולס לאחר ניצחון מרשים 1:6, 6:7(2) על קספר רוד, ביום שבו גם נרשמה הפתעה גדולה עם הדחתו של נובאק ג'וקוביץ'.

המדורג 1 בעולם נזקק לשעה ו-30 דקות בלבד כדי להכניע את הנורבגי המדורג 13, ובכך האריך את פתיחת העונה המושלמת שלו ל-15 ניצחונות רצופים ב-2026. אלקרס, שזכה השנה כבר באליפות אוסטרליה ובטורניר דוחא, לא איבד עדיין משחק אחד מתחילת העונה וממשיך לבסס את מעמדו בצמרת הסבב.

אלקרס ממשיך לשבור שיאים

הספרדי בן ה-22 המשיך להציג שליטה מוחלטת על ההגשות שלו. הוא זכה ב-24 הנקודות הראשונות שלו על ההגשה הראשונה עד המשחקון החמישי של המערכה השנייה ולא העניק לרוד אפילו נקודת שבירה אחת לאורך כל ההתמודדות. במהלך המשחק אף שיגר חבטת כף יד במהירות של 178 קמ"ש, מהלך שהדהים גם את הצוות שלו ביציע.

הניצחון הזה היה השישי של אלקרס על רוד, והוא גם הפך לטניסאי הראשון שמגיע לחמישה רבעי גמר רצופים באינדיאן וולס לפני גיל 23. בנוסף, רצף של 33 ניצחונות על משטח קשה באוויר הפתוח מאפשר לו להשתוות לשני אגדות טניס, נובאק ג'וקוביץ' ורוד לייבר. רק פיט סמפראס (34), רוג'ר פדרר (46) וג'ימי קונורס (55) רשמו רצפים ארוכים יותר.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

ברבע הגמר יפגוש אלקרס את הבריטי קמרון נורי, שניצח את האוסטרלי רינקי היג'יקטה 4:6, 2:6. בין השניים נערכו כבר שמונה מפגשים בעבר, כאשר הספרדי מוביל 3:5, אך נורי ניצח בשלושה מחמשת המפגשים האחרונים ביניהם.

ג'וקוביץ' הודח בקרב דרמטי

במקביל לניצחון של אלקרס נרשמה גם אחת ההפתעות של הטורניר. נובאק ג'וקוביץ', המדורג 3 בעולם, הודח לאחר הפסד דרמטי לג'ק דרייפר הבריטי. דרייפר, המדורג 14 בעולם והאלוף המכהן בטורניר, ניצח 4:6, 6:4 ו-7:5(5) לאחר קרב מתיש שנמשך 2 שעות ו-35 דקות.

ג'וקוביץ' פתח טוב יותר ולקח את המערכה הראשונה, אך דרייפר הצליח לשנות את המומנטום בהמשך ולהכריע את ההתמודדות במערכה שלישית מותחת במיוחד. ברבע הגמר יפגוש דרייפר את דניל מדבדב, שניצח את האמריקאי אלכס מיקלסן 2:6, 4:6.

בטורניר הנשים, איגה שביונטק ממשיכה להרשים. הפולנייה, המדורגת 2 בעולם ואלופת אינדיאן וולס בשנים 2022 ו-2024, טרם איבדה מערכה בטורניר, והביסה הפעם את קרולינה מוחובה 2:6, 0:6. היא תפגוש ברבע הגמר את אלינה סביטולינה, בעוד שבמפגש נוסף יתמודדו ילנה ריבאקינה וג'סיקה פגולה על מקום בחצי הגמר. משחקי רבע הגמר ייערכו ביום חמישי, חצאי הגמר של הנשים ביום שישי ושל הגברים בשבת, והגמרים ביום ראשון.

