ממצרים לקפריסין ולקרואטיה: המסע של סהיטי

אמיר סהיטי נאלץ לעזוב את ישראל זמן קצר לאחר שהצטרף למכבי תל אביב, בעקבות המצב הביטחוני וההשבתה של הכדורגל הישראלי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". הקוסוברי, שהגיע בהשאלה מהמבורג, מצא את עצמו עוזב את המדינה יחד עם משפחתו לאחר שבועות בודדים בלבד במועדון.

לפי דיווחים שפורסמו באתר טלגרפי, “סהיטי חשש לשלומו ולשלום משפחתו, ולכן החליט לעזוב את ישראל באופן מיידי”. הוא יצא תחילה ברכב למצרים יחד עם אשתו ובתו, ומשם המשיך במסע שכלל טיסה לקפריסין ובהמשך מעבר לקרואטיה.

הגיע לספליט

בסופו של דבר הגיע השחקן לעיר ספליט, שם הוא שוהה כעת באופן זמני. למרות הריחוק מהמועדון, סהיטי ממשיך להתאמן ולשמור על כושר במקביל לשמירה על קשר רציף עם מכבי תל אביב, שממתינה לחידוש משחקי ליגת העל.

אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

הליגה בישראל הופסקה ב-28 בפברואר בעקבות ההתפתחויות באזור, ועדיין לא ברור מתי תשוב לפעילות מלאה. אי הוודאות הזו היא אחד הגורמים שהובילו לכך שחלק מהשחקנים הזרים בחרו לעזוב את הארץ באופן זמני.

מבחינה מקצועית, סהיטי הספיק להשאיר חותם חיובי בפרק הזמן הקצר שלו בצהוב. החלוץ בן ה-27 רשם פתיחה מרשימה עם מספר שערים במשחקיו הראשונים, והפך במהירות לאחד השחקנים הבולטים של הקבוצה בתקופה שקדמה להפסקת הליגה.

במכבי תל אביב מקווים כי עם חזרת הכדורגל לפעילות, גם סהיטי יוכל לשוב לישראל ולהמשיך את התקופה המבטיחה שלו במועדון, לאחר שהראה ניצוצות כבר בתחילת דרכו בליגה.