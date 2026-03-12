יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ממצרים לקפריסין ולקרואטיה: המסע של סהיטי

בתקשורת באירופה סיפרו על הדרך של שחקן מכבי ת"א כדי להימלט מהארץ בעקבות המלחמה: "הרגיש סכנה לשלומו ולשלום משפחתו. שומר על קשר רציף עם קבוצתו"

|
אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)
אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

אמיר סהיטי נאלץ לעזוב את ישראל זמן קצר לאחר שהצטרף למכבי תל אביב, בעקבות המצב הביטחוני וההשבתה של הכדורגל הישראלי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". הקוסוברי, שהגיע בהשאלה מהמבורג, מצא את עצמו עוזב את המדינה יחד עם משפחתו לאחר שבועות בודדים בלבד במועדון.

לפי דיווחים שפורסמו באתר טלגרפי, “סהיטי חשש לשלומו ולשלום משפחתו, ולכן החליט לעזוב את ישראל באופן מיידי”. הוא יצא תחילה ברכב למצרים יחד עם אשתו ובתו, ומשם המשיך במסע שכלל טיסה לקפריסין ובהמשך מעבר לקרואטיה.

הגיע לספליט

בסופו של דבר הגיע השחקן לעיר ספליט, שם הוא שוהה כעת באופן זמני. למרות הריחוק מהמועדון, סהיטי ממשיך להתאמן ולשמור על כושר במקביל לשמירה על קשר רציף עם מכבי תל אביב, שממתינה לחידוש משחקי ליגת העל.

אמיר סהיטי (רדאד גאמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

הליגה בישראל הופסקה ב-28 בפברואר בעקבות ההתפתחויות באזור, ועדיין לא ברור מתי תשוב לפעילות מלאה. אי הוודאות הזו היא אחד הגורמים שהובילו לכך שחלק מהשחקנים הזרים בחרו לעזוב את הארץ באופן זמני.

מבחינה מקצועית, סהיטי הספיק להשאיר חותם חיובי בפרק הזמן הקצר שלו בצהוב. החלוץ בן ה-27 רשם פתיחה מרשימה עם מספר שערים במשחקיו הראשונים, והפך במהירות לאחד השחקנים הבולטים של הקבוצה בתקופה שקדמה להפסקת הליגה.

במכבי תל אביב מקווים כי עם חזרת הכדורגל לפעילות, גם סהיטי יוכל לשוב לישראל ולהמשיך את התקופה המבטיחה שלו במועדון, לאחר שהראה ניצוצות כבר בתחילת דרכו בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */