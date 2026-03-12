יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:52
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

פדרו נטו התנצל על התקרית עם מביא הכדורים

שחקן צ'לסי: "ברגש של המשחק דחפתי אותו, אני לא כזה. אמרתי סליחה 35 פעמים ונתתי לו את החולצה שלי". רוזניור: "מתנצל בשם המועדון". אופ"א תעניש?

פדרו נטו (IMAGO)
פדרו נטו (IMAGO)

צ'לסי ספגה מכה קשה במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות לאחר שהובסה 5:2 על ידי פאריס סן ז'רמן בפארק דה פראנס. מעבר לתוצאה הכואבת, האירוע שגנב את הכותרות התרחש בתוספת הזמן, כאשר פדרו נטו דחף נער כדורים במהלך עימות שהתרחש סמוך לקווים.

התקרית התרחשה בדקות הסיום של המשחק, כאשר שחקן הכנף בן ה-26 נצפה דוחף את נער הכדורים בשתי ידיו בניסיון להשיג את הכדור במהירות. הנער נפל לעבר כיסא סמוך, והאירוע הוביל לעימות המוני בין שחקני שתי הקבוצות על כר הדשא.

לאחר המשחק התנצל נטו על המקרה בראיון. "אני רוצה להתנצל בפני נער הכדורים. כבר דיברתי איתו", אמר הפורטוגלי. "היינו בפיגור וברגש של המשחק רציתי לקחת את הכדור מהר ודחפתי אותו קצת. אני לא כזה. זה קרה בלהט הרגע ואני רוצה להתנצל".

פדרו נטו (IMAGO)פדרו נטו (IMAGO)

נטו: "אמרתי סליחה בערך 35 פעמים"

נטו סיפר כי ניסה להסביר לנער הכדורים את מה שקרה ואף העניק לו את חולצתו בסיום המשחק. "הצרפתית שלי לא כל כך טובה, ו-ויטיניה הגיע ואמר לו שאני לא כזה. בסוף הוא צחק, נתתי לו את החולצה שלי ואמרתי סליחה בערך 35 פעמים. הוא הבין מה קרה והיה מרוצה מהמצב".

נכון לעכשיו לא ברור אם אופ"א תטיל על נטו עונש נוסף בעקבות התקרית. המאמן ליאם רוזניור התייחס גם הוא לאירוע ואמר: "ראיתי שהיה עימות עם נער הכדורים. אם היה משהו מצידנו שהיה לא נכון או לא במקום, אני מתנצל בשם המועדון. אני חושב שפדרו כבר עשה זאת בראיונות, אבל בכנות עדיין לא ראיתי את האירוע שוב".

התסכולים בצ'לסי נמשכו גם לאחר שריקת הסיום. השוער פיליפ יורגנסן, שפתח בהרכב במקום רוברט סאנצ'ס, ביקש לרדת ישירות לחדר ההלבשה, אך לבסוף סאנצ'ס שכנע אותו להישאר ולמחוא כפיים לאוהדים שהגיעו לליווי הקבוצה. רוזניור סיפר לאחר מכן כי השוער "הרים ידיים בחדר ההלבשה" לאחר טעות יקרה שאפשרה לפ.ס.ז' לעלות ליתרון בפעם השלישית במשחק.

שני שערים מאוחרים של חביצ'ה קבראצחליה חשפו שוב את הבעיות של צ'לסי בריכוז ובמשמעת, נקודה שרוזניור הדגיש. "15 או 20 הדקות האחרונות היו מטורפות בהרבה היבטים", אמר. "זה עליי. אני צריך להיות טוב יותר ברגעים כאלה. טעויות קורות, אבל צריך להישאר רגועים. לא עשינו זאת ונענשנו על ידי קבוצה מצוינת". צ'לסי תארח את הצרפתים בגומלין בשמינית הגמר ביום שלישי בסטמפורד ברידג', לאחר שתפגוש קודם לכן את ניוקאסל במסגרת הפרמייר ליג.

