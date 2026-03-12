"ואלוורדה היה די סטפנו, אמבפה ורונאלדו ביחד"

ריאל מדריד עשתה צעד גדול לעבר רבע גמר ליגת האלופות לאחר שניצחה 0:3 את מנצ'סטר סיטי במשחק הראשון של שמינית הגמר בסנטיאגו ברנבאו. פדריקו ואלוורדה היה הגיבור הגדול של הערב עם שלושער יוצא דופן, והיכולת של הבלאנקוס עוררה התלהבות גדולה גם בתקשורת הספרדית, שהרעיפה שבחים על הקפטן ועל ההופעה של הקבוצה.

ב'אס' התייחסו למשחק כערב יוצא דופן והכתירו את האורוגוואי כגיבור: "ואלוורדה הופך לאגדה". עוד הוסיפו ש”הדילמה של ריאל מדריד הייתה אם למשוך זמן בתקווה ששחקנים כמו אמבפה ואחרים יהיו זמינים לגומלין, או לנצל עד תום את מה שהיה לרשותה, גם אם זה לא היה הרבה. אלו שנשארו, בהובלת ואלוורדה שכבש שלושער, בחרו להגן בגבורה על הסמל ועל ההמנון, של הקבוצה המסורתית והנדיבה, עם עצבים ולב גדול, כדי לכתוב הישג שעשוי להיות היסטורי גם בלי קאמבק”. "נדמה היה בלתי אפשרי למצוא קסם כזה במשחק ראשון", הוסיפו.

עוד נכתב כי זה היה ערב רגשי במיוחד שבו שחקני ריאל מדריד שנותרו נתנו את הכל, הפגינו אומץ שהאצטדיון אוהב ויצרו ניצחון ראוי מתוך מצוקה, סולידריות, אינטליגנציה וכדורגל יפה. “הכול קרה מול מנצ'סטר סיטי שהושארה מאחור, בעיקר בצד ההגנתי. זה היה ערב מפואר עבור ואלוורדה, אבל גם עבור טיאגו, טשואמני, הבלמים והקבוצה כולה, כל מה שמאמן חולם עליו. מעל כולם, ארבלואה".

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

"הוא היה הכול יחד"

גם ב'מארקה' הפליגו בשבחים כלפי הקפטן של ריאל מדריד. "זה היה אלפרדו די סטפנו, זה היה טוני קרוס, זה היה כריסטיאנו רונאלדו וזה היה קיליאן אמבפה, כולם באחד". עוד נכתב כי פדריקו ואלוורדה “היה גיבור אחד הלילות הפרועים ביותר שנראו בסנטיאגו ברנבאו”. “הקשר האורוגוואי כבש שלושער בתוך 45 דקות, כמעט והבטיח את העלייה לרבע הגמר והפריך את כל התחזיות”, הוסיפו.

ב’מארקה’ הדגישו: “מדובר היה בתצוגה מלאה של מנהיגות, יכולת התקפית, אופי וכישרון כדורגל. בכך הזכיר ואלוורדה לפפ גווארדיולה פעם נוספת את האמרה שמלווה את אירופה בכל אביב: לעולם אל תספידו את ריאל מדריד, ובמיוחד לא בליגת האלופות”.

עוד הוסיפו כי ריאל מדריד היא תופעה שקשה להסביר. "יש רק קבוצה אחת שמסוגלת להפוך נוף קודר למופע עוצר נשימה". למרות רשימת חיסורים ארוכה מול היריבה הגדולה החדשה שלה, סיטי של גווארדיולה, הבלאנקוס סיפקו את אחת ההופעות הטובות שלהם בתקופה האחרונה. “הם היו יציבים, נחושים וממוקדים, בהובלת קפטן עצום”.

שחקני ריאל מדריד לא יודעים את נפשם (רויטרס)

ב'מארקה' ציינו כי ואלוורדה ירש את החולצה מספר 8 של קרוס, אך באותו ערב היה צריך ללבוש את החולצה מספר 9 של די סטפנו, האיש שהפך את הכדורגל הסטטי לכדורגל טוטאלי. “כך נראה הקשר האורוגוואי, קשר שלם שמסוגל לכבוש שלושה שערים משלוש עמדות שונות, באגף ימין, באגף שמאל וכחלוץ ברחבה, לתמוך במגן ולכסות את כל מרכז המגרש. הופעה בלתי נשכחת שהעמידה את ריאל מדריד בעמדה מצוינת להכרעה במפגש מול יריבה חזקה שלא שיחקה רע, אך נכנעה למדריד עוצמתית. ברמה הזאת, הכל אפשרי עבור הבלאנקוס”.