עוד לילה קסום של טיבו קורטואה עם ריאל מדריד, ועוד אחד בליגת האלופות. בישול יוצא דופן לוואלוורדה בשער הראשון והצלה מכריעה לאחר הטעות היחידה של טיאגו פיטארץ' עם הכדור. השוער הבלגי התייצב מול המיקרופונים באזור הראיונות כדי לנתח את ה-0:3 של ריאל מדריד מול מנצ'סטר סיטי במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות.

ההופעה קבוצתית: "כקבוצה יצאנו כדי לנצח, האמנו שאנחנו יכולים לנצח ונלחמנו על זה. בסופו של דבר הדברים הסתדרו היום, ואני חושב שנלחמנו כקבוצה עם כמה שערים יפים, ולפעמים גם המזל איתך. ההצלה אחרי שטיאגו איבד את הכדור, זו של רודיגר שעצר בעיטה שהייתה בדרך להולאנד..."

הבישול לוואלוורדה וההצלה המדהימה: "לא, ברור שלא. הם יודעים שיש לי בעיטה מצוינת למרחק. אנשים לעיתים קרובות אומרים שאני לא טוב עם הרגליים. אני יודע שאני לא טר שטגן, אבל יש לי בעיטה טובה למרחק, ועבדנו על זה, והיום זה השתלם. במיוחד מול קבוצות שמשאירות הרבה שטח מאחוריהן ועם כדור טוב כמו כדור ליגת האלופות הזה. לגבי ההצלה, טיאגו החזיק בכדור יותר מדי זמן. אמרתי לו, 'תמסור לי, תמסור לי', והוא הרחיק, אבל בסופו של דבר היה לו משחק נהדר, ולמזלי הצלחתי להציל".

פדריקו ואלוורדה מודה לטיבו קורטואה (רויטרס)

הניצחון של ארבלואה על גווארדיולה: "בסופו של דבר הוא רוצה לנצח כמו כולם, וזה לא עניין של ארבלואה נגד גווארדיולה. בסוף הוא מכין את הקבוצה כפי שהוא חושב לנכון, וזה עבד טוב, אז צריך לעשות את אותו הדבר גם בשבוע הבא. כמו שאמרתי בראיונות אחרים, ניצחנו משחקים, הפסדנו אחרים 0:4, הכל אפשרי".

שמירה על שער נקי: "כן, האמת שמשחקים נגד סיטי תמיד ארוכים מאוד, וכשוער זו אולי הפעם הראשונה שאני שומר על שער נקי נגדם. בשנה שעברה כשניצחנו כאן 1:3 הם כבשו נגדי בשנייה האחרונה, וזה היה חבל. אבל בסופו של דבר במפגש נוקאאוט חשוב לנצח בלי לספוג, ואני מקווה שנוכל להמשיך כך".

“ואלוורדה – פשוט פלא”

מה חשבת בזמן שוואלוורדה כבש?: "בסופו של דבר כולנו יודעים בקבוצה שלפדה יש בעיטה נהדרת ושבשבילי הוא צריך לבעוט לשער 10 פעמים במשחק. כי הבעיטה שלו מאוד טובה, והשער השלישי שלו היה פשוט פלא. ההקפצה הזאת היא אחת הטובות בכל הזמנים, לעשות דבר כזה. זו מזכרת טובה עבורו, וכדי שזה באמת יהיה זיכרון טוב אנחנו צריכים לעבור את השבוע הבא".

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

השינוי קיצוני בליגת האלופות: "הדבר הטוב בכדורגל הוא שיש משחקים כל שלושה ימים, ובעונה הזאת אני גם מרגיש שבאופן כללי זה או שמחה או מוות. היום אני גם לא חושב שזה המצב. נגד חטאפה לא שיחקנו טוב, אבל בסופו של דבר כקבוצה, ומה שצריך לקחת מהיום, זה שכאשר אנחנו יוצאים עם הגישה הזאת, עם הריכוז הזה, עם האינטנסיביות הזאת וההקרבה אחד בשביל השני, אז אנחנו מנצחים דברים. והדבר השני הוא שבליגה הרבה קבוצות משחקות נגדנו מאוד הגנתי וזה מקשה עלינו ליצור מצבים, כי בסופו של דבר חטאפה משחקת עם שישה שחקני הגנה ושלושה מקדימה. אפילו סלטה, שלדעתי היא קבוצה שמשחקת מאוד התקפי בבית, ירדה מאוד לאחור כי היא יודעת שזה קצת יותר קשה לנו. סיטי יצאה מאוד התקפית ויש יותר שטחים, וגם בזה אנחנו טובים. כך אתה מוצא את ברהים בין הקווים, את ארדה, ופתאום הם מסתובבים ויש כביש מהיר. וזה קורה בליגה אולי פעם אחת במשחק".

האם זלזלו בכם?: "זה קשה, בסופו של דבר יש לנו קבוצה מאוד צעירה וזה לפעמים נשכח. אני יודע שאנחנו ריאל מדריד ושאנחנו שואפים לזכות בהכל, אבל נכון שאנחנו עדיין גדלים, יש הרבה ילדים, הרבה שחקנים צעירים, ולא תמיד הדברים הולכים טוב. אני זוכר שבשנה הראשונה שלי היינו במצב הרבה יותר גרוע, ולדעתי לא הייתה אז האווירה הזאת, במירכאות, קצת רעילה, שבה הכל נחשב נורא ואיום וכשאתה מפסיד אתה בתחתית. נכון שהייתה לנו עונה עם עליות וירידות, אבל מבחינתי חוסר הכבוד הגדול ביותר הוא כלפי חדר ההלבשה, כשאומרים שאנחנו לא מקצוענים, שביקשנו לא לשחק באלבסטה, שיש לנו יותר כוח מהמאמן. אני חושב שזה לא נכון כי אנחנו מקצוענים ועושים מה שהמאמן מבקש מאיתנו. אנחנו לא שם ואומרים 'טוב, היום לא בא לנו להתאמן'. ברור שזה לא קיים, אנחנו ריאל מדריד ודברים כאלה לא קורים כאן, אבל לפעמים הדברים האלה יוצאים ויוצרים אווירה רעילה עם האוהדים שחושבים שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים".

שחקני ריאל מדריד לא יודעים את נפשם (רויטרס)

על צ’אבי אלונסו: "אף שחקן לא סידר את צ'אבי אלונסו. אני חושב שעשינו עבודה טובה. הם אמרו שאנחנו שונאים טקטיקות, אנחנו שונאים את הסרטונים, תראו, היה לי את אנטוניו קונטה שעבד שעה כל יום ואני הייתי שם ולא היה לי אכפת כי אנחנו מקצוענים והעדיפות היא העבודה שלי. אני חושב שהחודשים הראשונים עם צ'אבי עברו ממש טוב ואז הגענו לשפל. זה קורה בכדורגל".

השוער של טוטנהאם, אנטונין קינסקי: "לא צפיתי בזה בשידור חי כי לבן שלי היה אתמול משחק ידידות כאן והייתי בדרך הביתה. שלחתי לו הודעה באינסטגרם כדי לעודד אותו כי זה קשה. בסופו של דבר זה לא קרה לי באותה מידה כמו שזה קרה לו, אבל אחרי המשחק מול אייאקס כאן בבית גם אני ספגתי לא מעט ביקורת וזה קשה".