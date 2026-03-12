ואלוורדה בטירוף, ניצחון ענק של ארבלואה על פפ

פדריקו ואלוורדה סיפק אתמול (רביעי) את אחד המשחקים הגדולים ביותר של שחקן כלשהו בתולדות ליגת האלופות. האורוגוואי, שענד את סרט הקפטן של ריאל מדריד, הוא הראשון אי פעם שהבקיע שלושער במחצית הראשונה בצ'מפיונס ליג כשלא מדובר בחלוצים, והוא עשה זאת על הבמה הגדולה כשקבוצתו הייתה האנדרדוג המובהק בהרכב חסר. בעונה שעברה ספגה מנצ'סטר סיטי שלישייה מקיליאן אמבפה בסנטיאגו ברנבאו בשלב הפלייאוף, הפסידה והודחה. הפעם, הצרפתי נעדר בשל פציעה וקיפץ מאושר ביציע, בעוד המהלומה הגיעה מכיוון הרבה פחות צפוי, והיא הייתה אפילו עוצמתית יותר.

עד כמה השלושער של ואלוורדה חריג? ובכן, עד אתמול היו לו 3 שערים בלבד בליגת האלופות בכל הקריירה, ורק אחד מהם הובקע בשלבי הנוקאאוט. זה קרה, כפי שרובכן בוודאי זוכרים, נגד מנצ'סטר סיטי לפני שנתיים, והביצוע היה קרוב לשלמות. ריאל מדריד נקלעה לפיגור 3:2 במשחק הראשון ברבע הגמר, ובדקה ה-79 הגיח ואלוורדה בתזמון מושלם לכדור הרוחב של ויניסיוס כדי להכניע את שטפן אורטגה בבעיטת יעף מרהיבה לפינה הרחוקה. הוא קבע 3:3, והשיוויון הזה איפשר לקרלו אנצ'לוטי לסגור את המשחק בבונקר בגומלין. ריאל עלתה בפנדלים והמשיכה לזכייה בגביע.

חוץ מזה, עד אתמול כבש ואלוורדה פעמיים בלבד בקריירה ברגלו השמאלית, אי שם בשלהי 2022. אתמול הגיעה הפעם השלישית, והבעיטה לפינה הרחוקה של ג'אנלואיג'י דונארומה הייתה מלוטשת ומדויקת, כאילו מדובר ברגלו החזקה. ואלוורדה איתר את השטח המת ברחבה, ביצע תנועה אלכסונית שהפתיעה את הגנת היריבה, קיבל מסירת עומק מוויניסיוס וכבש בקלילות. זה היה פנומנלי, אבל איכשהו היה זה השער הכי פחות יפה שלו אתמול.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

כי השער הראשון של ריאל היה מיוחד מאוד, עם בישול של טיבו קורטואה. עד לא מכבר היה למנצ'סטר סיטי שוער שהצטיין במסירות ארוכות שהפכו לאסיסטים, אבל אדרסון כבר בפנרבחצ'ה, ואתמול דווקא הבלגי של ריאל הוציא את ואלוורדה למתפרצת. האורוגוואי ברח ללא קושי מניקו אוריילי, עקף את דונארומה שיצא לקראתו בפזיזות, הרים את הראש, בחן בקור רוח את המצב, וגלגל לרשת מזווית לא פשוטה. זה היה מעשה אמנות, אבל הוא אפילו לא התקרב למה שקרה בשער השלישי.

ההתקפה של ריאל בדקה ה-42 תיזכר כאחת המענגות אי פעם. הבישול של ברהים דיאס בהקפצה עדינה לכיוונו של ואלוורדה היה אדיר. ואז הקפיץ הקפטן בעצמו את הכדור מאחורי מארק גוהי, שהושפל לחלוטין, והכניע את דונארומה בלי לתת לכדור לנחות על הקרקע. זו הייתה שירה. גם דניס ברגקאמפ ורונאלדיניו היו גאים בשער כזה.

פדריקו ואלוורדה מסיים בוולה לרשת (רויטרס)

מובן שבערב כזה היה צריך לתת לוואלוורדה לבעוט את הפנדל בדקה ה-58. אמנם ויניסיוס היה זה שהוכשל ברחבה על ידי דונארומה, ובהיעדרו של אמבפה, הוא הפנדליסט המוסמך ללא עוררין, אבל היה צריך להפעיל שיקול דעת בנסיבות שנוצרו. הביטחון העצמי של האורוגוואי היה בשמיים, והשוער האיטלקי פשוט פחד ממנו. ויניסיוס כבר החמיץ פנדל חשוב בדיוק לפני שנה, כאשר בעט למשקוף בשמינית גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד. הפעם הוא נעצר אצל דונארומה, וריאל ניצחה רק 0:3. בפועל, היא הייתה ראויה ליותר.

העובדה הזו מהווה הישג כביר לאלברו ארבלואה. אחרי שגבר על ז'וזה מוריניו בסיבוב הקודם, פגש המאמן הצעיר של ריאל יריב מפורסם נוסף והכה את פפ גווארדיולה שוק על ירך. מבחינת בכירת ההרכב והטקטיקה, זה פשוט לא היה כוחות, למרות שעל הנייר ריאל הייתה בנחיתות ברורה ללא מספר שחקני מפתח. ארבלואה העניק לוואלוורדה חופש פעולה רחבה בתפקיד התקפי יחסית באגף הימני, ושלח למערכה מהשנייה הראשונה של ברהים דיאס. שתי ההחלטות האלה התבררו כנכונות. ברהים, שעדיין מנסה להתאושש מהחמצת הפנדל בגמר אליפות אפריקה, סיפק ניצוצות של יצירתיות שהייתה כה חסרה לריאל לאחרונה, והבישול שלו לשער השלישי נכנס מיידית לפנתיאון. מול האקסית בה החל בזמנו את הקריירה, המוטיבציה שלו הייתה בשמיים.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

במקביל, נתן ארבלואה אשראי לטיאגו פיטארץ' בן ה-18 לצד אורליאן טשואמני במרכז המגרש. בקיץ נפוצו הדיווחים לפיהם שקל צ'אבי אלונסו לשלב את היהלום הצעיר ברוטציה, אבל זה ממש לא קרה. ארבלואה, שטיפח אותו בקבוצה הצעירה ובקבוצת המילואים, הוא סיפור אחר לגמרי, והתברר שיש לו אומץ לזרוק את הנער למים העמוקים כאן ועכשיו. לריאל הייתה אתמול חוליית קישור יציבה ודינאמית, וממש אי אפשר היה לומר זאת על מנצ'סטר סיטי.

גווארדיולה הניח, ככל הנראה, שניתן יהיה לנצל את החיסורים הרבים בהרכב ריאל בלי מאמץ גדול מדי. הוא ויתר על קשר לצידו של רודרי, והעלה משום מה הרכב עם 3 שחקני אגף – גם אנטואן סמניו, גם סאביניו וגם ג'רמי דוקו. סמניו תופקד, לפיכך, בעמדה פחות מתאימה עבורו לצד ארלינג הולאנד בחוד. מצד אחד, זה יצר עומס יתר בחלק הקדמי. מצד שני, הדלילות במרכז המגרש ניכרה היטב ואיפשרה לריאל לפתח התקפות מעבר. אוריילי, שהצטיין לאחרונה בקישור, הוחזר לעמדת המגן השמאלי ללא גיבוי – ונכשל לחלוטין. הוא לא התמודד עם ואלוורדה, ולא כאשר התרשל לגמרי במהלך שהוביל לשער הראשון. כל הבחירות של פפ התבררו במהרה כשגויות.

פפ גווארדיולה (רויטרס)

גוהי, שנרכש בינואר על תקן חיזוק משמעותי למרכז ההגנה בצל פציעתו של יושקו גברדיול, חווה ערב עגום מאוד, ואפשר להזכיר את "תרומתו" לשער השלישי של ואלוורדה בנשימה אחת עם הנפילה של ג'רום בואטנג כאשר ליאו מסי עקף אותו בדרך לשער השלישי של ברצלונה על באיירן מינכן בחצי הגמר ב-2015. גם אז זה נגמר 0:3, גם אז היה גווארדיולה בצד המפסיד. הרכש הנוצץ השני, סמניו, לא הורגש כמעט כלל אתמול. הוא השתלב נפלא אחרי המעבר מבורנמות’ והפך לדמות אהודה מאוד בקבוצה, אבל תפקידו לא היה נכון אתמול באשמת המאמן, והוא הלך לאיבוד. העסק השתפר מעט אחרי ההפסקה, כאשר גווארדיולה תיקן את המחדל, והחליף את סאביניו החלש בטיג'אני ריינדרס שחיזק את הקישור.

עם זאת, סמניו היה טוב משמעותית בהשוואה לארלינג הולאנד. לכוכב העל הנורבגי היו אתמול 10 נגיעות בלבד בכדור, מתוכן אחת ברחבה, וגם היא ממש לא מוצלחת. רק תחשבו על זה לרגע. מספר השערים שהבקיע ואלוורדה היה גבוה פי שלושה ממספר הנגיעות של הולאנד ברחבה. הנתון הסטטיסטי הזה הזוי באופן בלתי נתפס, והוא לבדו מספר את כל הסיפור. הולאנד נוטה להתקשות מול ריאל, ויש לו שער אחד ממשחק פתוח בכל המפגשים מול הלבנים עד כה, אבל אתמול היה זה מקרה חריג באמת. הוא השלים 3 מסירות עד שהוחלף בדקה ה-82. זה לא מתקבל על הדעת, והיה צורך להורידו לספסל בשלב מוקדם הרבה יותר.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

המפגש הזה טרם הוכרע לחלוטין, והחמצת הפנדל של ריאל השאירה לגווארדיולה תקווה לקאמבק בגומלין בשבוע הבא, אבל כאשר עכשיו אפשר לדבר על הישג כביר של ריאל. במשחק הגדול ביותר בקריירה הקצרה שלו על הקווים, שדרג ארבלואה מאוד את מעמדו, ואם לא יהיו תקלות במנצ'סטר הוא עשוי להרגיש מועמד רציני הרבה יותר לקבל את המושכות באופן קבוע לקראת העונה הבאה. ריאל רואה את עצמה כמלכת ליגת האלופות, והיא רגילה לחגוג באירופה כנגד כל הסיכויים. אתמול היא עשתה זאת בניגוד מוחלט למומנטום של התקופה האחרונה, והשלישייה של ואלוורדה יכולה לסמל את המפנה הגדול.

ריאל הייתה זקוקה לניצחון מפואר כמו אוויר לנשימה. היא השיגה אותו בהצגה שלא תישכח, ועכשיו אפשר להסתכל קדימה באופטימיות גדולה הרבה יותר. בעוד שבוע וחצי מחכה לה דרבי ענק מול אתלטיקו במסגרת הליגה, וכל הנקודות יהיו חיוניות מאוד על מנת לשמור על מרחק סביר מברצלונה בפסגה ולהמשיך לשאוף לזכות באליפות על חשבון הקטלונים. אחרי אתמול, תגיע ריאל גם לקרב הזה עם ביטחון עצמי גבוה הרבה יותר, ומי יודע – אולי ואלוורדה יכבוש גם נגד יאן אובלק.