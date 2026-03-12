יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
72-83ניו יורק סיטי1
72-73נאשוויל2
66-63אינטר מיאמי3
64-33ניו יורק רד בולס4
42-43שיקאגו פייר5
45-43שארלוט6
32-23סינסינטי7
33-23די.סי. יונייטד8
36-33טורונטו9
38-33מונטריאול10
25-43קולומבוס קרו11
04-13פילדלפיה יוניון12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
07-23אטלנטה יונייטד14
011-33אורלנדו סיטי15
 מערב 
90-83סן דייגו אפ.סי1
91-83ונקובר ווייטקאפס2
90-63סן חוזה ארת'קווייקס3
90-63FC לוס אנג'לס4
63-63קולורדו ראפידס5
62-43סיאטל סאונדרס6
64-53ריאל סולט לייק7
45-53לוס אנג'לס גלאקסי8
43-33דאלאס9
45-43מינסוטה יונייטד10
45-43אוסטין11
33-22יוסטון דינמו12
38-43פורטלנד טימברס13
14-13סנט לואיס סיטי14
16-23קנזס סיטי15

השער ה-900 יחכה: 0:0 למסי ומיאמי מול נאשוויל

הפרעוש לא השכיל למצוא את הרשת וינסה לעשות זאת בגומלין שמינית גמר ליגת האלופות של קונקאקא"ף, לאחר תיקו מאופס במשחק הראשון בגאודיס פארק בטנסי

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

הקרב על הכרטיס לרבע הגמר בליגת האלופות של קונקאקא”ף נותר פתוח לחלוטין לאחר שנאשוויל ואינטר מיאמי נפרדו ב-0:0 במשחק הראשון ביניהן. למרות לא מעט מצבים משני הצדדים, המפגש בגאודיס פארק בטנסי הסתיים ללא שערים, וגם הרגע שכולם חיכו לו, השער ה-900 בקריירה של ליאו מסי, ייאלץ להמתין לפחות עד המשחק הבא.

ההתמודדות נפתחה בקצב גבוה, כאשר נאשוויל הייתה זו שלקחה את היוזמה כבר מהדקות הראשונות. אנדי נאחאר פרץ שוב ושוב באגף הימני וחאני מוחתאר חיפש שטחים בין הקווים, בעוד הקבוצה של בי.ג'יי. קלהאן הפעילה לחץ גבוה שהקשה על אינטר מיאמי לפתח משחק מסודר. כבר בתחילת המשחק ספגו האורחים מכה כשמקסי פלקון נאלץ לרדת בעקבות נפילה לא טובה במהלך הגנתי, וגונסאלו לוחאן נכנס במקומו כמחליף.

ככל שהדקות חלפו, הלחץ של המארחת גבר. כריסטיאן אספינוזה וסם סורידג' הגיעו לשתי הזדמנויות רצופות שהיו קרובות לכיבוש, ולאחר מכן גם וורן מדריגל ניסה את כוחו מתוך הרחבה. עם זאת, דיין סנט קלייר היה במקום ושמר על שער נקי.

מסי (רויטרס)מסי (רויטרס)

מסי כמעט כבש, נאשוויל החמיצה

אינטר מיאמי התקשתה למצוא רצף במשחק שלה, בניגוד להופעות האחרונות של הקבוצה בוורוד. מסי מצא את עצמו מוקף בהגנה הצהובה המאורגנת של נאשוויל, ולכן היה מעורב בעיקר בבניית ההתקפות ופחות בסיומן. ההזדמנות הטובה ביותר שלו במחצית הראשונה הגיעה לאחר מסירה של טלאסקו סגוביה, אך הבעיטה שלו ברגל שמאל נעצרה ברגע האחרון על ידי מתיו קורקוראן.

גם המחצית השנייה התנהלה באותה מגמה: נאשוויל שלטה בכדור והמשיכה לתקוף, בעוד אינטר מיאמי ניסתה להפתיע במתפרצות מהירות. מסי יצר מהלך אישי מסוכן שהסתיים בכדור חוזר בתוך הרחבה, אך הבעיטה של חרמן ברטראמה נהדפה ברגע האחרון על ידי ההגנה.

המצב המסוכן ביותר במשחק הגיע בדקה ה-70, כאשר נאחאר מצא במסירה מדויקת את מוחתאר. הקפטן הצליח להשתחרר מהשמירה ולבעוט לשער, אך הכדור חלף סמוך לקורה, למורת רוחם של האוהדים בגאודיס פארק. גם הניסיונות המאוחרים של מתאו סילבטי ושל סורידג' לא שינו את התוצאה, והמפגש הסתיים ללא שערים, מה שמותיר את ההכרעה פתוחה לחלוטין לקראת הגומלין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */