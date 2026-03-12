השער ה-900 יחכה: 0:0 למסי ומיאמי מול נאשוויל

הקרב על הכרטיס לרבע הגמר בליגת האלופות של קונקאקא”ף נותר פתוח לחלוטין לאחר שנאשוויל ואינטר מיאמי נפרדו ב-0:0 במשחק הראשון ביניהן. למרות לא מעט מצבים משני הצדדים, המפגש בגאודיס פארק בטנסי הסתיים ללא שערים, וגם הרגע שכולם חיכו לו, השער ה-900 בקריירה של ליאו מסי, ייאלץ להמתין לפחות עד המשחק הבא.

ההתמודדות נפתחה בקצב גבוה, כאשר נאשוויל הייתה זו שלקחה את היוזמה כבר מהדקות הראשונות. אנדי נאחאר פרץ שוב ושוב באגף הימני וחאני מוחתאר חיפש שטחים בין הקווים, בעוד הקבוצה של בי.ג'יי. קלהאן הפעילה לחץ גבוה שהקשה על אינטר מיאמי לפתח משחק מסודר. כבר בתחילת המשחק ספגו האורחים מכה כשמקסי פלקון נאלץ לרדת בעקבות נפילה לא טובה במהלך הגנתי, וגונסאלו לוחאן נכנס במקומו כמחליף.

ככל שהדקות חלפו, הלחץ של המארחת גבר. כריסטיאן אספינוזה וסם סורידג' הגיעו לשתי הזדמנויות רצופות שהיו קרובות לכיבוש, ולאחר מכן גם וורן מדריגל ניסה את כוחו מתוך הרחבה. עם זאת, דיין סנט קלייר היה במקום ושמר על שער נקי.

מסי (רויטרס)

מסי כמעט כבש, נאשוויל החמיצה

אינטר מיאמי התקשתה למצוא רצף במשחק שלה, בניגוד להופעות האחרונות של הקבוצה בוורוד. מסי מצא את עצמו מוקף בהגנה הצהובה המאורגנת של נאשוויל, ולכן היה מעורב בעיקר בבניית ההתקפות ופחות בסיומן. ההזדמנות הטובה ביותר שלו במחצית הראשונה הגיעה לאחר מסירה של טלאסקו סגוביה, אך הבעיטה שלו ברגל שמאל נעצרה ברגע האחרון על ידי מתיו קורקוראן.

גם המחצית השנייה התנהלה באותה מגמה: נאשוויל שלטה בכדור והמשיכה לתקוף, בעוד אינטר מיאמי ניסתה להפתיע במתפרצות מהירות. מסי יצר מהלך אישי מסוכן שהסתיים בכדור חוזר בתוך הרחבה, אך הבעיטה של חרמן ברטראמה נהדפה ברגע האחרון על ידי ההגנה.

המצב המסוכן ביותר במשחק הגיע בדקה ה-70, כאשר נאחאר מצא במסירה מדויקת את מוחתאר. הקפטן הצליח להשתחרר מהשמירה ולבעוט לשער, אך הכדור חלף סמוך לקורה, למורת רוחם של האוהדים בגאודיס פארק. גם הניסיונות המאוחרים של מתאו סילבטי ושל סורידג' לא שינו את התוצאה, והמפגש הסתיים ללא שערים, מה שמותיר את ההכרעה פתוחה לחלוטין לקראת הגומלין.