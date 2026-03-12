דנבר הביסה את יוסטון, קאמבק לניקס מול יוטה

דנבר – יוסטון 93:129

ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל נוסף עם 16 נקודות, 13 אסיסטים ו-12 ריבאונדים – ה-25 שלו העונה, והוביל את דנבר נאגטס לניצחון גדול על יוסטון רוקטס במפגש צמרת במערב. ג’מאל מארי בלט גם הוא עם 30 נקודות עבור דנבר, שניצחה את סדרת העונה מול יוסטון 1:3 ועלתה עד חצי משחק בלבד מאחוריה בטבלת המערב הצפופה. יוקיץ’ השלים את הטריפל דאבל ה-187 בקריירה כאשר קטף את הריבאונד העשירי שלו 4:14 דקות לסיום הרבע השלישי. זו כבר הפעם ה-15 העונה שהוא מגיע לטריפל דאבל עוד לפני הרבע האחרון.

עבור דנבר זה היה המשחק הראשון מאז אמצע נובמבר שבו כל שחקני החמישייה הפותחת שיחקו יחד. הקבוצה התקשתה לאחר פגרת האולסטאר עם שישה הפסדים בעשרה משחקים, בזמן שהמאמן דייוויד אדלמן נזהר בעומסים עם חזרת השחקנים מהפציעות. יוסטון התקשתה מאוד מחוץ לקשת עם 4 מ-33 בלבד לשלוש והפסידה את הרבע השלישי 40:22, מה שאפשר לנאגטס לברוח. קווין דוראנט סיים עם 11 נקודות בלבד ב-5 מ-8 מהשדה – מספר הזריקות הנמוך ביותר שלו העונה. דנבר הוליכה בשש נקודות במחצית והגדילה את הפער ל-63:82 לקראת סוף הרבע השלישי, בדרך לניצחון החד צדדי.

יוטה – ניו יורק ניקס 134:117

ג’יילן ברונסון קלע 28 נקודות והוסיף שמונה אסיסטים, ג’ורדן קלארקסון תרם 27, וניו יורק ניקס חזרה מפיגור גדול בדרך לניצחון על יוטה ג’אז, ובכך עצרה רצף של שני הפסדים. הניקס פיגרו כבר 49:31 בתחילת הרבע השני, אך התעשתו בהמשך. או.ג’י אנונובי הוסיף 22 נקודות וקארל-אנתוני טאונס תרם 21 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. ניו יורק קלעה 17 שלשות וסיימה עם 52% מהשדה.

ברייס סנסבו הוביל את יוטה עם 29 נקודות, אייס ביילי הוסיף 21 וקיונטה ג’ורג’ קלע 14 ומסר חמישה אסיסטים לפני שנפצע בשריר הירך האחורי וירד באמצע הרבע השלישי. הג’אז פתחו נהדר מחוץ לקשת וקלעו 11 מ-13 השלשות הראשונות, כשסנסבו, ביילי וקווין לאב צולפים יחד שבע שלשות ב-14 הדקות הראשונות. בסיום יוטה עמדה על 18 מ-36 מעבר לקשת.

ניו יורק צימקה עד להפסקה, ואז השתלטה על המשחק עם ריצת 4:20 שנמשכה מסוף הרבע השלישי לתחילת הרביעי. קלארקסון חתם את הריצה עם שני סלים רצופים שהעלו את הניקס ל-94:101 בתחילת הרבע האחרון. ברונסון העניק לקבוצתו את היתרון הסופי במהלך של סל ועבירה בסיום הרבע השלישי, ומשם ניו יורק ברחה עד לפער של 22 נקודות.

ג'יילן ברונסון בפעולה (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – מינסוטה 128:153

קוואי לאונרד התפוצץ עם 45 נקודות והוביל את לוס אנג'לס קליפרס לניצחון גדול על מינסוטה טימברוולבס. הקליפרס, שעלו למאזן חיובי (32:33), רשמו ניצחון שלישי ברציפות ושישי בשבעת המשחקים האחרונים, ואף קבעו את שיא הנקודות שלהם לעונה. זה היה המשחק השני ברצף בפתיחת רצף של חמישה משחקי בית. לאונרד היה אדיר עם 15 מ-20 מהשדה, 6 מ-9 לשלוש ו-9 מ-10 מהקו. הקליפרס עצמם קלעו 19 שלשות מתוך 37 ניסיונות. בנדיקט מת'ורין הוסיף 22 נקודות עבור לוס אנג'לס, בעוד הרכש החדש דריוס גארלנד תרם 21 נקודות, כולל חמש שלשות.

בצד השני, אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה עם 36 נקודות ונאז ריד קלע 18. מינסוטה, שנמצאת במקום השישי במערב הצמוד, רחוקה רק חצי משחק מהמקום השלישי של הלייקרס, אך רשמה הפסד שלישי ברציפות לאחר רצף של חמישה ניצחונות. הקבוצה יצאה למסע משחקי חוץ בן ארבעה משחקים והפסידה גם ללייקרס בלילה שלפני. לאונרד פתח את המשחק בסערה עם 18 נקודות כבר ברבע הראשון והוביל את הקליפרס ליתרון 27:38. הוא ירד למחצית עם 28 נקודות, וברבע האחרון כבר היו לו 39 נקודות כשהקליפרס בדרך לניצחון, לאחר שניצחו את הרבע הרביעי 30:44.

קוואי לנארד בפעולה (רויטרס)

אורלנדו – קליבלנד 122:128

דזמונד ביין קלע 35 נקודות, כולל שלשה ושתי קליעות עונשין בדקות הסיום, והוביל את אורלנדו מג’יק לניצחון על קליבלנד קאבלירס – ניצחון חמישי ברציפות לקבוצה. ביין הכריע את המשחק כשצלף שלשה תוך כדי נפילה מחוץ למגרש 17.4 שניות לסיום, ולאחר מכן דייק פעמיים מהקו שמונה שניות לפני הבאזר. פאולו באנקרו הוסיף 25 נקודות, שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, וטריסטן דה סילבה תרם 23 נקודות, תשע מהן ברבע האחרון.

ג’יימס הארדן הוביל את קליבלנד עם 30 נקודות ושמונה אסיסטים, ודונובן מיטשל הוסיף 25 נקודות, כולל שלשה שצימקה את הפער לשתי נקודות לאחר שאורלנדו כבר הובילה ב-13 באמצע הרבע הרביעי. קיון אליס, שסיים עם 20 נקודות, הוביל את ניסיון הקאמבק של הקאבס עם שלוש שלשות ברגעי ההכרעה. אוון מובלי הוסיף 18 נקודות ו-13 ריבאונדים. קליבלנד, שהגיעה אחרי רצף של שבעה ניצחונות, הפסידה חמישה מתשעת משחקיה האחרונים. במחצית הראשונה הארדן ומיטשל קלעו 16 נקודות כל אחד, אך הקאבס החטיאו 11 מ-12 השלשות ברבע השני והקבוצות ירדו להפסקה בשוויון 62:62. הרצף של חמישה ניצחונות הוא הארוך ביותר של אורלנדו העונה.

דזמונד ביין (רויטרס)

ניו אורלינס – טורונטו 111:122

טריי מרפי השלישי קלע 28 נקודות ודג’ונטה מארי הוסיף 27, כשניו אורלינס פליקנס גברה על טורונטו ראפטורס. המשחק סימן גם את חזרתו של ברנדון אינגרם לעיר בה שיחק שש עונות. מארי רשם את משחקו ההתקפי הטוב ביותר מאז שחזר מפציעת אכילס קשה שהשביתה אותו ליותר משנה. זאיון וויליאמסון תרם 19 נקודות, והפליקנס רשמו ניצחון שביעי בעשרת המשחקים האחרונים. אינגרם, ששיחק לראשונה בניו אורלינס מאז הטרייד לטורונטו בפברואר אשתקד, סיים עם 22 נקודות ואף חצה את רף 11,000 הנקודות בקריירה.

אימנואל קוויקלי הוביל את טורונטו עם 25 נקודות, אך הקבוצה הפסידה שישה משמונת משחקיה האחרונים וירדה מהמקום החמישי לשביעי במזרח, חצי משחק מאחורי אורלנדו ומיאמי. מרפי הצטיין עם 8 מ-12 מהשדה ו-5 מ-8 לשלוש. שתי הקבוצות קלעו 14 שלשות, אך ניו אורלינס עשתה זאת ב-29 ניסיונות (48.3%), לעומת 44 ניסיונות של טורונטו (31.8%).

הפליקנס הובילו 58:60 במחצית והגדילו את הפער ל-18 ברבע השלישי. הראפטורס צימקו לשתי נקודות בתחילת הרבע האחרון, אך ריצת 0:8 של ניו אורלינס החזירה את השליטה, ושלשה של מרפי 2:19 דקות לסיום קבעה 101:116 וסגרה את הסיפור. במהלך הרבע הראשון הקרינו הפליקנס סרטון מחווה לאינגרם, שרשם במועדון ממוצע של 17.6 נקודות למשחק ואף הופיע במשחק האולסטאר הראשון בקריירה שלו בתקופתו בקבוצה.

דז'ונטה מארי עם הכדור (רויטרס)

סקרמנטו – שארלוט 117:109

לאמלו בול קלע 30 נקודות, מתוכן 20 כבר במחצית הראשונה, והוביל את שארלוט הורנטס לניצחון על סקרמנטו קינגס. מיילס ברידג'ס הוסיף 26 נקודות עבור שארלוט, שניצחה בסקרמנטו לראשונה אחרי יותר משנתיים. הרוקי המצטיין קון קנופל תרם 24 נקודות וברנדון מילר הוסיף 20. מנגד, דמאר דרוזן הצטיין עם 39 נקודות עבור הקינגס ואף עקף את טים דאנקן בדרך למקום ה-18 ברשימת קלעי כל הזמנים ב-NBA עם 26,505 נקודות בקריירה.

בול סיים עם 10 מ-22 מהשדה ושש שלשות, לצד שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. למרות פתיחה פחות טובה, ההורנטס השתלטו על המשחק ברבע השלישי, כאשר אלי-הופ של ברידג'ס לברנדון מילר העלה את הקבוצה ליתרון 83:88. ברבע האחרון הגדילה שארלוט את הפער, ושלשה נוספת של בול יחד עם שתי קליעות עונשין סגרו את הסיפור בדקות הסיום. ניק קליפורד הוביל את סקרמנטו עם 18 נקודות ושבעה אסיסטים, בעוד פרשיוס אצ’יווה הוסיף 14 נקודות ושמונה ריבאונדים ודייקוון פלאודן קלע 13. הקינגס חסרו את ראסל ווסטברוק, שנעדר בגלל חבלה בשריר הארבע ראשי.