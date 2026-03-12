זברב עוקץ את פילס, מדבדב ונורי ברבע הגמר

טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס ממשיך לספק דרמות רבות, ולא רק על מגרש הטניס עצמו. אלכסנדר זברב וארתור פילס צפויים להיפגש לקרב מסקרן במיוחד על הכרטיס לחצי גמר הטורניר היוקרתי במדבר, ונראה שהגרמני מגיע טעון ומוכן להתמודדות. השניים חולקים היסטוריה מתוחה, במיוחד לאחר משחק הגמר הסוער בטורניר המבורג בשנה שעברה. באותו גמר, פילס הצעיר ניצח לאחר דרמה גדולה, שכללה ניסיון להגשה תחתית במצב של 5:5 במערכה השלישית המכרעת כדי להציל נקודת שבירה. המהלך עורר את זעמו של זברב והוביל לעימות מילולי בין השניים, שדרש את התערבות שופט הכיסא. בסיום אותו משחק, שהסתיים בניצחון של פילס, נרשמה לחיצת יד קרירה במיוחד ליד הרשת, למרות שמאוחר יותר השניים חייכו במהלך טקס הנפת הגביע.

לקראת ההתמודדות הקרובה בקליפורניה, זברב לא היסס לעקוץ. כשנשאל על סיכוייו של הצרפתי בן ה-21 להתקדם בטורניר, השיב זברב בחיוך מזלזל: "כאן? לא, לא. הוא הולך להפסיד ביום חמישי". עם זאת, המדורג רביעי בעולם שמר גם על כבוד מקצועי ליריבו, שחזר לאחרונה מפציעת גב קשה שאילצה אותו לפרוש מאליפות צרפת הפתוחה אשתקד: "הוא שחקן נהדר, צעיר ומוכשר מאוד. כשהוא בריא, הוא מראה לכולם מה הוא מסוגל לעשות. אני מכין את עצמי למשחק קשה, אבל מאמין ביכולות שלי". המאזן בין השניים עומד כעת על 2:4 לטובת הגרמני, שינסה למנוע מפילס, שהגיע לאחרונה לגמר בדוחא, להמשיך במסע המוצלח שלו.

ארתור פילס מגיש במהלך המשחק. (רויטרס)

בגזרת המשחקים שכבר שוחקו בשלב שמינית הגמר, דנייל מדבדב טייל לשלב הבא עם ניצחון קליל ומרשים 2:6, 4:6 על האמריקאי אלכס מיכלסן בתוך פחות משעה וחצי. הרוסי הפגין משחק סולידי, יציב ויעיל במיוחד, כשהוא שובר את ההגשות של יריבו לא פחות משש פעמים במהלך ההתמודדות. כעת הוא ממתין למנצח במפגש המסקרן בין נובאק ג'וקוביץ' לג'ק דרייפר.

במשחק נוסף שנערך, קמרון נורי האנגלי שם סוף לסיפור הסינדרלה של רנקי היג'יקאטה האוסטרלי. היג'יקאטה בן ה-25, המדורג 117 בעולם שהגיע מהמוקדמות, רשם טורניר חלומי כשגבר על שני איטלקים בדרך לטבלת ההגרלה הראשית, והדהים בסיבוב הקודם את המדורג עשירי, אלכסנדר בובליק הקזחי. עם זאת, מול נורי זה כבר היה סיפור אחר לחלוטין. האנגלי (29 בעולם) שלט במשחק ללא עוררין וניצח 4:6, 2:6. נורי יפגוש ברבע הגמר את המנצח בקרב הענקים בין קרלוס אלקראס לקספר רוד.

תופעה מעניינת וייחודית נוספת באינדיאן וולס השנה היא הנוכחות המאסיבית של כוכבי היחידים בטורניר הזוגות. שחקני צמרת כמו נובאק ג'וקוביץ' (שמשתף פעולה עם סטפנוס ציציפאס), יאניק סינר (עם ריילי אופלקה) ודנייל מדבדב, בחרו לקחת חלק גם בתחרות הזוגות. הסיבה המרכזית לכך היא לוח הזמנים הצפוף והמעבר לטורניר מיאמי. שחקנים שמודחים מוקדם ביחידים או רוצים להישאר בכושר משחק, מעדיפים להישאר פעילים באינדיאן וולס. מתקני האימון במיאמי הם זמניים ואינם מוכנים לקלוט את השחקנים בשלב מוקדם של השבוע השני בקליפורניה. הקהל המקומי מרוויח בגדול, כשהוא ממלא את היציעים באלפיו וזוכה לראות את כוכבי העל באווירה משוחררת ותחרותית כאחד.

במקביל לטירוף בקליפורניה, פאולה באדוסה ממשיכה בנסיונותיה העיקשים לחזור לטופ 100 בדירוג העולמי. הספרדייה, המדורגת כיום 106, ביקשה כרטיס חופשי לטורניר ה-WTA 125 באוסטין, טקסס, במטרה לצבור נקודות יקרות. היא העפילה לרבע הגמר לאחר ניצחון מרשים 1:6, 6:7 (6) על לולו סאן האוסטרלית. באדוסה הפגינה אופי עצום כשהצליחה לחזור מפיגור של 6:2 בשובר השוויון של המערכה השנייה, כשהיא זוכה בשישה נקודות רצופות בדרך למפגש מול סיניה קראוס האוסטרית. המטרה המרכזית של באדוסה היא להגיע בשיא המוכנות לטורניר מיאמי שייפתח בשבוע הבא, אליו כבר הבטיחה את מקומה בהגרלה הראשית.