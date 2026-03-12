יום חמישי, 12.03.2026 שעה 01:20
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

קורטואה: "ואלוורדה אגדה", פפ: "הוא פנטסטי"

ריאל חוגגת 0:3 על סיטי משלושער של האורוגוואי. טרנט: "מעריץ אותו מאז שאני בליברפול". הנרי: "אולי אם אלבש את החולצה של ריאל אצליח לגדל שיער"

|
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

גם האופטימיים שבאוהדי ריאל מדריד לא ציפו לראות את מה שהם ראו אתמול (רביעי). הבלאנקוס אירחו את מנצ’סטר סיטי לעוד פרק ביריבות האדירה בשנים האחרונות, והשיגו מקדמה ענקית לגומלין בשמינית הגמר בליגת האלופות עם 0:3 אדיר. ההופעה הגיעה בעיקר בזכות איש אחד, פדריקו ואלוורדה, שרשם שלושער מופלא.

המחמאות החלו להגיע ואגדת ברצלונה וארסנל, תיירי הנרי, אמר: “אני באמת לא יודע מה לומר על ריאל מדריד כבר, אני לא מבין מה הם שמים על החולצה הזו, אולי אם אלבש אותה אצליח לגדל בחזרה את השיער שלי”. גם פפ גווארדיולה החמיא: “ואלוורדה שחקן פנטסטי, אני כבר לא יודע בכמה עמדות הוא יכול לשחק על המגרש”.

כל השחקנים החמיאו. ויניסיוס החל: “אחי פדריקו, מגיע לך, אתה הכי טוב. אנחנו אוהבים אותך כל כך”. ארבלואה הצטרף: “אני כבר עייף מלדבר עליו, הוא כל מה ששחקן ריאל מדריד צריך להיות”. טרנט אלכסנדר ארנולד הוסיף: “אין מילים על פדה, אפילו כשהייתי בליברפול הערצתי אותו”. נזכיר, בישול של ואלוורדה נתן לריאל זכייה באלופות בגמר נגד ליברפול ב-2022, אפשר אפילו לומר שטרנט לא חף מפשע בגול ההוא של ויניסיוס.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

“ואלוורדה אגדה של ריאל מדריד”

קורטואה אף לקח הכל צעד קדימה: “ואלוורדה הוא אגדה של ריאל מדריד, אין ספק בכלל”. אורליאן טשואמני אמר: “מופע אדיר של ואלוורדה, אין הרבה לומר. הוא שחקן ברמה הכי גבוהה שיש, יכול לשחק איפה שהוא רוצה”. אגב, אוהדים שהיו במשחק דיווחו שהשעון החכם שלהם התריע להם על רעש יתר, מה שמראה כנראה עד כמה הברנבאו היה גועש ורועש נגד סיטי. 

גם קורטואה זכה למחמאות על משחק טוב, כולל בישול מדהים לוואלוורדה וגם הצלה ענקית, כשמנע מטיאגו פיטארץ’ הצעיר להיענש על טעות קשה. הבלגי אמר: “אני חושב שאני די טוב במשחק הרגל, אני לא טר שטגן, אבל אני די טוב. השוער של טוטנהאם? שלחתי לו הודעה, זה קשה מה שקרה לו, מנטלית, הדשא של אתלטיקו מקשה על כל הקבוצות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
