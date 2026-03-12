"ניצחון שמרגיש כמו נקודת מפנה עבור פ.ס.ז'"

עוד ערב גדול של ליגת האלופות מאחורינו, ואחד המשחקים הגדולים ביותר שקיבלנו בחלק הראשון של שמינית הגמר, הוא ללא ספק ה-2:5 המשוגע של פאריס סן ז’רמן על צ’לסי בבית, כשמי שהצטיין, היה חביצ’ה קברצחאליה, שכבש צמד גדול.

הגיאורגי דיבר בסיום: “אני שמח שהצלחתי לעזור לקבוצה ועוד יותר שמח שניצחנו את צ’לסי, כי היא קבוצה נהדרת. אנחנו עדיין פ.סז’, ואני חושב שהראינו במשחק הזה שאנחנו מסוגלים להכל. צריך להמשיך בדרך הזאת ולהתרכז במשחק הבא”.

ב’לאקיפ’ הצרפתי חגגו: “פסטיבל שמרגיש כמו נקודת מפנה”, נכתב בעיתון, שהחמיא במיוחד לאוסמן דמבלה: “הוא תמיד מצליח נגד האנגליות. למרות היעדרותיו התכופות העונה בשל פציעות, זוכה כדור הזהב שוב הוכיח את עצמו כמכריע”.

עוסמאן דמבלה בטירוף (רויטרס)

גם ויטיניה אוהב את האנגליות

עוד שחקן שמצטיין ביתר שאת נגד קבוצות אנגליות, הוא הקשר המצוין של הפאריסאים, ויטיניה. הפורטוגלי כבש את שערו ה-10 בליגת האלופות הערב, כשחמשת הגולים האחרונים שלו בתחרות היוקרתית, היו כולן נגד אלו שמגיעות מהפרמייר ליג.