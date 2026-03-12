"מהגרועים תחת פפ גווארדיולה": סיטי תחת אש

רוב הפעמים שמנצ’סטר סיטי פוגשת את ריאל מדריד בליגת האלופות זה לא נגמר טוב עבור האנגלים, ואמנם זה רק “מחצית”, אבל כך זה היה גם אתמול (רביעי). התכולים הגיעו לברנבאו והפסידו 3:0 אחרי שלושער מדהים של פדריקו ואלוורדה, ויצטרכו נס בגומלין בשבוע הבא באיתיחאד כדי להפעיל לרבע הגמר בצ’מפיונס.

החבורה של פפ גווארדיולה רשמה משחק איום ונורא, ובאנגליה קטלו בהתאם: “אחד המשחקים הכי גרועים תחת פפ, לא פחות”, כתבו ב’דיילי מירור’. “סיטי לא הופיעה באף שלב, ריאל בלי אמבפה, בלינגהאם ורודריגו רקדה עליה. יש לקבוצה האנגלית הר לטפס עליו כדי לעלות שלב, וקשה מאוד לראות אותה משלימה את המשימה”.

מי שנקטל יותר מכולם הוא ארלינג הולאנד, שקיבל ביקורת עצומה: “מישהו ראה את הולאנד? הוא בכללל שיחק? פעם נוספת הנורבגי התקשה להגיע למעמד גדול, ממש לא בפעם הראשונה”, כתבו ב’דיילי מייל’. קבלו את הנתון הבא: הולאנד נגע בכדור בהמלך המשחק רק 10 פעמים. 0 בעיטות, 0 בישולים, 0 גולים, 0 מצבים, 0 קרבות בהם ניצח.

פפ גווארדיולה. על מה הוא חושב? (רויטרס)

מספרים רעים לפפ גווארדיולה

גווארדיולה חווה את ההפסד הכי גבוה שלו במשחק ראשון בנוקאאוט בליגת האלופות, בשוויון עם הפסד 3:0 על ידי ברצלונה ב-2015 ו-3:0 נגד ליברפול ב-2018. יותר מזה, פפ גווארדיולה הפך עם ההפסד הזה למאמן שהפסיד הכי הרבה פעמים לליגת האלופות בהיסטוריה של המפעל, נתון שלא יעודד אותו ללא ספק.

מי שדווקא ניסה לעודד בסיום הוא ג’יאנלואג’י דונארומה, שפנה לג’ו הארט ששימש בפרשן לאחד הערוצים על הדשא. השוער האיטלקי ניגש למי שפעם עמד בין הקורות של סיטי ואמר לו: “זה לא נגמר, שבוע הבא אפשר להפוך את התוצאה הזו”.

גווארדיולה סיכם: “הגענו לרחבה עם פעולות טובות, אבל כל פעם לא היה מי שידחוק עם נגיעה נכונה. בהגנה לא עשינו עבודה טובה. לא יודע מה לומר, אני באמת מרגיש שהיה משחק טוב, התוצאה משקרת. ריאל תמיד איכותית ויודעת לרוץ כשהיא חוטפת כדור, זה מה שזה. נפגוש אותם באיתיחאד. הם שמרו עם 11 שחקנים וידעו לצאת קדימה. לדעתי יש לנו סיכוי עוד”.