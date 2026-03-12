"ואלוורדה רשמית אגדה": ספרד בטירוף מהכוכב

זה ייזכר תמיד כמופע של פדריקו ואלוורדה. האורוגוואי הנפלא של ריאל מדריד חגג אתמול (רביעי) בענק על מנצ’סטר סיטי בדרך ל-0:3 גדול של הבלאנקוס, עם שלושער מופלא של הקשר. בכך, הספרדים עשו צעד גדול לרבע גמר ליגת האלופות, והשיגו מקדמה ענקית לגומלין שיתקיים בשבוע הבא באצטדיון האיתיחאד.

“לילה לבן של שיגעון מבית היוצא של פדריקו ואלוורדה”, החמיאו במארקה. “הקסם של הברנבאו באלופות שוב עשה את שלו, והאורוגוואי ניצח על התזמורת עם שלושער מרהיב”. שבחים גדולים גם לטיבו קורטואה: “הוא סיפק כל הצלה וכל משחק אפשרי בריאל, אבל הבישול הזה אולי הדבר האחרון שהיה חסר לו במדים הלבנים. בנוסף, ההצלה בטעות של טיאגו פיטארץ’ הייתה מטורפת”.

ב’אס’ הכריזו בכותרת: “ואלוורדה הפך רשמית לאגדה. עוד יום, ועוד ערב קסום בברנבאו, בפעם ה-1,001. לילה של רגשות אדירים בברנבאו, שומר הסמל שלה פדריקו ואלוורדה הוביל את הדרך, המשחק הטוב בקריירה שלו ללא צל של ספק. ידברו על השלושער, אבל ואלוורדה סיפק משחק מושלם בכל מקום. בהגנה, בקישור, בהתקפה, ציון 100 מ-100”.

פדה ואלוורדה. שלושער מדהים (IMAGO)

ואלוורדה: “הרבה זמן לא נהנתי ככה, לא ייאמן”

ואלוורדה כמובן נבחר לאיש המשחק ואמר בסיום: “אלברו ארבלואה ביקש ממנו להצטרף מקו שני להתקפה ולעזור. חברים שלי לקבוצה סיפקו לי כדורים אדירים. עבדנו המון על הלחץ של מנצ’סטר סיטי כשהכדור אצל השוער שלנו, והצלחנו לתרגם את תוכנית המשחק בקטע הזה. זה גדולים בקריירה שלי, המשחק הטוב בחיי ללא ספק. מהערבים שאתה חולם עליהם, לא ייאמן. לא נהנתי ככה המון זמן”.

ארבלואה אמר בסיום: “האם דברים הלכו כמו שציפיתי שהם ילכו? האמת שהם הלכו טוב יותר ממה שציפיתי, לא ציפיתי לזה. פדריקו ואלוורדה הוא החואניטו של המאה ה-21”. בצד השלילי, המאמן שיתף על הפציעה של פרלאן מנדי שהוחלף במחצית אחרי ששיחק נהדר: “לצערי, זה נראה כמו פציעה רצינית, זה לא נראה טוב”.