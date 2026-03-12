יום חמישי, 12.03.2026 שעה 01:19
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ואלוורדה רשמית אגדה": ספרד בטירוף מהכוכב

האורוגוואי רשם שלושער ענק ב-0:3 של ריאל על סיטי, בתקשורת הריעו: "מושלם, ציון 100 מ-100". הכוכב: "הטוב בחיי, הרבה זמן לא נהנתי כך. לא ייאמן"

|
פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)
פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

זה ייזכר תמיד כמופע של פדריקו ואלוורדה. האורוגוואי הנפלא של ריאל מדריד חגג אתמול (רביעי) בענק על מנצ’סטר סיטי בדרך ל-0:3 גדול של הבלאנקוס, עם שלושער מופלא של הקשר. בכך, הספרדים עשו צעד גדול לרבע גמר ליגת האלופות, והשיגו מקדמה ענקית לגומלין שיתקיים בשבוע הבא באצטדיון האיתיחאד.

“לילה לבן של שיגעון מבית היוצא של פדריקו ואלוורדה”, החמיאו במארקה. “הקסם של הברנבאו באלופות שוב עשה את שלו, והאורוגוואי ניצח על התזמורת עם שלושער מרהיב”. שבחים גדולים גם לטיבו קורטואה: “הוא סיפק כל הצלה וכל משחק אפשרי בריאל, אבל הבישול הזה אולי הדבר האחרון שהיה חסר לו במדים הלבנים. בנוסף, ההצלה בטעות של טיאגו פיטארץ’ הייתה מטורפת”.

ב’אס’ הכריזו בכותרת: “ואלוורדה הפך רשמית לאגדה. עוד יום, ועוד ערב קסום בברנבאו, בפעם ה-1,001. לילה של רגשות אדירים בברנבאו, שומר הסמל שלה פדריקו ואלוורדה הוביל את הדרך, המשחק הטוב בקריירה שלו ללא צל של ספק. ידברו על השלושער, אבל ואלוורדה סיפק משחק מושלם בכל מקום. בהגנה, בקישור, בהתקפה, ציון 100 מ-100”.

פדה ואלוורדה. שלושער מדהים (IMAGO)פדה ואלוורדה. שלושער מדהים (IMAGO)

ואלוורדה: “הרבה זמן לא נהנתי ככה, לא ייאמן”

ואלוורדה כמובן נבחר לאיש המשחק ואמר בסיום: “אלברו ארבלואה ביקש ממנו להצטרף מקו שני להתקפה ולעזור. חברים שלי לקבוצה סיפקו לי כדורים אדירים. עבדנו המון על הלחץ של מנצ’סטר סיטי כשהכדור אצל השוער שלנו, והצלחנו לתרגם את תוכנית המשחק בקטע הזה. זה גדולים בקריירה שלי, המשחק הטוב בחיי ללא ספק. מהערבים שאתה חולם עליהם, לא ייאמן. לא נהנתי ככה המון זמן”.

ארבלואה אמר בסיום: “האם דברים הלכו כמו שציפיתי שהם ילכו? האמת שהם הלכו טוב יותר ממה שציפיתי, לא ציפיתי לזה. פדריקו ואלוורדה הוא החואניטו של המאה ה-21”. בצד השלילי, המאמן שיתף על הפציעה של פרלאן מנדי שהוחלף במחצית אחרי ששיחק נהדר: “לצערי, זה נראה כמו פציעה רצינית, זה לא נראה טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
