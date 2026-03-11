יום חמישי, 12.03.2026 שעה 01:20
כדורסל עולמי  >> יורוליג

טוב גם למכבי ת"א: 82:88 לפרטיזן על בולוניה

הסרבים שלא במאבק על הפליי-אין דאגו להרחיק משם גם את האיטלקים, ובעיקר חזרו לנצח אחרי 2 הפסדים ברצף ביורוליג. 19 נק' לג'ונס, אדוארדס בלט מנגד

|
קרליק ג'ונס (IMAGO)
קרליק ג'ונס (IMAGO)

אחרי הפסקה קצרה, היורוליג חזרה להיות פעילה כשהמחזור ה-31 בליגה הטובה אירופה יצא לדרך היום (רביעי) עם משחק אחד, ובו פרטיזן בלגרד אירחה את בולוניה בביתה. בסופו של משחק צמוד, הסרבים יצאו עם ידם על העליונה אחרי 82:88.

שתי הקבוצות באו אחרי הפסד, אבל פרטיזן בלגרד הגיעה אחרי שניים במפעל הזה. בכך, הסרבים עלו למאזן של עשרה ניצחונות לצד 20 הפסדים, וכמובן שבפליי-אין הם כבר לא יהיו, אבל הם לפחות דאגו שגם היריבה שלהם תתרחק מהמאבק הזה.

האיטלקים נהנו מ-19 נקודות של קרסן אודארדס, אבל זה לא הספיק והם ירדו למאזן של 13 ניצחונות ו-18 הפסדים. קרליק ג’ונס היה השם הבולט ביותר אצל המנצחת עם 19 נקודות, כאשר הוא נעזר גם ב-16 נקודות של איזק בונגה, בדרך לניצחון.

