יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

סיפריאן ינחת מחר לפנות בוקר, האריס עוזב

טיסת הפנים של הצרפתי מניס לפאריס בוטלה ובנתניה מצאו טיסה חלופית, החלוץ הודיע על מימוש סעיף המלחמה. מחר: משחק אימון מול הפועל ר"ג. וגם: קלר

|
ווילסון האריס (שחר גרוס)
ווילסון האריס (שחר גרוס)

קשרה של מכבי נתניה, וילאן סיפריאן, שהיה אמור לנחות אמש בישראל, יגיע רק מחר לפנות בוקר (שישי) ויצטרף לשאר הזרים שכבר נמצאים בישראל החל מתחילת השבוע האחרון.

הסיבה? הצרפתי היה אמור לקחת טיסת פנים מניס לפאריס ומשם לישראל, אך הטיסה הפנימית בוטלה ולכן הוא לא יכול היה להגיע לפריז. במכבי נתניה פעלו מהר על-מנת למצוא לו טיסה חלופית, שאכן נמצאה והוא יחבור לחבריו.

בנתניה תיאמו משחק אימון נוסף, כאשר ביום שישי יפגשו היהלומים את הפועל ר"ג מהליגה הלאומית במגרש באבן יהודה, כאשר הצרפתי כמובן לא יקח חלק במפגש מול הקבוצה של מסאי דגו. מקסים פלקושצ'נקו, החל להתאמן בצד ואמור לחזור לאימונים מלאים בשבוע הבא, כאשר עומר ניראון, ממשיך בשלבי ההחלמה כאשר לפציעה בקרסול נוספו גם כאבים בשרירי הבטן.

קלר עדיין לא בקו הכשירות

רותם קלר, שסובל מכאבים ולא שותף במשחק האימון מול מכבי הרצליה, לא כשיר ולמרות שעבר צילום שלא הראה על ממצאים חריגים, עדיין לא מצליח לחזור. במקביל, בנתניה יבחנו האם לשלוח אותו לצילום מקיף יותר.

בינתיים, החלוץ ווילסון האריס, הודיע ביממה האחרונה באופן סופי לאנשי המועדון כי לא ישוב לישראל וכי הוא מממש את סעיף המלחמה אשר קובע שהוא יכול להתיר את חוזהו. יש לציין, שסעיף המלחמה בא גם לטובת נתניה, שלא תצטרך לשלם לו את שכרו עד תום העונה והוא כמובן לא יוכל לדרוש פיצוי בעצמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
