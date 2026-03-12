סיפריאן ינחת מחר לפנות בוקר, האריס עוזב

קשרה של מכבי נתניה, וילאן סיפריאן, שהיה אמור לנחות אמש בישראל, יגיע רק מחר לפנות בוקר (שישי) ויצטרף לשאר הזרים שכבר נמצאים בישראל החל מתחילת השבוע האחרון.

הסיבה? הצרפתי היה אמור לקחת טיסת פנים מניס לפאריס ומשם לישראל, אך הטיסה הפנימית בוטלה ולכן הוא לא יכול היה להגיע לפריז. במכבי נתניה פעלו מהר על-מנת למצוא לו טיסה חלופית, שאכן נמצאה והוא יחבור לחבריו.

בנתניה תיאמו משחק אימון נוסף, כאשר ביום שישי יפגשו היהלומים את הפועל ר"ג מהליגה הלאומית במגרש באבן יהודה, כאשר הצרפתי כמובן לא יקח חלק במפגש מול הקבוצה של מסאי דגו. מקסים פלקושצ'נקו, החל להתאמן בצד ואמור לחזור לאימונים מלאים בשבוע הבא, כאשר עומר ניראון, ממשיך בשלבי ההחלמה כאשר לפציעה בקרסול נוספו גם כאבים בשרירי הבטן.

קלר עדיין לא בקו הכשירות

רותם קלר, שסובל מכאבים ולא שותף במשחק האימון מול מכבי הרצליה, לא כשיר ולמרות שעבר צילום שלא הראה על ממצאים חריגים, עדיין לא מצליח לחזור. במקביל, בנתניה יבחנו האם לשלוח אותו לצילום מקיף יותר.

בינתיים, החלוץ ווילסון האריס, הודיע ביממה האחרונה באופן סופי לאנשי המועדון כי לא ישוב לישראל וכי הוא מממש את סעיף המלחמה אשר קובע שהוא יכול להתיר את חוזהו. יש לציין, שסעיף המלחמה בא גם לטובת נתניה, שלא תצטרך לשלם לו את שכרו עד תום העונה והוא כמובן לא יוכל לדרוש פיצוי בעצמו.