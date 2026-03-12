יום חמישי, 12.03.2026 שעה 12:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רכש נוסף לעונה הבאה: נועם מוצ'ה סיכם בבית"ר

בהמשך לחשיפת ONE, הקשר הצעיר ישחק בקבוצה של אברמוב החל מהעונה הבאה בחוזה ל-3 שנים פלוס אופציה לעונה. הירושלמים יצטרכו לשלם לבן זקן דמי השבחה

|
נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)
נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)

חיזוק נוסף ומשמעותי לבית"ר ירושלים לקראת העונה הבאה. בהמשך לחשיפת ONE, הקשר הכישרוני, נועם מוצ'ה, סיכם את תנאיו בקבוצה מהבירה לשלוש עונות פלוס אופציה לעונה נוספת.

מוצ'ה בן ה-22 אשר נחשב לאחד הכישרונות העולים והמבטיחים בליגת העל מסיים את חוזהו באשדוד בתום העונה הנוכחית. למרות שהייתה התעניינות רבה ורצון מצד קבוצות נוספות לצרף אותו לשורותיהן, כולל הצעות כספיות מפתות וטובות, השחקן עצמו הביע רצון חד משמעי לחתום אך ורק בבית"ר ירושלים.

בבירה מספרים כי למעשה פעולה מהירה ונחושה של הבעלים ברק אברמוב יחד עם המנהל המקצועי אלמוג כהן היא זו שהביאה את מוצ'ה לקבוצה והבטיחה את שירותיו. כעת אברמוב יצטרך להגיע לסיכום מול בעלי הקבוצה הדרומית, ג'קי בן זקן, על גובה דמי ההשבחה שהירושלמים ישלמו עבור הקשר הצעיר.

ברק אברמוב וגברק אברמוב וג'קי בן זקן (אור גפן)

בית”ר ממשיכה בקו הצעירים

כזכור וכפי שפרסמנו ב-ONE, בית"ר ירושלים הודיעה כבר בחודש שעבר על החתמתו לעונה הבאה של דניאל וורקו, שחקנה המצטיין של הפועל רמת גן מהליגה הלאומית. וורקו חתם גם הוא על חוזה ארוך טווח לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת.

המהלכים הללו מעידים כי למעשה בית"ר ירושלים דואגת באופן מובהק לצרף למועדון שחקנים צעירים וכישרוניים עם פוטנציאל גדול להתפתח מבחינה מקצועית. המטרה של המועדון היא ליהנות מהשחקנים הללו בפן המקצועי על כר הדשא ולאחר מכן לאפשר למועדון למכור אותם לקבוצות אחרות ולעשות עליהם אקזיט כלכלי משתלם.

