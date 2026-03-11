עופרי ארד נפצע באימון הראשון של המאמן החדש

חוסר מזל משווע לעופרי ארד, שמאז שחתם בסטיאווה בוקרשט עולה בכותרות לא פעם עקב הבעלים הצבעוני של המועדון, ג’יג’י בקאלי. הפעם, אחד מאנשי ההנהלה של המועדון, מיחאי סטויקה, הכריז כי הבלם/קשר הישראלי נפצע.

“ארד הגיע אלינו מעט מאוחר. ידענו שהוא צריך לעבור ניתוח קטן, אבל עדיין ניתוח. הוא עשה את כל הבדיקות האפשריות ונראה בכולן טוב מאוד, אבל הוא עדיין לא פיזי מספיק.

“אתמול (שלישי), במהלך האימון הראשון של המאמן החדש מירל ראדוי, הוא נקע את הקרסול בצורה רעה שתגרום לו להיות מושבת לעשרה ימים, ולא יוכל לשחק במשך ארבעה שבועות”.