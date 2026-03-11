יום רביעי, 11.03.2026 שעה 23:43
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

נבחרת החירשים בכדורגל אולמות ברבע הגמר

נבחרת ישראל המשיכה בדרכה באליפות אירופה ועלתה לשמונה האחרונות אחרי שהצליחה לגבור על הונגריה 3:5. המאמן אלמקייס: "הישג חשוב, גאה בשחקנים"

|
נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות (באדיבות שירן פרץ)
נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות (באדיבות שירן פרץ)

נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות המשיכה לייצג את המדינה, והלילה (רביעי) הבטיחה את מקומה ברבע גמר אליפות אירופה הנערכת בקרואטיה, לאחר ניצחון שני ברציפות בטורניר. אחרי הניצחון המרשים על נבחרת סרביה במשחק הפתיחה, גברה הלילה ישראל גם על נבחרת הונגריה בתוצאה 3:5 במשחק צמוד, קשוח ומלא מאבק.

בניגוד למשחק הראשון שבו הנבחרת שלטה בצורה ברורה, הפעם נדרשו השחקנים להפגין אופי, נחישות ויכולת להתמודד עם משחק מורכב יותר. למרות יום פחות חד מבחינה מקצועית, ידעו שחקני ישראל להתעלות ברגעים החשובים ולהכריע את ההתמודדות בדרך לניצחון חשוב נוסף בטורניר. נועם אלפרין כיכב עם שלושה שערים, טמיר קחרמונוב הצטרף עם שער אחד ואביאל אברה הוסיף שער אחד משלו.

הניצחון על הונגריה מבטיח לנבחרת ישראל את העלייה לשלב רבע הגמר של האליפות, כשהמשחק האחרון בשלב הבתים ייערך מול נבחרת איטליה, ויקבע האם ישראל תעלה לרבע הגמר מהמקום הראשון או מהמקום השני בבית.

נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות (באדיבות שירן פרץ)נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות (באדיבות שירן פרץ)

מאמן נבחרת ישראל חירשים בכדורגל אולמות, יאיר אלמקייס, אמר: "ידענו שזה הולך להיות משחק קשה מאוד. הונגריה היא נבחרת עקשנית ומאורגנת, והיום לא היינו במיטבנו מבחינת היכולת. למרות זאת, אני גאה מאוד בשחקנים שהראו אופי, נחישות ורצון גדול לנצח.

אחת התכונות החשובות של נבחרת טובה היא לדעת לקחת את הנקודות גם ביום פחות טוב – והיום השחקנים הוכיחו בדיוק את זה. הבטחנו את העלייה לרבע הגמר, וזה הישג חשוב, אבל אנחנו כבר עם הפנים קדימה למשחק האחרון בשלב הבתים מול איטליה, שבו נרצה להמשיך ביכולת טובה ולהילחם על המקום הראשון בבית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */