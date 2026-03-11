קולשוב קיבל פנייה מהפועל ת"א, דולינסקי נשקל

הפועל תל אביב לא שיחקה כדורסל מזה הרבה מאוד זמן וביום שישי היא תחזור לעשות זאת נגד ברצלונה ביורוליג, אבל גם בזירה המקומית כאשר היא תחזור יש מטרות גדולות ובמועדון רוצים להביא חיזוק מקומי. בינתיים, יש מספר אפשרויות שעלו על הפרק.

האדומים חוששים מהפציעה של תומר גינת ורוצים להביא חיזוק, כאשר בינתיים נעשתה פנייה לאיגור קולשוב, שכבר לבש את המדים של הקבוצה. בנוסף לקולשוב, נבדקת גם אופציה של הבאתו של איליי דולינסקי, שכזכור מושאל מהפועל לקריית אתא ולאחרונה קיבל זימון בכורה לסגל נבחרת ישראל.

אגב, לקראת העונה הבאה האדומים סימנו שם מעניין שמגיע מהמכללות, יובל לוין. האדומים היו שמחים להביאו גם כעת, אבל לפי החוקים אין אופציה לעשות זאת, כאשר זו גם סיבה מדוע מכבי תל אביב לא הביאה את איתן בורג בתקופה האחרונה.