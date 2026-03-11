יום רביעי, 11.03.2026 שעה 14:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
72-83ניו יורק סיטי1
72-73נאשוויל2
66-63אינטר מיאמי3
64-33ניו יורק רד בולס4
42-43שיקאגו פייר5
45-43שארלוט6
32-23סינסינטי7
33-23די.סי. יונייטד8
36-33טורונטו9
38-33מונטריאול10
25-43קולומבוס קרו11
04-13פילדלפיה יוניון12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
07-23אטלנטה יונייטד14
011-33אורלנדו סיטי15
 מערב 
90-83סן דייגו אפ.סי1
91-83ונקובר ווייטקאפס2
90-63סן חוזה ארת'קווייקס3
90-63FC לוס אנג'לס4
63-63קולורדו ראפידס5
62-43סיאטל סאונדרס6
64-53ריאל סולט לייק7
45-53לוס אנג'לס גלאקסי8
43-33דאלאס9
45-43מינסוטה יונייטד10
45-43אוסטין11
33-22יוסטון דינמו12
38-43פורטלנד טימברס13
14-13סנט לואיס סיטי14
16-23קנזס סיטי15

מסי בדרך ל-900 שערים, מסצ'ראנו: בלתי נתפס

הפרעוש יחפש גול 900 בקריירה מול נאשוויל בליגת האלופות, מאמן מיאמי פרגן: "שחקן ייחודי, וזה לא רק בכמות השערים אלא באיך שהוא תורם למשחק עצמו"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי נמצא במרחק שער אחד בלבד מהגעה ל-900 שערים בקריירה המקצוענית שלו, והמאמן של אינטר מיאמי חאבייר מסצ'ראנו הודה כי מדובר במספר שקשה בכלל לעכל. הדברים נאמרו לקראת המשחק הראשון של אינטר מיאמי מול נאשוויל במסגרת שמינית גמר גביע האלופות של קונקאקא”ף, שייערך הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-01:30. הקפטן הארגנטינאי מגיע למשחק לאחר שהבקיע את שערו ה-899 עם צ'יפ מרשים מול די.סי יונייטד, וכעת השאלה הגדולה היא מתי יגיע השער הבא.

"ברור שלא באמת הצלחנו להבין את זה עד הסוף. אנחנו מדברים על אפשרות להגיע ל-900 שערים, זה משוגע, זה מדהים. הוא שחקן ייחודי", אמר מסצ'ראנו. מבחינתו של המאמן, עצם העובדה שמסי ממשיך להתקרב למספרים כאלה רק מדגישה את הייחודיות שלו ואת ההשפעה העצומה שלו על המשחק.

מסצ'ראנו הדגיש כי הגדולה של מסי חורגת הרבה מעבר למספרים היבשים. "המספרים של ליאו מדהימים, אבל בגלל כמה שהוא גדול, הסטטיסטיקה היא הדבר הכי פחות חשוב. אתה יכול לכבוש הרבה שערים, השאלה היא איך אתה כובש אותם. הוא לא רק מגיע לכמות בלתי נתפסת של שערים ובישולים, אלא גם בגלל מה שהוא תורם למשחק עצמו".

ליאו מסי וחאבייר מסצליאו מסי וחאבייר מסצ'ראנו (אינטר מיאמי)

899 גולים ב-1,140 משחקים

לקראת המשחק מול נאשוויל, המאמן הארגנטינאי אף הביע משאלה משותפת לכל הקבוצה. "הלוואי שנוכל לעזור לו כקבוצה להגיע ל-900 שערים או אפילו לעבור את המספר הזה. זה גם אומר ששיחקנו משחק טוב, ושידענו להבקיע בחוץ, דבר חשוב מאוד במפגש נוקאאוט כזה".

המסע של מסי לעבר השערים הרבים הללו עבר בכל התחנות המרכזיות של הקריירה שלו. בברצלונה הוא כבש 672 שערים ב-778 משחקים, החלק המשמעותי ביותר במורשת שלו. במדי נבחרת ארגנטינה יש לו 115 שערים, רבים מהם בדרך לזכייה במונדיאל 2022 בקטאר. באינטר מיאמי הוא עומד על 80 שערים ב-91 משחקים בלבד, קצב שממשיך להפתיע גם את מי שכבר התרגל להישגים שלו. בפאריס סן ז'רמן הוסיף 32 שערים ב-75 הופעות. בסך הכל: 899 שערים ב-1,140 משחקים.

עם המספר הזה מסי עדיין נמצא במרחק 66 שערים מהשוואת שיא כל הזמנים, שמוחזק בידי כריסטיאנו רונאלדו עם 965 שערים. הכוכב הפורטוגלי ממשיך להגדיל את מאזנו בליגה הסעודית, ואם לא יקרה משהו חריג הוא צפוי לשחק גם במונדיאל 2026. אחריהם בדירוג נמצאים יוזף ביצאן עם 759 שערים, פלה עם 757 ורומאריו עם 745, שמות שנמצאים כיום הרחק מאחור ביחס לשני הענקים של העידן המודרני. השער ה-900 כבר מעבר לפינה, ואינטר מיאמי מקווה להיות הבמה שבה זה יקרה.

